Kanada bojuje se stovkami lesních požárů, kouř stále dusí velká města

9. 6. 2023

čas čtení 5 minut



Quebecký ministr popsal "bezprecedentní" situaci a varoval, že země musí být v budoucnu připravena







Posádky hasičů v Kanadě nadále bojují se stovkami požárů po celé zemi, zatímco kvalita ovzduší ve velkých městech zůstává špatná a další regiony se připravují na intenzivní horko. Odborníci varují, že v době, kdy země hoří, musí Kanada lépe připravit své komunity v oblastech, které jsou stále náchylnější k ničivým požárům.

Více než polovina ze 414 požárů v celé zemi je mimo kontrolu, uvedl ministr pro připravenost na mimořádné události Bill Blair - přičemž nejteplejší a nejsušší měsíce teprve přijdou.

Více než polovina ze 414 požárů v celé zemi je mimo kontrolu, uvedl ministr pro připravenost na mimořádné události Bill Blair - přičemž nejteplejší a nejsušší měsíce teprve přijdou.



Paul Kovacs, výkonný ředitel Institutu pro snižování katastrofických ztrát na Západní univerzitě, uvedl, že Kanada stále častěji zaznamenává dva vrcholy požárů: jeden na konci léta a druhý na jaře.



"Když na jaře brzy roztaje sníh a velmi brzy přijde horké a suché počasí, vzniká okno zranitelnosti," řekl. "Jarní požáry jsou mnohem zřetelnější než před 20 nebo 30 lety. A zatímco v příštích týdnech, kdy se vrátí zeleň, může být trochu klidu, brzy poté budeme zase na ostří nože."



Týdny pozdních jarních požárů překonaly rekordy v mnoha oblastech Kanady, včetně Nového Skotska, kde jsou rozsáhlé a ničivé požáry vzácné.



V Quebecu, kde hoří více než 160 požárů a kouř proniká až do Spojených států, což vyvolalo desítky varování před kvalitou ovzduší, premiér provincie prosil obyvatele, aby se řídili příkazy k evakuaci.



"Neohrožujte svůj život," řekl premiér François Legault. "Když vás žádáme o evakuaci, je to proto, že existuje reálné riziko."



V nejhůře postižených oblastech, severním Quebecu a západním regionu Abitibi, se v příštích dnech nepředpokládá žádný déšť.



"Chci, abychom všichni byli realisté, abychom se na věci nedívali přes růžové brýle," řekl Legault. V důsledku požárů již bylo vysídleno více než 11 000 lidí a shořelo rekordních 457 000 hektarů půdy.



"V historii [agentury] - téměř 50 let - jsme překonali nejhorší zaznamenaný rok," řekla novinářům quebecká ministryně pro přírodní zdroje Maïté Blanchette Vézina. "Je to situace, která nemá obdoby."



Legault novinářům řekl, že provincie spolupracuje s Francií, Spojenými státy, Portugalskem, Španělskem a Mexikem, aby získala další hasičské posádky, a dodal, že doufá, že počet hasičů v terénu se v příštích týdnech zvýší z 520 na 1200. Kanadské ozbrojené síly již mají 150 příslušníků, kteří pomáhají v boji s požáry, ale podle vojenských velitelů žádosti z celé země zatěžují zdroje.



Dokonce i v regionech, kde jsou požáry běžnějším sezónním jevem, zřejmě padnou rekordy. Britská Kolumbie se snaží zvládnout požár Donnie Creek, který má již rozlohu více než 3 100 km2 a podle odhadů se bude dále rozrůstat. Požár na severovýchodě Britské Kolumbie je druhým největším, jaký byl kdy v této provincii zaznamenán.



V Ontariu, kde hlavní město země a okolní obce strávily několik dní v hustém kouřovém oparu, premiér Doug Ford zatím nevyzval k celoprovinčnímu zákazu táborových ohňů, přestože v provincii hoří více než 50 ohňů.



Během zasedání zákonodárného sboru v Torontu obvinil předsedkyni Nové demokratické strany Marit Stilesovou z "politizace" požárů poté, co se ho zeptala, proč nespojuje požáry se změnou klimatu způsobenou člověkem.



Ford místo toho uvedl, že na vině jsou blesky a táborové ohně. "Dochází k tomu každý rok," řekl. Fordův ministr přírodních zdrojů novinářům řekl, že změna klimatu je "skutečná a probíhá".



Vzhledem k tomu, že se země potýká s historicky vysokými teplotami a dlouhými obdobími sucha, začali úředníci hovořit o aktivnějších opatřeních.



"V příštích letech se budeme muset vážně zamyslet nad tím, jak se můžeme vybavit, abychom se s touto novou realitou vypořádali," řekl ve středu novinářům premiér Justin Trudeau a dodal, že vláda by mohla vytvořit federální agenturu pro reakci na katastrofy, která by úředníkům umožnila lépe "předvídat, chránit a jednat".



Kovacs však uvedl, že země již má plán - potřebuje jen více peněz.



V roce 2005 federální vláda a provincie vypracovaly kanadskou strategii pro požáry v přírodním prostředí. Tehdy navrhly, že k lepšímu řešení rizika lesních požárů je zapotřebí 2,32 miliardy kanadských dolarů. Po deseti letech však bylo vynaloženo pouze 1,47 miliardy kanadských dolarů.



"Víme, co je třeba udělat. Máme plán. Potřebujeme ho jen financovat," řekl.



Podle Kovacse nedávné požáry také zdůrazňují potřebu celostátního stavebního zákona, který by zohledňoval rostoucí riziko intenzivních požárů.



"Naše výstavba infrastruktury by měla být odolná vůči požárům a měla by být součástí toho, jak žijeme jako národ," řekl.





"Kromě řečí o větším počtu hasičů a o tom, jak je organizovat, je také potřeba si uvědomit, jak s ohněm žít, a zejména jak stavět naše budovy a starat se o ně tak, aby byly před ohněm bezpečné."





Podrobnosti v angličtině ZDE



0