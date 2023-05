Odborářské návrhy sanace státního rozpočtu by vláda měla věcně zhodnotit

25. 5. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Když odbory přišly s vyčíslením ztrát, které v důsledku úsporného balíčku vlády pocítí česká rodina, vyvolalo to velké pochybnosti mezi odborníky. Na mne to působilo dokonce dojmem frašky. Říkal jsem si, že s takovou odboráři ztratí i ten zbytek kreditu, který snad ještě mají. Bylo naprosto jasné, že v současné situaci musejí udělat opak, musejí vypracovat něco, co ani pravicově orientovaní ekonomové nebudou moci jen tak odmítnout.

Ve středu v podvečer, po 18. hodině, jsem jako obvykle poslouchal na Českém rozhlase Plus publicistiku. K odborářským návrhům, jak postupovat při stabilizaci rozpočtu, se tam měl vyjádřit David Marek, respektovaný ekonom a poradce prezidenta republiky. Pan Marek je podle mého zdání pravicově orientovaný, ale věcně uvažující, objektivní člověk. Čekal jsem tedy další fiasko pro odbory. Ale k mému velkému překvapení jsem z jeho úst slyšel prohlášení, že návrh odborů je kvalitní a že vláda by ho měla propočítat a zahrnout do další fáze úsilí o stabilizaci rozpočtu.

O co vlastně v odborářském návrhu jde? Sám o sobě se mi zdá důležitý už jen tím, že zcela konkrétně vypočítává, které daně v poslední době byly sníženy, což vedlo k výpadkům. Dá se říci, že odboráři chtějí prostě jen vracet daně na původní úroveň: limit pro paušální daň, zpětné uplatnění daňové ztráty, zdanění státních dluhopisů, daň z převodu nemovitostí, dědická daň atd. Odbory také chtějí návrat EET – a tady se mi zdá, že kromě ideologů ODS je shoda, že by šlo o správný krok – a dotažení EET do konce. V návrhu lze najít návrat sazby sociálního pojištění u zaměstnavatele na původní úroveň a zrušení stravenkového paušálu.

Myslím, že by bylo dobré, aby ve veřejném prostoru byla jasně známa čísla, o kolik vlastně Fialova vláda už připravila státní rozpočet a ve prospěch koho. Pozoruhodné je, že odbory nechtějí návrat daně fyzických osob na úroveň z doby před rušením superhrubé mzdy, ačkoli jako prakticky všichni odborníci a velká část politické scény napříč spektrem (ČSSD, TOP09, KDU-ČSL, STAN, Pirátská strana) byly v době snižování daní, které prosadila koalice ODS, Ano a SPD, proti.

Odborářské návrhy jsou shrnuty zde:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3588536-odbory-chtely-napravit-statni-finance-snizenim-limitu-pro-pausalni-dan-a-navratem-eet







1