"Ruskou Bělgorodskou oblast už válka zasáhla dávno"

24. 5. 2023

čas čtení 3 minuty

Ráno 22. května vstoupila skupina vojáků z Ukrajiny na území Bělgorodské oblasti. K odpovědnosti za nájezd se přihlásily Legie "Svoboda Ruska" a RDK (Ruský dobrovolnický sbor). Podle oficiálních údajů bylo v první den zraněno šest lidí: Obyvatelé vesnice Glotovo v okrese Grajvoron byli převezeni do nemocnice se zraněními po výbuchu miny, žena byla zraněna na paži ve vesnici Zamostje, dva muži a žena v Grajvoronu utrpěli rány způsobené střepinami. Během evakuace z Grajvoronu zemřel v autobuse dvaaosmdesátiletý obyvatel. Ráno 22. května vstoupila skupina vojáků z Ukrajiny na území Bělgorodské oblasti. K odpovědnosti za nájezd se přihlásily Legie "Svoboda Ruska" a RDK (Ruský dobrovolnický sbor). Podle oficiálních údajů bylo v první den zraněno šest lidí: Obyvatelé vesnice Glotovo v okrese Grajvoron byli převezeni do nemocnice se zraněními po výbuchu miny, žena byla zraněna na paži ve vesnici Zamostje, dva muži a žena v Grajvoronu utrpěli rány způsobené střepinami. Během evakuace z Grajvoronu zemřel v autobuse dvaaosmdesátiletý obyvatel.

Šéf Federální bezpečnostní služby v Bělgorodské oblasti Alexander Kulagin zavedl v regionu režim protiteroristické operace. To znamená, že bezpečnostní síly budou moci "odstranit" občany z určitých míst, přesídlit je do bezpečných oblastí, vypnout komunikaci, legálně vstoupit na pozemky a domy občanů a provádět další akce v rámci operace.

Co znamenají vojenské nájezdy na území Ruské federace a nakolik se s nimi regionální orgány vyrovnávají řekl listu 7x7 vojenský analytik FBK Jan Matvějev.

Kdo a proč vstoupil do Bělgorodské oblasti

Podle Matvějeva si Legie "Svoboda Ruska" vytvořila mediální obraz: Jsou to lidé z Ruska, kteří bojují na straně Ukrajiny. Velikost, složení jednotky a schopnosti nejsou známy.

O RDK je známo trochu víc. Jedná se o vojenskou jednotku ruských občanů bojujících na straně Ukrajiny a ve spolupráci s ukrajinskou armádou. Podle známých údajů bude v rámci RDK naverbováno několik desítek vojáků. Ale to je hrubý odhad.

Podle jeho názoru mohou být takové nájezdy prováděny s cílem odvrátit pozornost.

"Pravděpodobně budou pokračovat, aby donutily ruskou armádu a bezpečnostní síly investovat ještě více do obrany pohraničních oblastí. Vynaložit zdroje tak, aby nestačily k odražení úderu ozbrojených sil Ukrajiny na frontě, tvrdí expert.

Jaké nebezpečí hrozí obyvatelům příhraničních oblastí

Avšak nejen sabotérů by se měli obyvatelé obávat, protože skutečná hrozba může přijít od ruské armády.

Válka již dávno přišla do Bělgorodské oblasti a ruské úřady nemohou žádným způsobem chránit civilisty. Nepřekvapilo by, kdyby v průběhu této sabotáže více civilistů trpělo útoky ruské armády než činností sabotérů. Například zveřejnili záběry vrtulníků odpalujících neřízené letecké rakety. Mohly by snadno zasáhnout jak obytné budovy, tak civilisty, říká expert.

Podle analytika mají regionální úřady jen malou kontrolu nad tím, co se děje, a nemohou tajit informace.

Záběry z místa činu se objevují velmi rychle. A samozřejmě místní úřady hovořily velmi dlouho o evakuaci civilistů od hranic, ale vidíme, co se děje. A 10 miliard rublů bylo vynaloženo na výstavbu zbytečného opevnění, které nefungovalo.

Proč byl v Bělgorodské oblasti zaveden režim protiteroristické operace?

Matvějev říká, že úřady se snaží prezentovat vše, co se děje, ne jako válku, ale jako pronikání nepřátelských organizací na území Ruské federace.

Režim protiteroristické operace poskytuje určité příležitosti, takže FSB a armáda mohou ignorovat formality a úřady mohou klidně donutit místní obyvatele k odchodu.

V některých regionech Ruska, jako v oblasti Jaroslavle, úřady aktualizují pravidla civilní obrany v případě mimořádných událostí a stanného práva. Proč to dělají?

"Myslím, že je to touha úředníků ukázat, že pracují a že jsou skvělí. Způsobem podívejte se: Existují chyby a my se předem připravujeme, abychom se jim vyhnuli. Obvyklá byrokratická horlivost," domnívá se Matvějev.

Zdroj v ruštině: ZDE

0