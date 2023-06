Uprchlíci: Evropská unie zesiluje utrpení

13. 6. 2023

čas čtení 2 minuty



Zdá se, že někteří politici EU mají nevyčerpatelnou ochotu trestat bezmocné



Vůči lidem, kteří se topí ve Středozemním moři, vede EU záměrnou politiku "nechme je zemřít". Členské státy EU jako Řecko a Itálie dokonce kriminalizují záchranu životů na volném moři. EU se podílí na mučení migrantů vrácených do Libyem píše Andrew Stroehlein z Human Rights Watch ve svém denním přehledu zpráv.



Na pozemních hranicích EU, jako je Chorvatsko a Polsko, dochází k extrémnímu násilí ze strany národních bezpečnostních složek. Přesto se mu dostává přitakání z Bruselu, který odmítá dodržovat závazky EU v oblasti lidských práv a dokonce i právo EU.



On the EU’s latest policy of border cruelty… pic.twitter.com/Rl4xI6twhi — Andrew Stroehlein (@astroehlein) June 12, 2023



Poslední útok EU na lidskou důstojnost přišel minulý týden, kdy ministři vnitra členských států EU na zasedání v Lucemburku uzavřeli novou dohodu o azylovém řízení a řízení migrace. Jak říká můj kolega a expert Jude Sunderland, je to "recept na další týrání lidí na hranicích EU".



Dohoda vytváří zrychlené "hraniční řízení". Mnoho, ne-li většina lidí žádajících o azyl bude nasměrována do nestandardního, zrychleného procesu s menším počtem běžných záruk, jako je například právní pomoc. Lidé budou během řízení pravděpodobně také zadržováni, přičemž pro nejzranitelnější osoby nebo osoby s dětmi bude platit jen málo výjimek.



Prioritou je jednoduše lidi co nejrychleji zavřít a deportovat.



Abychom pochopili, proč vedoucí představitelé EU jednají právě teď - a jednají tak nezodpovědně -, možná nám pomůže připomenout, že příští rok se konají volby do Evropského parlamentu. Vedoucí představitelé EU chtějí, aby bylo vidět, že v otázce migrace něco dělají, a chtějí "jednat tvrdě" v reakci na výzvu krajní pravice, jejíž popularita v některých částech EU zřejmě roste.



Lze však bojovat proti extremistickým politickým oponentům tím, že přijmete jejich extremistickou politiku?



V každém případě jsou nezákonná a nehumánní "řešení" stále nezákonná a nehumánní, ať už je provádějí přímí fašisté, nebo jejich napodobitelé.





A mezitím, co nejmocnější lidé v Evropě hrají své politické hry neuměle, ti nejbezmocnější stále doplácejí na politiku EU, která upřednostňuje utrpení. V Libyi jsou stále mučeni lidé, na chorvatských hranicích jsou rodiny stále naháněny do ledových řek a ve Středozemním moři se dál topí muži, ženy a děti.







Zdroj v angličtině ZDE

