Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskyj přivítal úspěchy ukrajinské armády u Bachmutu a v Doněcku

9. 6. 2023

čas čtení 10 minut



Zelenskyj pochválil "výsledky" uprostřed těžkých bojů v Doněcku



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek uvítal to, co označil za "výsledky" těžkých bojů v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny.



"V Doněcké oblasti probíhají velmi těžké boje," uvedl Zelenskyj ve svém každodenním videoposelství, které natočil ve vlaku po návštěvě oblastí postižených protržením elektrárenské přehrady Kachovka.



"Ale jsou tu výsledky a já jsem vděčný těm, kteří těchto výsledků dosáhli. Dobrá práce v Bachmutu. Krok za krokem," řekl.



Zelenskyj se zmínil o dalších oblastech, kde probíhají boje, ale uvedl, že nebude poskytovat žádné podrobnosti. Na fotografiích zveřejněných na jeho účtu na Telegramu bylo vidět, jak se v terénu setkává s některými z nejvyšších generálů země.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek uvítal to, co označil za "výsledky" těžkých bojů v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny."V Doněcké oblasti probíhají velmi těžké boje," uvedl Zelenskyj ve svém každodenním videoposelství, které natočil ve vlaku po návštěvě oblastí postižených protržením elektrárenské přehrady Kachovka."Ale jsou tu výsledky a já jsem vděčný těm, kteří těchto výsledků dosáhli. Dobrá práce v Bachmutu. Krok za krokem," řekl.Zelenskyj se zmínil o dalších oblastech, kde probíhají boje, ale uvedl, že nebude poskytovat žádné podrobnosti. Na fotografiích zveřejněných na jeho účtu na Telegramu bylo vidět, jak se v terénu setkává s některými z nejvyšších generálů země.

- Ruská armáda v pátek informovala o těžkých bojích v Doněcké a Záporožské oblasti Ukrajiny a uvedla, že v bojích na klíčových úsecích frontové linie bylo prý zničeno "přes 21 ukrajinských tanků".



Mluvčí ruské skupiny vojsk Vostok podle agentury Reuters uvedl, že v bojích v Záporožské oblasti bylo zničeno 13 ukrajinských tanků a v Doněcké oblasti osm. Informoval o dělostřeleckých, bezpilotních a pěchotních bojích.



Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



- Jevgenij Balickij, Ruskem dosazený úřadující gubernátor okupované Záporožské oblasti, oznámil vytvoření lidové milice.



V příspěvku na Telegramu Balickij uvedl:



V Záporožské oblasti byla vytvořena lidová milice, která spolu s policií a vojenským velitelstvím převezme hlídkování a vymáhání práva v osadách Záporožské oblasti.



- Vitalij Kim, gubernátor Mykolajivské oblasti, napsal, že již dvě hodiny nedošlo k žádnému zvýšení hladiny řeky Inhulec, a "v souladu s tím nedochází ke zvýšení vody v celém regionu".



Inhulets se vlévá do Dněpru a voda v něm stoupala po zničení přehrady Nová Kachovka.



- Ruští vojenští blogeři uvádějí, že v noci na pátek Ukrajinci podnikli další pokus o prolomení ruských linií v okupovaném Záporoží v oblasti Orichivu.



Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



- Charkovský gubernátor Oleh Syněhubov oznámil, že při zásahu bezpilotního letounu "Šahed" do infrastrukturního objektu v Bohoduchivu byl zraněn 33letý muž.



- Ukrajinská státní televize Suspilne s odvoláním na přednostu oblastního úřadu Oleksandra Prokudina uvádí, že v noci na pátek klesla v Chersonu hladina vody o 20 cm.



Uvedla, že ze zaplavených oblastí bylo evakuováno 2 352 lidí a 550 zvířat.



- Ukrajinské úřady: při nočních ruských úderech zemřel jeden člověk, tři byli zraněni



Ukrajinské ministerstvo vnitra uvedlo, že po posledním ruském útoku byl zabit jeden člověk, tři byli zraněni a čtyři budovy byly zničeny padajícími troskami.



Letectvo rovněž uvedlo, že při dřívějším útoku ve čtvrtek večer zasáhly dvě řízené střely civilní objekt ve středoukrajinské oblasti Čerkasy.



Oblastní gubernátor Ihor Taburec uvedl, že při tomto úderu, který podle něj zasáhl myčku aut a průmyslový objekt, bylo zraněno nejméně osm lidí.



Ukrajinská armáda dříve oznámila, že sestřelila čtyři ze šesti raket odpálených během útoku, který podle letectva trval asi šest hodin, a 10 z 16 bezpilotních letounů.



- Agentura Bloomberg s odvoláním na představitele administrativy uvádí, že USA v pátek oznámí nový balík zbraní pro Ukrajinu v hodnotě více než 2 mld. dolarů.



Finanční prostředky v rámci Iniciativy na podporu bezpečnosti Ukrajiny budou určeny převážně na munici protivzdušné obrany a pomohou Ukrajině nakoupit odpalovací zařízení raket Hawk a dva typy pokročilých raket protivzdušné obrany Patriot, uvádí zpráva.



Ukrajina uvedla, že během ruského náletu sestřelila čtyři řízené střely a 10 útočných dronů



Ukrajinská armáda během nočního ruského náletu sestřelila čtyři řízené střely a 10 útočných dronů, uvedlo v pátek brzy ráno ukrajinské letectvo ve svém prohlášení.



Uvedlo, že ruské síly během útoku odpálily 16 bezpilotních letounů a šest řízených střel a že dvě další řízené střely zasáhly civilní objekt v centrální Ukrajině během dřívějšího útoku ve čtvrtek večer.



Biden a Sunak potvrdili závazek vůči Ukrajině



Americký prezident Joe Biden a britský premiér Rishi Sunak po jednání v Bílém domě zopakovali svůj závazek pomoci Ukrajině odrazit probíhající ruskou invazi, informovala agentura Associated Press.





USA a Velká Británie jsou dva největší dárci válečného úsilí na Ukrajině a hrají ústřední roli v dlouhodobém úsilí, které bylo oznámeno minulý měsíc a jehož cílem je vycvičit a případně vybavit ukrajinské piloty stíhačkami F-16.





- Volodymyr Zelenskyj navštívil Chersonskou oblast, která byla postižena záplavami po zničení přehrady Nová Kachovka. V příspěvku na Telegramu ukrajinský prezident uvedl, že hlavními otázkami, o nichž se během návštěvy jednalo, byla "operativní situace v regionu v důsledku katastrofy, evakuace obyvatelstva z potenciálních záplavových oblastí, odstranění mimořádné situace způsobené výbuchem přehrady, organizace podpory života v zaplavených oblastech".



- Zelenskyj později uvítal to, co označil za "výsledky" těžkých bojů v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. "V Doněcké oblasti probíhají velmi těžké boje," uvedl Zelenskij ve svém každodenním videoposelství, které zveřejnil ve vlaku po návštěvě oblastí postižených protržením elektrárenské přehrady Kachovka. "Ale jsou tu výsledky a já jsem vděčný těm, kteří těchto výsledků dosáhli. Dobrá práce v Bachmutu. Krok za krokem," řekl.



- Značné ukrajinské síly ve čtvrtek podnikaly útok proti ruským pozicím na jihu země v rámci zintenzivnění bojů, které podle některých ukrajinských představitelů a západních analytiků znamenalo vážný začátek kyjeevské protiofenzívy. Do bojů proti ruským pozicím jižně od Záporoží se zapojily tanky a obrněná vozidla dodávaná Západem a pěchota podporovaná dělostřelectvem. Objevily se zprávy o intenzivních bojích u města Tokmak, klíčového ruského logistického uzlu.



- Rusko ve čtvrtek odmítlo ukrajinská obvinění, že v roce 2014 podporovalo proruské separatisty na východě Ukrajiny a diskriminuje etnické Tatary a Ukrajince na Krymu, a obvinilo Kyjev u nejvyššího soudu OSN z "nehorázných lží".



- Jeden z nejdéle působících a nejuznávanějších ruských bojovníků za lidská práva Oleg Orlov ve čtvrtek stanul před soudem, kde mu v případě odsouzení za opakovanou diskreditaci ruských ozbrojených sil hrozí tři roky vězení, uvedla jeho organizace.



- Podle francouzské organizace pro jadernou bezpečnost hrozí chladicímu jezírku v Záporožské jaderné elektrárně na Ukrajině zřícení v důsledku zničení přehrady Kachovka a vypuštění její nádrže. Atomový dozor OSN později uvedl, že elektrárna má zásoby vody v hodnotě několika měsíců, které mohou být čerpány do elektrárny k chlazení reaktorů a dalších oblastí.



- Světová zdravotnická organizace spěchá s dodávkami nouzových zásob do povodněmi postižených částí Ukrajiny a připravuje se reagovat na řadu zdravotních rizik včetně úrazů, utonutí a nemocí přenášených vodou, jako je cholera, uvedli ve čtvrtek úředníci.



- Ukrajina by mohla přijít o několik milionů tun úrody kvůli záplavám způsobeným zničením přehrady Kachovka na jihu země, uvedlo ve čtvrtek ukrajinské ministerstvo zemědělství. - Ruské ostřelování zabilo ve čtvrtek v ukrajinském městě Cherson civilistu, který byl evakuován kvůli záplavám způsobeným zřícením přehrady Kachovka, tvrdí ukrajinský generální prokurátor. Policie oznámila, že další tři lidé byli zraněni. - Vyšetřovací tým vězněného ruského opozičního předáka Alexeje Navalného zveřejnil nové video, v němž tvrdí, že našel syna ruského ministra obrany Sergeje Šojgu, jehož jméno nebylo dosud veřejnosti známo. Údajný Šojguův syn v uplynulém roce natáčel laciné popové písně v angličtině, zatímco jeho otec posílá desetitisíce Rusů do války na Ukrajině. - Dvě rakety ve čtvrtek zasáhly místa poblíž města Uman na střední Ukrajině a zranily osm lidí, uvedl regionální gubernátor. Ihor Taburec, gubernátor Čerkaské oblasti, napsal v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram, že rakety večer zasáhly průmyslový areál a myčku aut. Uvedl, že dva ze zraněných byli podle předběžných informací zraněni vážně. - Ruské velvyslanectví uvedlo, že odpovědnost za "rozvíjející se tragédii" v Chersonu v důsledku zničení přehrady Kachovka nese Kyjev a západní země, které dodávaly Ukrajině zbraně, což ve svém prohlášení označilo za "teroristické spiknutí". - Velká Británie ve čtvrtek oznámila nový balíček sankcí proti Bělorusku za jeho roli při usnadňování ruské invaze na Ukrajinu, včetně zákazu dovozu a nových opatření zaměřených na zamezení internetové propagandy. - Ve čtvrtek bylo pod vodou asi 600 km čtverečních Chersonské oblasti, uvedl regionální gubernátor. Oleksandr Prokudin uvedl, že 68 % zaplaveného území se nachází na Ruskem okupovaném levém břehu řeky Dněpr. Průměrná hladina záplavy v Chersonské oblasti ve čtvrtek ráno činila 5,61 m, uvedl. Dodal, že od čtvrtečního rána opustilo zaplavené území téměř 2 000 lidí. Podrobnosti v angličtině

Podrobnosti v angličtině ZDE

1