Co Rusko získalo zničením přehrady Kachovka?

9. 6. 2023

čas čtení 4 minuty

Silná exploze zničila přehradu Kachovka na jižní Ukrajině. Kdo je za to zodpovědný? Bezpečnostní expert a politický konzultant Nico Lange předpokládá, že Rusko učinilo "akt zoufalství" a vysvětluje, jaký z toho má prospěch, píše Leonhard Landes.

WELT: Pane Lange, kdo stojí za zničením přehrady v Nové Kachovce?

Nico Lange: Od loňského podzimu se opakovaně objevují náznaky, že se ruská strana chystá vyhodit přehradu do povětří. Zničením přehrady si Rusko kupuje čas a připravuje Ukrajinu o možnosti protiofenzívy v této oblasti. A nyní může využít zdroje z jihozápadu k posílení frontové linie v oblasti Záporoží a možná i na východě, protože už nehrozí, že by Ukrajina skutečně překročila Dněpr.

WELT: Zastaví ale unikající voda ukrajinské jednotky na více než pár dní?

Lange: Takové akty zoufalství jsou o potenciálním přerušení hybnosti a taktickém získání času na přeskupení vlastních jednotek. Zpoždění několika dnů může pro Rusko znamenat významný rozdíl. Známe historické příklady: Vyhození Urfttalsperre do povětří a uzavření přehrady Schwammenauel na začátku roku 1945 výrazně zdržely americký postup přes Ruhr. Ukrajina se na takový scénář ve svém vojenském plánování určitě připravila. To že Rusko téhle možnosti nyní zřejmě využilo znamená, že ukrajinské protiofenzívě způsobí přinejmenším určité potíže.

WELT: Zničení přehrady se dotýká i zásobování vodou v případě Krymu anektovaného Ruskem. Je to argument proti tomu, aby Rusko bylo odpovědné za demolici?

Lange: Rusko nemá žádnou kontrolu nad touto nádrží a připojeným průplavem od nezákonné anexe Krymu, ale pouze od roku 2022, kdy jeho jednotky postoupily do tohoto bodu. Zkáza ve střednědobém horizontu způsobí problémy pro zásobování Krymu vodou a také pro okupovaný Berďansk, ale to zřejmě není pro Rusko při akutním uvažování rozhodující.

WELT: Rusko v minulosti obvinilo Ukrajinu z útoku na přehradu raketomety HIMARS. Mohly by nyní HIMARS nebo dělostřelectvo zničit takovou stavbu?

Lange: Pokud vím, HIMARS zasáhl most Antonivka u Chersonu. Je známo, že tento most byl poškozen, ale nebyl zničen. Nejsem si vědom žádných zásahů HIMARSu na přehradě Nová Kachovka. Na videích přehrady není žádný důkaz, že by šlo o dělostřeleckou palbu nebo zásah HIMARSu. Vzhledem k mohutnosti přehrady by takové dělostřelecké údery nestačily. Ke zkáze zřejmě nedošlo shora, ale hlouběji – v turbínové místnosti.

WELT: Jaké důsledky má zničení přehrady pro ukrajinské obyvatelstvo na jedné straně a pro vojenské plánování Ukrajiny na straně druhé?

Lange: Největší humanitární důsledky jsou pro ukrajinské obyvatelstvo v Rusy okupovaných oblastech na levém břehu Dněpru, v oblasti jihovýchodně od Chersonu. Protože se bohužel musí předpokládat, že ruští okupanti stáhnou své jednotky, ale nepomohou ukrajinskému civilnímu obyvatelstvu. Co se týče vojenského plánování, myslím, že to byl jeden ze scénářů, které Ukrajina plánovala. Ukrajina bude přemýšlet o tom, jak se s tím vypořádat.

WELT: Jak se s tím ukrajinská armáda vypořádá?

Lange: Ukrajina se možná bude muset smířit se zpožděním ve své protiofenzívě, stejně jako to udělali spojenci na Ruhru. Vzhledem k probíhajícím ukrajinským operacím nechci veřejně hodnotit případné detaily.

WELT: Jaké důsledky má zničení přehrady pro jadernou elektrárnu v Záporoží, kterou ovládá Rusko?

Lange: O této jaderné elektrárně se hodně spekuluje. Nádrž přehrady vlastně patří k rezervoáru pro zásobování jaderné elektrárny vodou. Ale elektrárna je v Enerhodaru, asi 140 kilometrů proti proudu. Řeka protéká přímo kolem jaderné elektrárny a v současnosti přivádí dostatek vody. Akumulační nádrže elektrárny na chladicí vodu jsou v současné době zcela plné a v tuto chvíli nelze předvídat žádný scénář, že by byly potřeba další zásoby vody.

Zdroj v němčině: ZDE

