Vyvažování Německa vůči Číně je naivní

31. 5. 2023

čas čtení 3 minuty

Takzvaný "de-risking" popisuje strategii snižování ekonomické závislosti na autoritářských režimech, jako je Čína. Německo je však v tomto ohledu příliš optimistické a neuvědomuje si, že globální mocenská dynamika se mění. To je nebezpečné, píše Glacier Kwong. Takzvaný "de-risking" popisuje strategii snižování ekonomické závislosti na autoritářských režimech, jako je Čína. Německo je však v tomto ohledu příliš optimistické a neuvědomuje si, že globální mocenská dynamika se mění. To je nebezpečné,

Německo se stále snaží najít rovnováhu mezi ekonomickými vztahy a snižováním rizik. Poučení z ruské agresivní války na Ukrajině a nové geopolitické situace vyžadují pragmatičtější přístup.

Snižování rizika zahrnuje úsilí o snížení ekonomické závislosti, zejména pokud jde o Čínu. Německé chápání této situace se však jeví jako nepřiměřeně optimistické a odtržené od současných výzev.





Německý kancléř Olaf Scholz uvedl, že země G7 zajistí, aby investice v Číně pokračovaly, aby dodavatelské řetězce nadále existovaly a aby se zboží stále prodávalo do Čínské lidové republiky. Tento postoj však Německo neochrání. Válka na Ukrajině – v níž Rusko použilo vojenskou sílu k okupaci území, zvýšení svého vlivu a použití plynovodů jako páky – by pro něj měla být varováním.





Vzájemná ekonomická závislost neimunizuje národy proti politickému tlaku nebo vojenské agresi. Pokud nějaký stát hrozí anexí, musí být brán vážně – a Čína hrozí anexí Tchaj-wanu. Země, která je pro výrobu polovodičů nejdůležitější na světě. Když stát vyvíjí ekonomický tlak na spojence Německa – jako je Litva nebo Austrálie –, je třeba si uvědomit, že tento trumf může kdykoli vytáhnout.





Německý názor, že snížení rizika lze dosáhnout bez dočasného a významného narušení hospodářských vztahů, je nerealistický. Scholzovy výroky ukazují touhu snížit závislost, ale neuvědomují si mezinárodní klima. Globální mocenská dynamika se rychle mění. Naivní přístup ke zmírňování rizik by mohl Německo a jeho spojence učinit zranitelnými vůči politickému tlaku a ekonomické manipulaci.





Pro účinnou strategii musí země G7 zaujmout aktivnější přístup. Komplexní zmírnění rizik zahrnuje přehodnocení ekonomických vztahů Německa se zeměmi, jako jsou Čína a Rusko, s přihlédnutím k jejich geopolitickým ambicím i k jejich porušování lidských práv. Vyžaduje diverzifikaci dodavatelských řetězců a méně závislostí v kritických průmyslových odvětvích.

Vyžaduje větší investice do domácích dovedností, do podpory inovací a do rozvoje alternativních hospodářských partnerství. Kromě toho musí Německo upřednostňovat spolupráci s podobně smýšlejícími zeměmi a aliancemi, které sdílejí společné hodnoty, jako je demokracie, lidská práva a právní stát.





Budováním různých aliancí a hospodářských partnerství mohou Německo a G7 spolupracovat na snižování rizik a zvyšování své odolnosti vůči vnějším tlakům. Jako vedoucí ekonomika a pilíř skupiny G7 má Německo odpovědnost za to, aby skupinu posunulo k robustnější strategii.





Zdroj v němčině: ZDE





