Umělá inteligence zlikviduje některá pracovní místa, ale masová nezaměstnanost není nevyhnutelná

23. 5. 2023

čas čtení 6 minut



Se správnou vládní politikou a celoživotním vzděláváním se můžeme naučit pracovat společně s AI

Vlády by měly podporovat programy vzdělávání a odborné přípravy, které občanům poskytnou dovednosti nezbytné pro prosperitu v ekonomice založené na umělé inteligenci - což zahrnuje podporu gramotnosti v oblasti umělé inteligence, podporu kritického myšlení a podporu neustálého zvyšování kvalifikace a rekvalifikace



Ohromující pokrok v oblasti umělé inteligence (AI) v poslední době vyvolává v mnoha lidech obavy o pracovní místa. Zlověstné bubnování zesílilo na začátku tohoto měsíce, kdy Geoffrey Hinton, otec umělé inteligence, odešel ze společnosti Google a vyjádřil své obavy z potenciálu této technologie převrátit trh práce, stejně jako společnost IBM bude blokovat téměř 7 800 pracovních míst, která by mohla být časem nahrazena umělou inteligencí a automatizací. Minulý týden britská telefonní společnost BT oznámila, že do roku 2030 zruší až 55 000 pracovních míst, přičemž se předpokládá, že přibližně 10 000 z nich bude nahrazeno umělou inteligencí, píše Erin Ling.



Tato oznámení nejsou překvapivá: pokud mají podniky v tržní ekonomice přežít, musí se těmto technologickým změnám přizpůsobit, aby zůstaly konkurenceschopné a ziskové. Ohromující pokrok v oblasti umělé inteligence (AI) v poslední době vyvolává v mnoha lidech obavy o pracovní místa. Zlověstné bubnování zesílilo na začátku tohoto měsíce, kdy Geoffrey Hinton, otec umělé inteligence, odešel ze společnosti Google a vyjádřil své obavy z potenciálu této technologie převrátit trh práce, stejně jako společnost IBM bude blokovat téměř 7 800 pracovních míst, která by mohla být časem nahrazena umělou inteligencí a automatizací. Minulý týden britská telefonní společnost BT oznámila, že do roku 2030 zruší až 55 000 pracovních míst, přičemž se předpokládá, že přibližně 10 000 z nich bude nahrazeno umělou inteligencí,Tato oznámení nejsou překvapivá: pokud mají podniky v tržní ekonomice přežít, musí se těmto technologickým změnám přizpůsobit, aby zůstaly konkurenceschopné a ziskové.





Navzdory předpovědím zkázy však historie nabízí důvody k optimismu ohledně AI a jejího dopadu na práci a zaměstnanost. Pracovní místa se v průběhu historie měnila a vyvíjela, což vedlo ke vzniku nových profesí, které byly dříve nemyslitelné. Po většinu 20. století bylo psaní na stroji považováno za žádanou a slušnou práci a po písařkách byla velká poptávka.





Jak rostla obliba počítačů a psaní na klávesnici se stávalo jednodušším, poptávka klesala a tato profese téměř vymizela. Díky stejným trendům však vzrostla poptávka po webdesignérech, graficích a redaktorech. Nástup počítačů dal vzniknout bezpočtu odvětví a změnil náš způsob života (většinou) k lepšímu.







Pro začátek musíme pochopit, která pracovní místa a odvětví jsou skutečně ohrožena a jak se AI stane jejich součástí. AI může automatizovat úkoly, jako je zadávání dat a administrativní operace, což ohrožuje pracovní místa, která zahrnují opakované zadávání dat a základní rozhodování. Zajímavé je, že v bankovnictví a finančním průmyslu, které jsou obecně považovány za zaměstnání bílých límečků, může dojít k poklesu poptávky po datových analyticích a hodnotitelích rizik, protože systémy AI budou efektivněji zpracovávat velké množství dat.

Je třeba, aby naši vedoucí představitelé vzali tento okamžik vážně, jednali rychle a, což je důležité, vyvážili potenciální přínosy tohoto průlomového objevu s bezprostředními lidskými náklady.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

260

Práce ve výrobě a logistice se zdají být jasným cílem pro AI, protože automatizace se stále více využívá k úspoře nákladů. Práce v dopravě, činnosti na montážních linkách a opakující se manuální práce mohou být do určité míry automatizovány. Tato technologie má však stále svá omezení, která vyžadují pravidelnou údržbu a rovnováhu mezi AI/roboty a lidskými pracovníky. Pokud jsou pracovní místa špatně navržena nebo pokud dojde k nerovnováze mezi AI a lidskými pracovníky, může to mít za následek nespokojené zákazníky, snížení tržeb (zejména v současné krizi životních nákladů), a dokonce uzavření podniku.Před dvěma měsíci byla kvůli rostoucím nákladům a problémům s náborem zaměstnanců byla uzavřena restaurace Robotazia v anglickém městě Milton Keynes, která měla robotické číšníky. Musíme mít na paměti, že automatizace a robotizace sice mohou do některých odvětví přinést novinky a efektivitu, ale celkový dopad na pracovní místa může být složitý a mnohostranný, přičemž problémy zahrnují náklady na údržbu, problémy s náborem zaměstnanců a nutnost přizpůsobit se měnící se ekonomické situaci.Další oblastí, kterou je třeba sledovat, jsou služby zákazníkům. Chatboti se v této oblasti již uplatňují, ale jejich neschopnost porozumět složitým scénářům může mít za následek selhání služeb a nespokojené zákazníky. Vedle těchto chatbotů by měla být zachována lidská podpora, zejména v odvětvích, jako je pohostinství, kde jsou interakce s lidmi, empatie a emoční/sociální inteligence zásadní pro loajalitu zákazníků.Ve zdravotnictví se umělá inteligence používá k podpoře lékařské diagnostiky, radiologické interpretace a monitorování pacientů. Nicméně i když AI může zdravotnickým pracovníkům pomoci s analýzou dat, zobrazováním a rozhodováním, současná AI je omezená při provádění náročných úkolů, které vyžadují jemnou koordinaci ruka-oko, a fyzické provádění takových úkolů je stále závislé na lidských schopnostech.Ve všech těchto odvětvích jsou AI a automatizace nejužitečnější ve spojení s lidskými rolemi - tam, kde lidé mohou nabídnout komplexní rozhodovací schopnosti nebo lidský přístup, které strojům chybí. Některá pracovní místa však přesto zaniknou, a proto by vlády, korporace a vzdělávací instituce měly spolupracovat a nabízet komplexní rekvalifikační programy a podporu při zprostředkování zaměstnání, aby pomohly vytlačeným lidem přejít na role, které jsou v budoucnu podobnější těm jejich, nebo do jiných odvětví.Tvůrci politik by měli zavést iniciativy šité na míru, které by pomáhaly lidem ve vysoce rizikových odvětvích a chránily je. Kromě toho je nezbytné zaměřit se na celoživotní vzdělávání. Vlády by měly podporovat programy vzdělávání a odborné přípravy, které občanům poskytnou dovednosti nezbytné pro prosperitu v ekonomice založené na umělé inteligenci - což zahrnuje podporu gramotnosti v oblasti umělé inteligence, podporu kritického myšlení a podporu neustálého zvyšování kvalifikace a rekvalifikace.