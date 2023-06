Rusko: Sjednoceni kolem vlajky?

12. 6. 2023

čas čtení 2 minuty

Západní novináři a představitelé byli šokováni jednotou, kterou Rusové projevovali od začátku rozšířené invaze na Ukrajinu, a snažili se ji prezentovat jako shromáždění kolem vlajky, které se bude nevyhnutelně časem rozcházet. Západní novináři a představitelé byli šokováni jednotou, kterou Rusové projevovali od začátku rozšířené invaze na Ukrajinu, a snažili se ji prezentovat jako shromáždění kolem vlajky, které se bude nevyhnutelně časem rozcházet.

Ale ve skutečnosti je ruská společnost mnohem jednotnější, vydržela mnohem déle a Západ zůstal "zamrzlý" ve svých hodnoceních stupně atomizace. Nejednota, kterou vnější pozorovatelé předpokládali, byla příznačná jen pro 90. léta minulého století.

Ruský politolog Alexandr Rudakov tvrdí, že tento trend mizí a roste požadavek na kolektivní akci. Populace z roku 1990 ustupuje do minulosti, přičemž stále více Rusů odpuzuje to, co se dělo dříve. Tento bod obratu přišel v roce 2014 po návratu "zločinu" a "západní ekonomické agrese".

Jiný politolog, Oleg Matvejčev, který je také poslancem Dumy, řekl, že Západ "od samého počátku počítal s myšlenkou, že začíná občanská válka v Rusku. Ale to se nestalo." Západ si myslel, že by mohl takový vývoj podpořit prostřednictvím sankcí, ale i tato taktika selhala.

Třetí etapa této strategie zahrnuje pokusy o rozdělení společnosti pomocí "teroristické akce" a manipulace s informačním prostorem. I to nemá v Rusku takový dopad, protože to bylo založeno na naprostém nesprávném výkladu toho, jací jsou dnes Rusové.

Viktor Poturemskij, výzkumný pracovník Moskevského institutu pro sociální marketing, uvedl, že jeho skupina zjistila, že více než polovina Rusů věří, že jejich země je nyní jednotnější, než když začala invaze na Ukrajinu, že jejich základní hodnoty se nezměnily - a 57 % uvádí širokou podporu pro válku mezi jejich rodinami a přáteli.

Každý pátý Rus – 22 % – řekl výzkumníkům, že prakticky všichni v jeho okolí podporují válku, 35 % říká, že většina, a pouze 27 % říká, že někteří ano, ale někteří ne.

Zdroj v ruštině: ZDE

