Podpořte dětské tábory Armády spásy

V minulém roce se nám podařilo díky darům umožnit dvěma chlapcům z velmi nepříznivého sociálního prostředí, aby se zúčastnili našeho tábora. Chlapci vyrůstají na ubytovně, kde převážná dospělých užívá alkoholické nápoje, a tak nejsou zvyklí na to, aby se jim dospělí věnovali. Veškerý volný čas tráví na ulici. Po příjezdu na tábor byli jak Alenka v říši divů. Pro všechny děti byl připraven bohatý program plný her a zábavy. Největším zážitkem pro ně bylo setkání s koňmi, které viděli ve svém životě poprvé na živo. Tito chlapci se celý rok v rámci klubů pro děti ptají, zda budeme pořádat další tábor a zda by mohli jet s námi znovu.

Pomozte nám i letos dopřát dalším dětem rozzářené prázdniny se spousty nových zážitků. Děkujeme!