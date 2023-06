Putin postavil dvě třetiny Evropanů proti Rusku

9. 6. 2023

Naděje Vladimira Putina, že těžkosti a ekonomické problémy spojené s válkou na Ukrajině donutí Evropany, aby se obrátili proti svým vládám, se nenaplnily. Odmítnutí potkalo samotné Rusko, které rozpoutalo válku.

Počet Evropanů, kteří Rusko považují za soupeře nebo protivníka, se ve srovnání s rokem 2021 zdvojnásobil, vyplývá z průzkumu Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR) v 11 zemích EU.

Nyní téměř dvě třetiny (64 %) věří, že Rusko je proti Evropě. Zároveň je drtivá většina (55 %) považuje za protivníka ("zemi, se kterou jsme v konfliktu"), a ne jen za "zemi, se kterou musíme soutěžit" (9 % uvedlo Rusko jako soupeře).

Tento postoj je v ostrém kontrastu například s hodnocením Číny Evropany, která je také výzvou pro Západ a snaží se, jak tvrdí Peking, vzdorovat jeho hegemonii. Pouze 8 % dotázaných Evropanů považuje Čínu za protivníka a 24 % za soupeře. Zároveň ji největší podíl (43 %) považuje za nezbytného partnera ("se kterým musíme strategicky spolupracovat").

Situace by se však mohla změnit, pokud Čína náhle začne dodávat zbraně do Ruska: Mnozí Evropané to nazývají červenou čárou, jejíž překročení jsou ochotni považovat za důvod pro uvalení sankcí, i když to zasáhne jejich ekonomiku.

Pouze 19 % Evropanů je připraveno spolupracovat s Ruskem a pouze 4 % jej považují za spojence.

Pouze v jedné ze zkoumaných zemí považuje většina (65 %) Rusko za spojence a partnera Evropy – v Bulharsku. ECFR dochází k závěru:

Nyní v Evropě existuje zřejmý mandát pro politiku zajištění evropské bezpečnosti nikoli s Ruskem, ale proti němu.

Většina Evropanů podporuje posilování armády na kontinentě a méně spoléhá na Spojené státy. EU by měla podniknout kroky k rozvoji své obranné strategie, domnívá se 74 % respondentů, nejaktivněji ji podporují v Maďarsku, Nizozemsku a Německu.

Nejtvrdší postoj vůči Rusku zaujímají obyvatelé Dánska (83 % jej považuje za soupeře nebo protivníka), Polska a Švédska (78 %), Nizozemska (77 %) a Německa (70 %).

Zdroj v ruštině: ZDE

