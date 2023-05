Přes 40 organizací ze střední a východní Evropy požaduje, aby Kooperativa přestala pojišťovat fosilní paliva. Navštíví i valnou hromadu pojišťovny. Vídeň 26.5.2023 Ekologické organizace ve střední a východní Evropě spojují své síly a kritizují nedostatečnou politiku Vienna Insurance Group (Kooperativa) v oblasti ropy a plynu. Generální ředitelce Elisabeth Stadlerové poslali otevřený dopis, ve kterém požadují, aby VIG přijala po vzoru ostatních pojišťoven smysluplnou politiku vylučující pojišťování nových ropných a plynových projektů. Rovněž požadují silnější uhelnou politiku. Se svými požadavky konfrontovali také představenstvo společnosti na výroční valné hromadě, která se konala 26. května, ve Vídni. Přestože je Vienna Insurance Group (VIG) přední pojišťovnou v regionu střední a východní Evropy, neřeší klimatickou krizi dostatečně a dlouhodobě ignoruje vědecké poznatky o změnách klimatu. Proto zástupci organizací podepsaných pod otevřeným dopisem protestovali s transparenty přímo před sídlem VIG, přicházejícím akcionářům pojišťovny rozdávali informační letáky.

"Přestože vědci dlouhodobě varují před stupňujícími se dopady klimatické krize, VIG tyto poznatky ignoruje. Jinak si nelze vysvětlit, že stále nemá politiku omezující pojišťování ropy a plynu. Podle poslední zprávy IPCC a analýzy IEA si nemůžeme dovolit žádnou novou fosilní infrastrukturu, pokud chceme zajistit obyvatelnou budoucnost i do budoucna. [2] Jako největší pojišťovací skupina ve střední a východní Evropě má VIG jedinečnou příležitost prokázat, že jí záleží na budoucnosti planety," uvedla Chloé Vésier, výzkumnice a organizátorka kampaní z Re-set: platformy pro sociálně-ekologickou transformaci.

Otevřený dopis podepsaly ekologické organizace z Rakouska, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Estonska, Chorvatska, Maďarska, Kosova, Litvy, Moldavska, Polska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Zastupují různé skupiny, které se věnují ochraně životního prostředí a podpoře udržitelnosti ve střední a východní Evropě. Společně vyzývají pojišťovnu Vienna Insurance Group, aby přizpůsobila svou činnost a vnitřní politiku naléhavosti klimatické krize.

"Spojujeme se v regionu střední a východní Evropy, abychom vyzvali VIG k tomu, aby přestala pojišťovat ropu, plynu a uhlí. Chceme ukázat, že lidem ve střední a východní Evropě není jedno jak se chovají velké pojišťovny. Očekáváme, že budou chránit naší budoucnost. Jsme společně připravení pokračovat v tlaku na VIG dokud nezačne brát otázky klimatické krize vážně a spolu s tím neukončí pojišťování fosilních paliv.", komentoval Márton Veszprémy, člen Fridays For Future Maďarsko.

Organizace také upozorňují na zapojení Vienna Insurance Group do projektů spojených s fosilními palivy, jako je pojišťování těžby ropy a zemního plynu v Severním moři a členství generální ředitelky v dozorčí radě fosilní společnosti OMV. Požadují ukončení těchto vazeb na fosilní giganty.

"Tento týden Greenpeace zveřejnilo zprávu o pojišťovnách podporujících těžbu ropy a zemního plynu v Severním moři, ve které se zmiňuje o pojišťovně VIG jako pojistiteli fosilních projektů OMV. Generální ředitelka VIG, paní Elisabeth Stadlerová, navíc zasedá v dozorčí radě OMV. Moc dobře víme, že VIG v minulosti pojišťovala i další fosilní giganty, například EPH českého oligarchy Daniela Křetínského. Toto spojení s fosilními magnáty musí pojišťovna ukončit co nejdříve," říká Radek Kubala, výzkumník z Re-set: platformy pro sociálně-ekologickou transformaci.



Zapojené organizace:

Rakousko: GLOBAL 2000 - Friends of the Earth Austria; Attac Austria; Jugendrat Wien Bosna a Hercegovina: Association "Resource Aarhus center in BiH" Chorvatsko: Extinction Rebellion Zagreb Česko: Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci; Arnika; Budoucí; Děti Země (Children of the Earth); Hnutí DUHA - Friends of the Earth CZ; Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.; Greenpeace Czech Republic; Slušná firma, z.s.; Universities for climate; NaZemi; Limity jsme my; Klimatická koalice; NESEHNUTÍ; Limity jsme my Estonsko: Estonian Green Movement; Estwatch Maďarsko: Fridays for Future Hungary; Clean Air Action Group; Extinction Rebellion Hungary; National Society of Conservationists - Friends of the Earth Hungary Kosovo: Climate Awareness Association; EcoZ Litva: Fridays for Future Lithuania Moldavsko: Fridays for Future Moldova Polsko: Fridays for Future Poland; Development YES, Open Pit Mines NO; Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Poland; Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot; Towarzystwo na rzecz Ziemi (Society for the Earth); Rodzice dla Klimatu; EKO-UNIA; Ecological Association; Polish Green Network; BoMiasto Rumunsko: Asociația Mai bine Slovensko: Klimatická koalícia; Priatelia Zeme-CEPA; Znepokojené matky Ukrajina: Centre for Environmental Initiatives "Ecoaction"