Ruská agrese na Ukrajině: Peking a Moskva budou spolupracovat na "nové úrovni"; Západ je připraven podporovat Kyjev "po mnoho let", říká Sunak

24. 5. 2023

- V Krasnodarském regionu v Rusku někdo dal na Leninovu sochu masku klauna a pověsil na ni nápis "Vrah ruského lidu": - Ruský premiér dnes v Pekingu podepíše dohody s Čínou; britský premiér na konferenci řekl, že Putinova strategie "vyčkávání... nebude fungovat".

"Doufají, že nějakým malým způsobem mohou přispět k pádu Putinova režimu. Zároveň si ale musíme uvědomit, že to nejsou nezávislé síly ... Jsou řízeny ukrajinskou vojenskou rozvědkou," řekl.Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak zopakoval stanovisko Kyjeva, že s operací nemá Ukrajina nic společného.Spojené státy se vyjádřily, že "neumožňují ani nepodporují" ukrajinské útoky na ruské území, ale že je na Kyjevě, aby rozhodl, jakým způsobem povede vojenské operace.

- Suspilne, ukrajinský státní vysílatel, s odvoláním na šéfa regionálního úřadu, oznámil, že po útoku bezpilotního letounu Šahad na

v Charkovské oblasti "hoří budova školy, kulturní středisko a kancelářské prostory".



- Podpora Washingtonu Ukrajině ze strany amerických občanů se trochu snížila, ale stále zůstává vysoká, ukázal průzkum univerzity ve Washingtonu of Chicago's Harris School of Public Policy a Norc.





Associated Press uvádí, že podle průzkumu polovina lidí v USA podporuje pokračující dodávky zbraní Pentagonem na Ukrajinu na obranu proti ruským silám. Tato míra podpory se loni téměř nezměnila. Přibližně čtvrtina Američanů je proti udržení dodávek pro Ukrajinu, která nyní přesáhla 37 miliard dolarů. Podle průzkumu, který byl proveden minulý měsíc, zastává velká většina demokratů i republikánů názor, že ruský útok na Ukrajinu byl neoprávněný.

Přibližně tři ze čtyř obyvatel USA podporují Spojené státy, aby hrály v konfliktu alespoň nějakou roli, ukázal průzkum.







- Agentura Reuters sestavila zajímavou analýzu toho, co Belgorod znamená pro ruské vojenské operace

"Ukrajinci se snaží přitáhnout Rusy různými směry, aby se otevřely na frontě mezery. Rusové jsou nuceni posílat posily," uvedl Neil Melvin, analytik Královského institutu spojených služeb (RUSI).

- Moskva tvrdí, že v uplynulých dvou dnech odrazila útok vedený milicemi napojenými na Ukrajinu, který vedl k sérii chaotických bojů v ruské Belgorodské oblasti, jež hraničí s Ukrajinou. Belgorodský gubernátor Vjačeslav Gladkov v úterý pozdě večer uvedl, že opatření zavedená k zastavení "terorismu" po přeshraničním útoku byla zrušena. Stalo se tak jen několik hodin poté, co Moskva prohlásila, že zatlačila bojovníky zpět za hranice. Gadkov uvedl, že ruské ministerstvo obrany a bezpečnostní agentury se stále podílejí na "likvidační" kampani.



- V Polsku byl zahájen výcvik ukrajinských pilotů k řízení stíhaček F-16, uvedl šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell. Na zasedání ministrů obrany EU v Bruselu řekl: "Jsem rád, že konečně začal výcvik pilotů pro letouny F-16 v několika zemích. Bude to ještě nějakou dobu trvat, ale čím dříve, tím lépe... Například v Polsku."



Borrell rovněž uvedl, že země EU poskytly Ukrajině od března 220 000 dělostřeleckých granátů a 1 300 raket. Členské státy jednají o navýšení evropského vojenského rozpočtu o dalších 3,5 miliardy eur, z čehož by 1 miliarda eur byla určena pro Ukrajinu.



- Ukrajinský přístav Pivdennyj zastavil provoz, protože Rusko do něj nepovoluje vplouvat lodím, čímž ho v podstatě vyřadilo z dohody umožňující bezpečný vývoz obilí z Černého moře, uvedl ukrajinský představitel.



- Moskevský soud prodloužil vazbu reportéra listu Wall Street Journal Evana Gershkoviche, který byl koncem března zadržen v Rusku na základě obvinění ze špionáže. Během krátkého slyšení soud rozhodl, že Gershkovich má zůstat ve vězení až do 30. srpna, informovaly ruské tiskové agentury. Spojené státy vyzvaly k okamžitému propuštění Gershkoviche.



- Americký prezident Joe Biden vybral nového vedoucího Národní bezpečnostní agentury a kybernetického velitelství USA, což je společná funkce, která dohlíží na velkou část americké kybernetické války a obrany. Pokud bude generálporučík letectva Timothy Haugh potvrzen, převezme vedení vysoce vlivného amerického úsilí o posílení kybernetické bezpečnosti Ukrajiny a sdílení informací s ukrajinskými silami bojujícími proti ruské invazi.



- Ukrajinské síly stále kontrolují jihozápadní okraj města Bachmut a boje v samotném městě se zmírnily, prohlásila v úterý náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar. V aplikaci pro zasílání zpráv Telegram napsala, že kyjevské síly dosáhly určitého pokroku "na křídlech na severu a jihu Bachmutu" a že ruské síly, které tvrdí, že dobyly samotné město, pokračují v čištění oblastí, které kontrolují.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij navštívil námořní pěchotu na obranné linii Vuhledar-Maryinka v Doněcké oblasti v rámci oslav národního dne ukrajinské námořní pěchoty.



- Ukrajinský generální štáb uvedl, že v pondělí Rusko provedlo 20 raketových úderů proti Dněpropetrovské, Záporožské a Charkovské oblasti, přičemž během uplynulého dne použilo řízené střely s plochou dráhou letu, balistické rakety Iskander-M a protiletadlové rakety S-300. Rusko také podniklo 48 leteckých úderů s použitím bezpilotních letounů Shahed a na civilní i vojenské cíle zasadilo až 90 úderů s použitím raketových systémů s vícenásobným odpálením.



- Vysoký ruský představitel, který na Západě čelí sankcím kvůli válce Moskvy na Ukrajině, navštívil Saúdskou Arábii a jednal se svým protějškem v království. Návštěva ruského ministra vnitra Vladimira Kolokolceva v Rijádu se uskutečnila několik dní poté, co Zelenskij vystoupil na summitu Ligy arabských států, který se konal v saúdskoarabském přístavním městě Džidda u Rudého moře.



- Německo zvažuje možnosti podpory koalice zemí, které plánují vycvičit ukrajinské piloty v létání na stíhačkách F-16, uvedl německý ministr obrany Boris Pistorius. Dodal, že případný německý příspěvek by mohl být pouze menší, protože Německo samo žádné z těchto stíhaček vyrobených v USA nevlastní.



- Ukrajina vyšetřuje údajnou roli Běloruska v nuceném transferu dětí z Ruskem okupovaných území, uvedl úřad ukrajinského generálního prokurátora pro agenturu Reuters. Oznámení přišlo v reakci na zprávu běloruské exilové opozice, podle níž bylo 2150 ukrajinských dětí, včetně sirotků ve věku od šesti do patnácti let, odvezeno do tzv. rekreačních táborů a sanatorií na běloruském území.







Zdroj v angličtině ZDE

