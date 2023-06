"Všechny těhotné ženy jsou v nebezpečí": protesty v Polsku po úmrtí nastávající matky v nemocnici

15. 6. 2023

(Česká vláda se s polskou vládou, působící smrt těhotných žen, bratříčkuje)

Ombudsman rozhodl, že nemocnice v Novém Targu neinformovala 33letou Dorotu Lalikovou o tom, že její život je v ohrožení a že by ji mohl zachránit potrat.



"Přestaňte nás zabíjet," skandovali dnes večer protestující po celém Polsku a požadovali legalizaci potratů poté, co se do médií dostaly zprávy o květnovém úmrtí těhotné ženy v nemocnici.



Polský ombudsman pro práva pacientů Bartłomiej Chmielowiec v pondělí uvedl, že nemocnice Jana Pavla II. měla 33leté Dorotě Lalikové sdělit, že její život lze zachránit potratem. Nemocnice porušila její práva tím, že jí tuto informaci neposkytla, rozhodl ombudsman.



"Nikdo nám neřekl, že nemáme prakticky žádnou šanci na zdravé dítě... Celou dobu nám dávali falešnou naději, že vše bude v pořádku... že [v nejhorším případě] bude dítě nedonošené," řekl polským médiím manžel Lalikové. "Nikdo nám nedal na výběr ani šanci Dorotu zachránit, protože nám nikdo neřekl, že je její život v ohrožení."



V roce 2021 zemřela v jižním městě Pszczyna za podobných okolností třicetiletá žena identifikovaná jako Izabela poté, co jí byl odmítnut potrat, což vyvolalo protesty a upozornilo na to, jak rozhodnutí z roku 2020 ovlivňuje těhotenství s komplikacemi.



Potraty jsou v Polsku nadále legální, pokud těhotenství ohrožuje zdraví nebo život těhotné osoby nebo je důsledkem trestného činu, jako je znásilnění nebo incest. V roce 2020 však polský ústavní soud posoudil jako protiústavní potraty v důsledku abnormalit plodu. Podle Jolanty Budzowské, právničky zastupující rodiny Lalika a Izabely, mělo toto rozhodnutí na polské lékaře "mrazivý účinek".



"Pokud [lékaři] provedou potrat příliš brzy a státní zástupci pak rozhodnou, že matce nehrozilo žádné nebezpečí, mohou jim hrozit až tři roky vězení," řekla.



Marta Lempartová, zakladatelka Celopolské ženské stávky, která organizovala řadu protestů, uvedla: "Všechny těhotné ženy jsou v nebezpečí od okamžiku, kdy jsou odeslány do polské nemocnice. Bojíme se všech lékařů, protože nevíme, kteří z nich budou jednat tak, aby zabránili smrti své pacientky.



"Je to další úmrtí v nemocnici způsobené rozhodnutím lékařů odepřít přístup k legálnímu potratu. Opět jsme viděli, jak lékaři lžou a podvádějí rodinu a pasivně čekají, až pacientka zemře na sepsi," uvedla.





"Protipotratová legislativa v Polsku je velmi restriktivní," dodala Lempartová. "Lékaři však odmítají přístup k potratům, které jsou legální. Jejich výklad zákona je přísnější než výklad vlády."





Polské ministerstvo zdravotnictví v reakci na Lalikovo úmrtí požádalo "tým odborníků ... [aby] vydal podrobnější standardy" pro porodníky.



"V Polsku má každá žena, jejíž zdraví a život jsou ohroženy, právo na ukončení těhotenství, tedy na potrat," uvedl v pondělí ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. "Zdraví neznamená pouze zdraví fyzické, ale také duševní," dodal.



Lempartová uvedla: , "Je těžké říci, že za tuto situaci může pouze vláda, když lékaři odmítají provádět zákonem povolené interrupce v případech, kdy je ohroženo nejen zdraví, ale dokonce i život."



V roce 2005 tehdejší ředitel nemocnice, v níž Laliková zemřela, údajně oznámil, že nemocnice nebude provádět žádné potraty, protože tento zákrok odporuje "Božímu zákonu a papežovu učení".







Přinejmenším od roku 2018 se v nemocnici žádné potraty neprovádějí, uvedl polský deník Gazeta Wyborcza.



Současný ředitel nemocnice Marek Wierzba je místním radním pravicové strany Suverénní Polsko, která je označována za "katolicko-nacionalistickou" a podporuje zákaz potratů.



Nemocnice odmítla, že by k smrti Lalikové přispěla Wierzbova politická loajalita nebo papežská záštita.



"Od protestů v roce 2020 zná každý v Polsku číslo na organizaci Potraty bez hranic [organizace, která poskytuje potratové pilulky]," řekla Lempartová. "Ale ne každý si uvědomil, že když jste těhotná a jdete do polské nemocnice, nemusíte odejít živá. Že musíte jít připravená; musíte mít připravené číslo na právníka a kontakty na média a musíte neustále bojovat a argumentovat a nevěřit jedinému slovu, které vám někdo řekne, protože byste nemusela zůstat naživu.



To je důvod, proč protestujeme. Chceme bít na poplach: pokud jste těhotná, může se to stát i vám, pokud nejste připravena bojovat o svůj život."









