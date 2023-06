Ruské síly střílejí na ukrajinské záchranáře, kteří se snaží dostat k lidem uvězněným v zátopami postižených oblastech okupovaného Chersonu

8. 6. 2023

KYJEV - Ruské síly střílejí na ukrajinské záchranáře, kteří se snaží dostat k lidem uvězněným v zátopami postižených oblastech okupovaného Chersonu po zničení přehrady Nová Kachovka, uvedl v ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



"Jakmile se je naši pomocníci pokusí je zachránit, je na ně stříleno," řekl Zelenskyj s odkazem na snahy dostat se k obyvatelům měst na Ruskem okupovaném břehu řeky Dněpr, které byly zaplaveny záplavovou vodou poté, co výbuchy v úterý zničily přehradu. Záplavová voda podle Kyjeva ohrožuje 80 osad na ukrajinské i Ruskem okupované straně řeky.



"Umírají lidé, zvířata," řekl Zelenskyj. "Ze střech zaplavených domů lidé vidí plavat utopené lidi. To je vidět i na druhé straně. Je velmi těžké dostat lidi z obsazené části Chersonské oblasti. Když se je naše jednotky snaží je dostat ven, okupanti na ně z dálky střílejí."

A dodal: "Všechny následky uvidíme až za několik dní, až voda trochu opadne."

"Nejsou tam," řekl. Ukrajina sice požádala o pomoc, ale "nedostali jsme žádnou odpověď. Jsem šokován."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Poté, co Rusko zpočátku popíralo, že by přehrada byla vyhozena do povětří, obvinilo z katastrofy Kyjev. Přehrada přemosťuje řeku Dněpr, zadržuje až 18 kilometrů krychlových vody a byla životně důležitým zdrojem vody pro Krymský poloostrov, který Rusko nezákonně anektovalo v roce 2014.Ukrajina tvrdí, že za zničením přehrady stojí Kreml, a to v rámci zoufalé snahy zadržet očekávaný protiútok Kyjeva."Velmi dobře chápou, že tuto bitvu prohrají," uvedl Zelenskyj. "Oddalují jen osvobození našich území."S poukazem na skutečnost, že přehrada je pod kontrolou ruských sil od samého počátku plnohodnotné invaze v únoru 2022, Zelenskyj uvedl, že na vině je Kreml."Děje se to na okupovaném území," řekl Zelenskyj a dodal, že své západní spojence již dlouho varoval před pravděpodobností, že se Rusové pokusí přehradu zničit."Všichni říkali: 'Je vysoké riziko, že přehrada bude vyhozena do povětří, pokud protivník vycítí, že na tato území přijdeme, abychom je osvobodili,'" řekl ukrajinský prezident. Rusové "se obávají, že zahájíme protiofenzívu tímto směrem, a chtějí nám ztížit osvobození našich oblastí. Nerozmýšleli se nad tím, že zaplaví i svá okupovaná území. Jiné důvody nevidím."Zelenskyj si také vzal na mušku mezinárodní humanitární organizace, které podle něj chybí v akci, pokud jde o záchranné práce na místě.