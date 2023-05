Rozhovor Britských listů 599. Je české školství absolutně ztracená kauza?

16. 5. 2023

Co říct k tomu, že se v dnešní České republice nemohou dostat teenageři na střední školu, protože politikové školství za posledních deset patnáct let úplně zanedbali. A to v době, kdy je vrcholně vzdělaných lidí v důsledku blížící se revoluce umělé inteligence naprosto zapotřebí. Kdy se budou politikové zodpovídat z toho, že mladým lidem zničili život? A dá se situace vůbec interpretovat nějak optimisticky? O tom hovoří Jan Čulík s naším redaktorem Bohumilem Kartousem, aktivistou snažícím se o zlepšení českého školství.

