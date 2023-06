Uhlí, doly, byty, hodně toho k zblití

20. 6. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 9 minut

Aneb v zemi koláčků Koláček první Po pouhém čtvrtstoletí a švýcarském pobídnutí dostali od české verze torza spravedlnosti za trest, za velmi zpozdilý trest, důrazné napomenutí věrní činovníci, kteří směle plni socialistické morálky proklouzli z režimu do režimu. To, co se naučili tam, přenesli do nové doby. Mysleli si bývalí soudruzi, že co bylo ještě včera teoreticky všeho lidu, je v sametovém dnes dle zákona veksláka Klause a pravidel ODS prakticky jejich. Abychom před oponou světu skryti za oponou ukázali, co jsme byli, jsme a budeme zač, tak jsme coby mistři světa v oboru nositele „Balalajkovy“ ceny za ekonomii socialistického zřízení Mistra zcizeného péra a modrého počasí Václava Klause předvedli, jak s vizí z cizí kapsy přelít do ústavně zaručeného soukromého vlastnictví desítky, stovky a tisíce miliard. Hned poté se bývalí soudruzi v maskách kapitalistických podnikatelů přepásali výbušnou vestou ústavních hřebíků zachování nakradeného majetku v soukromém vlastnictví pro novou dobu svobody a práva.





Koláček druhý

Skokem přes potok uplynulých dní a let je možno zmínit také další z pokroucené řady privatizačních ekonomických vrahů, co z komunistického lejna upletli nejen bič, ale i honosná sídla, daňové vily a zhoubný vliv na další podobné soudruhy v trikoloře zhasnutých světel počátku morbidního klient mafiánského komunismu. Spolu s politiky a podsvětím poručili Česku ohlávku, jařmo i jho, jež nasadili většině republiky zbarvené do modra, než zapřáhli nás do vozu s kvádry místo kol. Každý čtenář, nechť si laskavě dosadí privatizační prasárnu dle libovolného výběru, po kterých se slehla zem a ulehla nejedna banka.

Koláčky s uhelným plněním

Bytový fond, nad který ve střední Evropě není, poskytli dlouzí správci slabého štíhlého státu predátorským mrchožroutům typu Bakaly. Za ne malé drobné nadělili politici a úředníci pod záštitou obojetných právních kašparů dalším generacím ne drobné platby za ne dobré bydlení na ne dobré adrese. Predátoři pod ochranou státu mají pracky ušpiněné ekonomickými masovými vraždami, ovládají hospodářský zpětný chod státu a bohatství víc než lecjaký východní monarcha. I zde, v této uhelné bytové realitní lumpárně, co si nezadá ani s nejhoršími lumpárnami komunistických gard po Vítězném úmoru 1948, padla trestní oznámení na 14 hrdinů, nicméně očekával bych výsledek za dalších 50 let výkonu státních institucí.

Soudy a žalobci si hledí ničemnosti velkých zlodějů rohlíků, konzerv a laškovných hanebností. Ovšem co je uzmutý kus pečiva k snědku proti 40 tisíc bytům stovek tisíc lidí sedřených z finanční příčetnosti? Co je škoda 10,50 Kč proti škodám v řádu sta miliard? A co je hladový bezdomovec Lojzík odsouzený za škodu jedné pětky na 18 měsíců proti hájené svobodě jedinců jedoucích v bilionech? Jak se asi daří Dlouhému, Koláčkovi, Pokornému, Bakalovi, Urbanovi a spol., když se v zemi tunelů za pět housek v hladové víře rozdává mřížovaný pobyt v míře nevídané.

Posýpka

A tak byty lehko zdarma nabyté a dobité putují z jedné nenažrané firmy do další ještě víc nenažrané, aby v tanci spárů a hnátů zaživa požíraly výplaty rodin s dětmi a dávky státu pro sociálně strádající. Na okraji republiky a hodně daleko od klidu vládních vil pravicové dobroty nad lenivým lidem v Havířově, Orlové, Ostravě i Karviné se bytový fond postavený soudruhy komunisty dostal do zobanů ničemů, kteří jsou ještě na nižší morální úrovni, než kdy byli soudruzi na slovo rudí.

Dnes nájem za byt postavený v potu socialismu soudruhem zedníkem Toníkem, podavačem Vlastíkem a mistrem Vladimírem v dobré víře naivní budoucnosti vyjde mladou rodinu na neuvěřitelný peníz. Za menší byt na periferii Česka, v oblasti špíny, zničeného životního prostředí čili vydrancovaného území českého Slezska musí rodina s malými potomky toužící po obyčejném bydlení zaplatit 12 tisíc prostého bytového výpalného bytovým skřetům. K tomu, jako malus neoliberálního plně fungujícího volného trhu s lidským neštěstím smí dobrovolně povinně zaplatit oškubaná rodina bujarým šejdířům, co se hrdě trčí vzývajíce povinnost z nutnosti dobrého lichváře menšinového akcionáře, dalších skoro 10 tisíc za předražené energie. O zbytek východního platu mladé rodiny se podělí vládou podporované nejvyšší ceny za vše možné nemožné v Zemi hloupé české.

Státní koláček

Pokud plat nedovolí a máte štěstí v příspěvkové státní Jurečkově loterii, tak stát za bídné bydlení ve starých bolševických špeluňkách pošle sociální miliardy velkým nadnárodním kolohnátům, kterým se zde u nás tak krásně cizopasí na sociálně ohrožených skupinách. Oligarcha, banka, nadnárodní firma, politik i strana se mají k světu, občané v koutě vzteky mlčí, deficit roste do nepoznaných výšin a česká ekonomika padá, přičemž snížení daní a škrcení spotřeby kupodivu opět nefungují.

Reálné platy klesají, ceny naopak rostou, proto je potřeba pohanit jakoukoli regulaci, neboť, kdo chce regulovat český neregulovaný kapitalismus, ten patří do severní Koreje a ještě dál.

Nechali jsme si kapitalistické nešvary přerůst v nerůst. Vláda očekává vděk a volební zisk, neboť nás bude léčit dávkováním téhož jedu, kterým nás otrávili a do hrobu položili. Vládní Potěmkini vyhnali trapnost do absolutního absurdna, když pomatení nemocí z ozáření vlastní dokonalostí, šíří po sociálních sítích, že ohrožení chudobou v české rezervaci je nejnižší v EU i na světě.

Počítání koláčků

Jeden jediný kapitalista východního stylu dokázal téměř nemožné. Státu způsobil škodu ve stovkách miliard. Násobme způsobně všemi privatizačními škůdci od Koženého Kelnera po Vítka Babiše a máme jasno, kde je zakopaný státní deficit. Český privatizační šmelinář schovává majetky nikoli, že by se bál návratu rudého prostředí, ze kterého nejeden vzešel, nýbrž protože moc dobře stále ví, jak k nim nekale přišel.

Koláče odvezli, chudoba zůstala

Po zpackané privatizaci OKD začíná další devastace Karvinska. Zrodil se výnosný obchod s bytovou chudobou. Jako jeden z hlavních důvodů, proč je Orlová stálým obhájcem posledního místa k žití, je neúnosný a neúměrný podíl bývalých bytů OKD dnes ve vlastnictví firmy Heimstaden. Havířov a Karviná jsou v těsném závěsu. Heimstadem, jako dědic Bakalova bytového fondu slíbeného nájemcům, dominuje zdejšímu trhu. Určuje ceny bydlení nad poměry platu. Známí privatizátoři si odvezli miliardové bohatství, dědici bytového fondu jedou dál v miliardových dostizích neregulovaného nájemného v oblasti, kde je plat jen parodií na republikový průměr.

Jeden koláček nikdy nestačí

Jelikož jsou oligarchové závislí na kutání peněz a na působení neštěstí lidem pácháním ekonomického a ekologického zla, tak, jako poslední feťák, ani oni nemohou přestat. Dnes se vrhli na evropské dotace určené pro transformace regionů, které sami radostně a s velkým smíchem důkladně poničili. Obyvatelé se tady cítí podvedeni všemi. Nejprve ideály komunistů, pravidly ODS, sociálními experimenty Kalouska&Drábka i praktiky Zemanismu-Burešismu. Ty vše totiž daly vzniknout a vyniknout Koláčkovi s Otavou i Prusovi s Bakalou. Posledně zmíněný hoch v rozporu s dobrými mravy zákonů vykopal poklad a zmizel. Daleko od místa bytového zločinu grotesky české v naprosté zhovadilosti sponzoruje knihovnu humanisty Václava z vyrabovaného uhlí černého regionu. Ostatně není sám, jenž si po odklonění státních i občanských financí oblékl oděv maškary diktátora se šklebem hodného, milého donátora skvělých nadací.

Není divu, že stovky tisíc ponížených v ostudě živořících obyvatel obraných vybydlených krajů nijak moc zásadně neodmítají východní bratrskou nabídku na změnu k horšímu. Bakala, Tykač, Křetínský a všichni, kteří přidali ruce k dílu, se k postiženým koutům a rohům republiky chovají stejně, jako ruští oligarchové s Putinem na triku ke svým poddaným.

Kdo si myslí, že se nájemné zde v zanedbané části státu sníží, a plat zvýší, nechť laskavě zvedne ruku, děkuji.





