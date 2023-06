Británie: Boris Johnson s okamžitou platností odchází z parlamentu. Bylo dokázáno, že sněmovně lhal

9. 6. 2023

Boris Johnson s okamžitou platností odstupuje z funkce poslance a říká, že je "zmatený a zděšený", že byl "donucen odejít"







K odchodu ze sněmovny přistoupil Johnson poté, co příslušný parlamentní výbor zjistil, že Johnson "uvedl parlament v omyl" (=lhal ve sněmovně) doporučil sankci delší než 10 dní. To znamená konec jeho volebního mandátu.







Zároveň byl v pátek odpoledne zveřejněn seznam osob, které po své nucené rezignaci na premérský úřad Johnson povýšil do "šlechtického stavu", tedy dal jim státní vyznamenání nebo je učinil (nevolenými) poslanci Horní sněmovny. Je tio převážně seznam jeho blízkých kamarádů a bývalých činitelů premiérského úřadu, kteří se podíleli na jeho lhaní a podvodech, a do Horní sněmovny jmenoval také svou holičku. Nejmenoval do Horní sněmovny svou věrnou stoupenkyni Nadine Dorris, jeho - nesmírně pitomou - ministryni kultury, která se v pátek odpoledne urazila a také s okamžitou platností odchází z Dolní sněmovny. Znamená to, že se hned budou konat dvoje doplňovací volby (druhé za Johnsona), které budou pro Rishiho Sunaka a Konzervativní stranu, která je rekordně nepopulární, naprosto katastrofální.



