NYT: Hluk vám může ubrat roky života. Tady je vysvětlení, jak se to děje

20. 6. 2023

čas čtení 5 minut

Lidé, kteří žili v oblastech s vysokou úrovní dopravního hluku, měli častěji vysoce aktivovanou amygdalu, zánět tepen a - do pěti let - závažné srdeční příhody



Pomocí profesionálního hlukoměru jsme změřili hluk každodenního života a promluvili si s vědci o zdravotních rizicích, která může představovat, píší New York Times



Za jarního odpoledne v Bankers Hill v San Diegu je zvuková kulisa klidná: Sousedé si příjemně povídají na příjezdových cestách a mezi stromy šumí mořský vánek.



Až na to, že zhruba každé tři minuty se nad hlavou ozve uši drásající řev tryskáče.



Rostoucí počet výzkumů ukazuje, že tento druh chronického hluku - který se v okolí ozve více než 280krát denně, což je více než 105 000krát ročně - není jen obtěžující. Jedná se o do značné míry nerozpoznanou zdravotní hrozbu, která celosvětově zvyšuje riziko hypertenze, mrtvice a infarktu, a to včetně více než 100 milionů Američanů. Za jarního odpoledne v Bankers Hill v San Diegu je zvuková kulisa klidná: Sousedé si příjemně povídají na příjezdových cestách a mezi stromy šumí mořský vánek.Až na to, že zhruba každé tři minuty se nad hlavou ozve uši drásající řev tryskáče.Rostoucí počet výzkumů ukazuje, že tento druh chronického hluku - který se v okolí ozve více než 280krát denně, což je více než 105 000krát ročně - není jen obtěžující. Jedná se o do značné míry nerozpoznanou zdravotní hrozbu, která celosvětově zvyšuje riziko hypertenze, mrtvice a infarktu, a to včetně více než 100 milionů Američanů.





Všichni jsme byli poučeni, že máme omezit hlasitost ve sluchátkách, abychom si chránili sluch. Ale právě neúprosný hluk každodenního života na některých místech může mít trvalé následky v celém těle.



Každý, kdo žije v hlučném prostředí, jako jsou čtvrti v blízkosti brooklynské dálnice, může mít pocit, že se kakofonii přizpůsobil. Údaje však ukazují opak: Předchozí vystavení hluku vede k přehnané reakci organismu a zesiluje negativní účinky.



Ohroženi mohou být i lidé, kteří žijí v relativně klidných venkovských a příměstských komunitách. Náhlé houkání vlaků, které pravidelně projíždějí městem D'Lo ve státě Mississippi (méně než 400 obyvatel), může být pro organismus obzvláště šokující, protože okolní hluk je jen málo slyšet.



Když dospělý a malé dítě vycházejí ze dveří, projíždí kolem nich vlak v kakofonii houkání a mechanického hluku. Grafika překrývající video ukazuje hodnoty decibelů v rozmezí od 59 do 117.



Vydali jsme se do čtvrtí na venkově v Mississippi, New Yorku a na předměstích Kalifornie a New Jersey, abychom změřili expozici obyvatel hluku a vedli s nimi rozhovory o hluku v jejich životě. Konzultovali jsme více než 30 vědců a prošli tisíce stran výzkumu a politiky, abychom prozkoumali patologii a epidemiologii hluku.



Co hluk působí vašemu tělu



Siréna ječí. Pes štěká. Motory burácejí. Klepání sbíječek.



Nepříjemný hluk proniká do vašeho těla ušima, ale přenáší se do centra detekce stresu v mozku.



Tato oblast, zvaná amygdala, spouští v těle kaskádu reakcí. Pokud je amygdala hlukem chronicky nadměrně aktivována, začnou reakce vyvolávat škodlivé účinky.



Endokrinní systém může reagovat nadměrně, což způsobí, že tělem proudí příliš mnoho kortizolu, adrenalinu a dalších chemických látek.



Sympatický nervový systém se také může hyperaktivovat, zrychlit srdeční tep, zvýšit krevní tlak a spustit produkci zánětlivých buněk.



Tyto změny mohou časem vést k zánětům, hypertenzi a hromadění plaku v tepnách, což zvyšuje riziko srdečních onemocnění, infarktu a mrtvice.



Aby vědci porozuměli této dráze, rozdělili ji: Skenovali mozky lidí, kteří poslouchali nepříjemné zvuky - tření polystyrenu, nehty na tabuli, zubařskou vrtačku - a v přímém přenosu sledovali, jak se jejich amygdaly aktivují. Dělníkům v automobilce během směny připevnili měřiče krevního tlaku a dozimetry hluku, aby viděli, jak se jejich krevní tlak a srdeční frekvence zvyšují v závislosti na vystavení hluku.



Aby vědci simulovali neúprosné noci, pouštěli zdravým dobrovolníkům v ložnicích desítky sporadických nahrávek projíždějících vlaků a letadel nad hlavou - nahrávky pořízené při skutečném rušení z domovů lidí. Zjistili, že druhý den ráno měli dobrovolníci vyšší hladinu adrenalinu, ztuhlé tepny a zvýšený obsah plazmatických bílkovin, které indikují zánět.



Když vědci analyzovali snímky mozku a zdravotní záznamy stovek lidí v Massachusettské všeobecné nemocnici, učinili ohromující objev: Ti, kteří žili v oblastech s vysokou úrovní dopravního hluku, měli častěji vysoce aktivovanou amygdalu, zánět tepen a - do pěti let - závažné srdeční příhody.



Tyto souvislosti zůstaly zachovány i poté, co vědci zohlednili další environmentální a behaviorální faktory, které mohou přispívat ke špatnému srdečnímu zdraví, jako je znečištění ovzduší, socioekonomické faktory a kouření.



Hluk totiž může vyvolat okamžitý srdeční záchvat: Vyšší úroveň vystavení hluku z letadel ve dvou hodinách předcházejících nočním úmrtím byla spojena s úmrtností související se srdcem.

Jak hlasitý je příliš hlasitý?



Zdroj v angličtině ZDE

0