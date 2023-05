Poprvé ve válce na Ukrajině zasáhl Moskvu rozsáhlý útok drony

31. 5. 2023





Úder na ruské hlavní město znervóznil Moskvany, kterým bylo řečeno, že je konflikt neohrozí





Moskva byla poprvé v patnáctiměsíční válce na Ukrajině zasažena rozsáhlým útokem dronů. Představuje to nový bod zlomu v konfliktu, a Kreml pohrozil, že v reakci na údery přijme "nejtvrdší možná opatření".

Rusko nadále téměř denně zasahuje Ukrajinu smrtícími raketami a údery dronů. Hlavní město Ukrajiny Kyjev čelilo v úterý ráno již třetímu náletu během 24 hodin.



Video zveřejněné na sociálních sítích v úterý brzy ráno ukázalo, jak jeden nízko letící dron exploduje na poli u Moskvy a další letí nad domy v drahé městské čtvrti Rubljovka nebo nad věžovými domy v jihozápadních čtvrtích. Jiné video z moskevského předměstí zaznamenalo, jak raketový systém země-vzduch Pantsir střílí na nedaleký cíl.

Útok drony na Moskvu i skutečnost, že tam mohly doletět, je selháním ruské vzdušné obrany. Ruská vzdušná obrana dokázala jasně, že takovéto drony pro ni nejsou lehkým terčem, protože ty systémy nebyly vytvořeny k sestřelování cílů tohoto druhu. Byly vyrobeny k zasahování cílů podobných těm, které se vyráběly v SSSR, jedná se o zastaralý systém protivzdušné obrany. Putin a jeho lidé nebyli schopni ochránit ani svá vlastní sídla a symboly moci. Vědí to a vědí to i ruští občané.

Today's drone attack on Moscow as well as the fact that drones were able to reach it is a fail of Russian air defense.



Russian air defense showed clearly that such drones are not an easy target for it, as these systems were not created to detect and destroy targets of this type.… pic.twitter.com/MzokAXIUs5 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 30, 2023

Nejméně jeden člověk zemřel v Kyjevě a tři byli zraněni, když padající trosky ze zničeného ruského dronu zasáhly v úterý brzy ráno výškovou obytnou budovu.



Sobjanin uvedl, že došlo k menším škodám na dvou obytných budovách v Moskvě a že lidé se mohou vrátit domů, jakmile skončí vyšetřování.



Andrej Vorobjov, gubernátor Moskevské oblasti, uvedl, že několik dronů bylo sestřeleno při jejich přiblížení k městu.



Moskva, která se nachází 1000 kilometrů od Ukrajiny, se od začátku konfliktu stala terčem útoků dronů jen výjimečně, přestože v jiných částech Ruska jsou tyto útoky stále častější. Na začátku května byly při útoku, z něhož byla obviněna Ukrajina, sestřeleny dva drony nad Kremlem.



Několik významných představitelů a politiků napadlo ministerstvo obrany za to, že umožnilo dronům proniknout do vzdušného prostoru Moskvy. Patřili mezi ně i významní váleční jestřábi, kteří vyzývali k agresivnějším úderům a širší mobilizaci pro válku na Ukrajině.



"K zastavení ostřelování Moskvy je třeba obsadit Kyjev. Je třeba mobilizovat všechny síly a prostředky," řekl Petr Tolstoj, místopředseda ruské Státní dumy.



"Vy jste ministerstvo obrany. Neudělali jste nic pro to, abyste provedli úspěšnou ofenzívu. Proč, do prdele, dovolujete, aby na Moskvu útočily tyhle bezpilotní letouny?" křičel v audiovzkazu na internetu Jevgenij Prigožin, který stojí v čele žoldnéřské skupiny Wagner. "Ať vám hoří vaše domy. A co mají dělat obyčejní lidé, když jim drony s výbušninami narážejí do oken?" ptal se.





Terrorist Prigozhin commented the drone attack on Moscow region in his traditional diplomatic style.



His main points: a) the drones will burn residences of authorities at [elite realty town] Rublevka - that's fine;



b) Russian people should have some difficult questions for… pic.twitter.com/fo4g5ZmWNY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 30, 2023

Někteří Moskvané dopady úderů zlehčovali a snažili se vytvářet obraz klidu.



"V šest ráno se to začalo dít, náš dům se otřásal. Ozvalo se pět až sedm výbuchů, a to bylo všechno," řekl Dmitrij, který žije v borovicemi zalesněné čtvrti Odincovo západně od Moskvy. "A to je všechno. Pak jsme šli zase spát."



Jiní poznamenali, že předchozí údery zasáhly cíle vyšší hodnoty, včetně útoku dronem zaměřeného na Kreml na začátku tohoto měsíce.



"Někteří lidé jsou šokováni, ale mě už nemůže nic překvapit," řekl jeden člen ochranky. "Chci říct, že Ukrajina už dříve zasáhla Kreml."



Vorobjov se pokusil uklidnit Moskvany znervózněné prvním útokem ve válce, která se pro ně z velké části odehrává v televizi. Kreml se do značné míry snažil odvracet pozornost Rusů od války a nazýval ji malou vojenskou akcí, i když se už protáhla do druhého roku a stala se nejsmrtonosnějším konfliktem v Evropě od druhé světové války.



"Dnes ráno mohli obyvatelé některých čtvrtí Moskevské oblasti slyšet zvuky výbuchů - to byla naše protivzdušná obrana v práci," napsal Vorobjov na sociálních sítích.



Pozorovatelé si rovněž povšimli opatrné reakce Kremlu a nejvyšších představitelů, kteří se snažili spíše zdúrazňovat účinnost ruské protivzdušné obrany než skutečnost, že ruská města jsou nyní zranitelná.



"Je ovšem zarážející, jak moc ruské úřady ... jednomyslně bagatelizují význam útoků dronů na ruská města," napsala Taťána Stanovajová, zakladatelka politicko-analytické společnosti R Politik. "Už zasáhly Moskvu a ve vyjádřeních je jen jejich silná hrdost na to, jak dobře vše fungovalo."



Další videa, která Rusové zveřejnili na sociálních sítích, ukazovala jejich šok, když jim bylo řečeno, že ruská protivzdušná obrana zabrání tomu, aby případné útoky postihly hlavní město.



"Letí to přímo nad naším domem!" křičel jeden muž, když natáčel video, na kterém dron plachtí nad předměstím Moskvy.



"Pokud bylo účelem náletu vystresovat obyvatelstvo, pak k tomu přispěl už samotný fakt výskytu ukrajinských dronů na obloze nad Moskvou," napsal Rybar, populární ruský vojenský blogger blízký ministerstvu obrany.



Pozorovatelé očekávají, že Ukrajina v příštích týdnech zahájí protiútok. Jedním z cílů úderů bezpilotních letounů proti Moskvě může být toto jako pokus přimět ruskou armádu, aby stáhla svou protivzdušnou obranu od frontové linie za účelem ochrany velkých populačních center.

Zdroj v angličtině ZDE

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že na město v noci prý zaútočilo osm bezpilotních letounů, ale ruská média blízká bezpečnostním službám napsala, že jejich počet byl mnohonásobně vyšší a na útoku se podílelo více než 30 dronů."Probudil mě v 6.15 hlasitý výbuch a pak se dalších 45 minut každých zhruba 10 minut ozývalo asi šest dalších výbuchů," řekl jeden z bezpečnostních pracovníků. Nacházel se v elitní uzavřené komunitě v Žukovce, nedaleko místa, kde k úderům došlo.Alexandr Chinštejn, významný člen ruského parlamentu, na svém kanálu Telegram napsal, že drony byly sestřeleny v pěti různých oblastech v Moskevské oblasti, včetně nejméně dvou, které letěly nad Rubljovkou, bohatým předměstím, kde žije velká část ruské politické elity a je tam i státní rezidence Vladimira Putina Novo-Ogarjovo."Bylo to v prdeli, všichni vyšli na balkony nebo šli ven, nikdo nechápal, co se děje," řekl jeden člen ochranky.V úterním televizním vystoupení Putin pochválil protivzdušnou obranu Moskvy a řekl, že Kyjev se snaží Rusy vystrašit údery na civilní cíle. Putin rovněž tvrdil, že ruské síly zasahují pouze vojenské objekty na Ukrajině pomocí "vysoce přesných zbraní".Zdá se, že přinejmenším jeden z bezpilotních letounů byl ukrajinské výroby UJ 22, jaké vyrábí společnost Ukrjet. Záběry se zřejmě shodují se snímky bezpilotního letounu, o němž Rusko tvrdí, že byl použit při jiných pokusech o útok. UJ22 vypadá jako zmenšený lehký letoun, má údajně dolet 800 km a je schopen letět šest hodin.Tři z dronů zasáhly obytné budovy na jihozápadě města, ale nebyly hlášeny žádné exploze. Při útoku byli zraněni dva lidé, uvedl moskevský starosta Sergej Sobjanin, a budovy utrpěly menší škody. Video ukázalo rozbitá okna a zčernalou fasádu na jedné z adres zasažených dronem v úterý brzy ráno.Rusko z útoku dronem obvinilo Ukrajinu, která odpovědnost popřela, a pohrozilo odvetou.Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že si vyhrazuje právo přijmout v reakci "nejpřísnější opatření". "Ujištění nacistů, že kyjevský režim nebude podnikat údery hluboko na ruské území, se ukazují jako zcela pokrytecká," uvedlo ministerstvo. "Rusko si vyhrazuje právo přijmout nejtvrdší možná opatření v reakci na teroristické útoky kyjevského režimu."Dnes ráno kyjevský režim zahájil teroristický útok dronem na cíle v Moskvě," uvedlo ruské ministerstvo obrany. "Tři z nich byly potlačeny elektronickým bojem, ztratily kontrolu a odchýlily se od zamýšlených cílů. Dalších pět dronů bylo sestřeleno raketovým systémem země-vzduch Pantsir-S v Moskevské oblasti."Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Vladimir Putin nemá v plánu bezprostředně promluvit k zemi, a prohlásil, že "neexistuje ani bezprostřední hrozba pro obyvatele Moskvy a Moskevské oblasti".Poradce ukrajinského prezidenta popřel, že by byl Kyjev do útoků na Moskvu přímo zapojen, ale uvedl, že Ukrajina s potěšením sleduje události, a předpověděl nárůst takových útoků."Pokud jde o útoky: samozřejmě s potěšením je sledujeme a předpovídáme nárůst počtu útoků. Ale samozřejmě s tím nemáme přímo nic společného," řekl Mychajlo Podoljak pro kanál Breakfast Show na YouTube.Bílý dům v úterý uvedl, že stále shromažďuje informace o tom, co se v Moskvě stalo, a zopakoval svá dřívější prohlášení, že "nepodporuje útoky uvnitř Ruska".Podobné útoky proti ukrajinským městům jsou na denním pořádku každý týden a někdy i denně, místní obyvatelé jsou pravidelně nuceni se evakuovat nebo se ukrývat v tunelech metra. Nejhorší údery zasáhly velké obytné budovy a přeplněná obchodní centra a zabily desítky lidí.