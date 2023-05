Uprchlíci se vážně zranili na žiletkovém plotě, který Spojené království pomáhalo postavit, aby se žadatelé o azyl nemohli dostat do Polska

Britská vláda byla obviněna z podpory nelidské politiky: 16 lidí se těžce zranilo na plotu blokujícím vstup do Polska z Běloruska



Uprchlíci byli vážně zraněni u "nebezpečného" plotu z žiletkového drátu, který Británie pomohlo postavit polské ultrapravicové vládě strany PiS na hranici mezi Polskem a Běloruskem



Nejméně 16 lidí bylo vážně zraněno a někteří z nich hospitalizováni, když se nedávno pokoušeli dostat do Evropy překonáním 5,5 m vysoké bariéry, kterou britská armáda pomohla postavit na polské hranici s Běloruskem.



Britské ministerstvo obrany potvrdilo, že mezi prosincem 2021 a srpnem 2022 vyslalo do Polska příslušníky Královských ženijních jednotek, aby poskytli "podporu pohraniční infrastruktury" v reakci na "tlak 'nelegální' migrace". (Migrace není nelegální.)



Nyní lékařská charitativní organizace Lékaři bez hranic (MSF) odhalila, že ošetřovala řadu těžkých zranění, způsobených uprchlíkům tímto plotem.



Během měsíce do 24. dubna bylo ošetřeno nejméně 16 osob, převážně ze Sýrie, iráckého Kurdistánu a Afghánistánu, se zraněními - některé z nich vyžadovaly urgentní hospitalizaci - jako "přímý důsledek" pokusu o překonání hraniční plot z žiletkového drátu, která se táhne na vzdálenost skoro 200 km podél hranice s Běloruskem.



Sophie McCannová, poradkyně MSF ve Velké Británii, řekla: "Lékařské týmy MSF se setkaly se zraněními a utrpením způsobeným hrubým zacházením na evropských hranicích s uprchlíky, žadateli o azyl a dalšími migranty.



"Je proto hluboce znepokojující, že vláda Spojeného království aktivně a přímo podporuje tato nelidská opatření proti migraci.



"Vzhledem k tomu, že vláda v reakci na "'nelegální' migraci" vyslala na pomoc při stavbě plotů své zaměstnance, musí si ministři zodpovědět vážné otázky ohledně své role v utrpení způsobeném zranitelným lidem hledajícím útočiště."



Zdroj z obrany uvedl, že Spojené království se zapojilo poté, co Bělorusko začalo migranty tlačit směrem k Polsku, spojenci NATO, ve zjevné snaze podkopat bezpečnost EU.



Vývoj událostí přichází v době, kdy britská vláda odmítá sdělit, jakou podporu v boji proti migrantům a ochraně hranic poskytla Maďarsku, jehož nacionalistický premiér Viktor Orbán označil žadatele o azyl vstupující do Evropy za "jed".



Od ledna 2021 ošetřily týmy MSF na hranicích 498 pacientů s fyzickými zraněními, kvůli fyzickým útokům ze strany maďarské pohraniční policie a armády nebo kvůli ocelovému plotu postavenému na hranici se Srbskem, který má migrantům bránit ve vstupu.



Charita uvedla, že prošetřuje nedávné zprávy o dětech zavřených v přepravních kontejnerech a útocích slzným plynem proti nim v Maďarsku.



Další zemí, která je obviňována ze závažného zneužívání vůči uprchlíkům, je Řecko. Britská vláda v minulosti transparentně pomáhala Aténám s opatřeními proti migrantům, ale nyní se zdá, že přijala politiku utajování, neodpovídá na dotazy novinářů a nesděluje podrobnosti na základě žádostí o svobodné zacházení s informacemi.



"Utajování poskytování pomoci tvrdé migrační politice jiných států je hluboce znepokojující," řekla McCannová





Tento měsíc deník New York Times zveřejnil video, na němž jsou zachyceni žadatelé o azyl, které řecká pobřežní stráž odvezla na moře a zanechala je uprostřed moře bez pomoci na voru - přestože Řecko tvrdí, že migranty nedeportuje zpět do prostředka moře.





McCannová dodala: "Jsme svědky strašlivých lidských obětí politiky, jako je násilné vytlačování - kdy jsou lidé připlouvající do Řecka agresivně nuceni vyplout zpět na moře a opuštěni. Přesto britské ministerstvo vnitra odmítá sdílet byť jen minimální informace o tom, jakou podporu poskytuje pohraničním jednotkám v Řecku nebo Maďarsku - dvou státech, kde dochází k mnoha nejhorším případům zneužívání."Je naprosto nepřijatelné, že vláda Spojeného království tento přístup nadále podporuje a zároveň se na každém kroku snaží zakrýt důkazy o své podpoře."Zdroj v angličtině ZDE