Podle Moskvy nezávislost Grónska znamená "ovládnutí Anglosasy"

26. 5. 2023

čas čtení 2 minuty

Návrh bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa z roku 2019, aby Spojené státy koupily od Dánska Grónsko, vyvolal určitou pozornost a hněv lidí v Dánsku i Grónsku. Nyní největší ostrov světa přitahuje pozornosti ještě více, protože Kodaň předala Grónsku návrh ústavy, která by mohla otevřít cestu k nezávislosti.

Návrh předpokládá tři možné varianty: Pokračování statusu Grónska jako samosprávného regionu pod dánskou kontrolou, vypracování něčeho jako je status Portorika ve vztahu ke Spojeným státům, nebo úplnou nezávislost. Rusové se toho druhého obávají, protože věří, že by to umožnilo USA a Británii Grónsko kontrolovat.

Grónsko vlastní obrovské zásoby ropy a plynu, vody a nerostů, včetně četných vzácných zemin, říká ruský analytik Aleksej Balijev. To z něj dělá zajímavé místo pro USA a Velkou Británii. Ale ještě více jim to poskytuje další vliv proti Rusku v Arktidě.

"Jako Faerské ostrovy, který odolaly protiruským západním sankcím... autonomní Grónsko zůstává mimo EU a donedávna spolupracovalo s Ruskem stejně jako se SSSR."

V prosinci loňského roku Západ tlačil na Grónsko, aby přerušilo spolupráci s Moskvou. Ale je důležité, že dokument, který to oznamuje, nezmiňuje válku na Ukrajině, ale spíše naznačuje, že takové pozastavení bylo nutné kvůli vyčerpání zdrojů, což je slova, která Moskva považuje za známku toho, že Grónsko stále chce spolupracovat.

Pokud by se Grónsko stalo nezávislým, podle ruského analytika by tam USA a Británie uplatnily větší vliv a činily by tak proti ruským zájmům v Arktidě. USA nedávno otevřely kancelář US AID v Nuuku a Balijev tvrdí, že Washington tuto kancelář využívá k prosazování nezávislosti Grónska.

Rusko již nějakou dobu očekávalo konflikt se Západem kvůli Grónsku, ale zhroucení Arktické rady, vzestup Číny v regionu a potenciální změny ohledně nezávislosti Grónska by tyto obavy jasně zesílily.

Zdroj v ruštině: ZDE

