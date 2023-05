Američany iniciovaná válka proti teroru připravila o život nejméně 4,5 milionu lidí

19. 5. 2023 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Oprava: Studie Brownovy univerzity nepřipisuje vinu za miliony mrtvých Spojeným státům

Podle aktuální studie Brownovy univerzity připravily Američany vedené války proti teroru, jež Bílý dům zahájil po teroristických útocích z 11. září 2001, o život 4,5 až 4,6 milionu lidí, z čehož 3,5 až 3,6 milionu osob zahynulo v důsledku zničených ekonomik, nefunkčních veřejných služeb a zamořeného životního prostředí. Autorka analýzy Stephanie Savell zdůrazňuje, že válečné konflikty často zabíjejí mnohem více lidí nepřímo než v přímém boji, a to zejména malé děti (!). Je zcela nabíledni, že tyto otřesné poznatky nenaleznou širší odezvu ve zglajchšaltovaném mediálním ekosystému, jenž diseminuje cynickou mytologii o demokraciích bojujících proti autoritářství.







Pozn. JČ: Velká otázka je, do jaké míry jsou tyto oběti přímým důsledkem amerických vojenských zásahů a do jaké míry jsou důsledkem vraždění a chaosu, páchaného bojujícími stranami v konfliktech, do nichž se Spojené státy snaží zasahovat, nebo prostě důsledkem chaosu, vzniklého válkami, do nichž se USA snaží zasahovat. Například nynější vraždění a hladomor v Súdánu je těžko připisovat Spojeným státům. Samozřejmě, že každá mocnost hájí své zájmy. Ač musíme být oprávněně kritičtí vůči Spojeným státům, nezdá se mi, že by to byla země jako Rusko, které cíleně, už rok, skoro každý den na Ukrajině bombarduje civilní cíle, školky, nemocnice, trhy. Kromě toho, prosím, vnímejme, že politika ve Spojených státech je v krizi a v žádném případě to není monolitická země prosazující jednotnou politickou, mocenskou a vojenskou strategii. Naopak hrozí nebezpečí propadu USA do ultrapravicového trumpovského populismu, likvidace demokracie a izolace USA od světa.