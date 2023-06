O zlatém vejci, šetření toaletním papírem a čtvrt bilionu za ČEZ

5. 6. 2023 / Boris Cvek

V nedělních Otázkách V. Moravce se v zásadě všichni diskutující shodli na tom, že vládní balíček není dobře postaven. Miroslav Kalousek byl k vládě nejvstřícnější s tím, že prý něco dohodnout byť jen ve třech koaličních partnerech je velmi složité, natož v pěti. Drobné změny by podle něj byly žádoucí, ale celková bilance musí být zachována.

Další shoda, zdá se mi, byla v tom, že rozpočet byl od začátku nerealistický. Kalousek tvrdil, že je třeba vyškrtat 65 miliard, aby se dal udržet plánovaný deficit. Prý to není nemožné, kdyby se s tím začalo dříve. Nejvíce se k hájení plánovaného rozpočtu blížil ekonom Petr Zahradník, který ovšem uváděl jako běžnou praxi ve vládních škrtech toaletní papír a tonery, což prý není efektivní cesta. Samozřejmě že by to chtělo digitalizaci a chytrou státní správu. To přece víme velmi dobře už tak 15 let. I o té ekonomice s vyšší přidanou hodnotou a taky rychlovlacích si vyprávíme nejméně stejnou dobu. A jede to jak po másle, že?

Obecně se v debatě ze všech stran, dokonce i od moderátora, projevovala nálada, že se u nás nic nedaří a že to je dlouhodobé a že všechny snahy končí jako vždycky. Zahradník mluvil několikrát o plánu národní obnovy (200 miliard), který je prý zlatým vejcem, které neumíme oloupat. Dvacet procent z těchto peněz bylo podle něj už vyhozeno z okna. Když moderátor mluvil o tom, že máme po přepočtu na kupní sílu snad nejdražší elektřinu v Unii, Zahradník ho doplnil, že to platí dokonce nominálně.

Pominu-li tvrdou kritiku na adresu vlády ze strany odborového předáka Středuly a to, co v tomto smyslu tvrdil ekonom Richard Hindls, nejvíce mne překvapil náznak pesimismu také od Miroslava Kalouska.

Kalousek prohlásil, že pokud jde zestátnění ČEZu, nelitoval by ani jednorázového výdaje ve výši 250 miliard ze státního rozpočtu. ČEZ prý musí být v dnešní situaci státní, jako je státní armáda. Nicméně to by nebylo až tak překvapivé. On i další dávali za příklad Francii, kde podobný proces proběhl hladce a bez pochyb. A teď to přijde: Kalousek vyjádřil obavy, že u nás není jisté, zda to vláda zvládne udělat v souladu s právem, což by pak mohlo vést k obrovským problémům. Věru nic optimistického.

Velmi mne zaujalo také tvrzení pana Zahradníka, že zatímco naše ekonomika se už čtyři roky vzdaluje unijnímu průměru a roste u nás dramaticky zadlužení, což začalo prý v letech 2021 a 2022, Unie se v té samé době odrazila ode dna a Dánsko se Švédskem údajně po celou dobu covidu měly přebytkové rozpočty a snižovaly zadlužení státu. Takže, pomyslel jsem si, jsme best in covid, přinejmenším ve srovnání se západní Evropou, nejen v počtu mrtvých, počtu měsíců, kdy děti nemohly do školy, ale taky v ekonomických důsledcích. A růst HDP se zdá v nedohlednu.

Když to tedy shrnu, vláda by měla ušetřit letos 65 miliard, pokud chce dodržet od samého začátku nereálný rozpočet. Kromě toho by se neměla bát vydat 250 miliard na zestátní ČEZu, což ovšem může skončit nedozírnou katastrofou. Za 250 miliard se to jistě vyplatí. K tomu máme zlaté vejce ve výši 200 miliard, které neumíme oloupat, ale už jsme 20 procent toho vejce vyhodili oknem. Můžeme se uklidnit jen tím, že máme dokonce i nominálně nejdražší elektřinu v Unii a naše ekonomika už čtyři roky „diverguje“ od unijního průměru.

A máme také odbory, byť to na suverénním projevu šéfa ČMKOS Středuly není poznat, které šermují stávkou, ačkoli se úporně bojí toho, že by se mohlo na Václaváku znovu ukázat, že za nimi nejde více než pár tisíc lidí. A levici? Tu nemáme pro jistotu vůbec.













