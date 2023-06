Evropští představitelé podporují plán, který by usnadnil vstup Ukrajiny do NATO

21. 6. 2023

Prezident Joe Biden je otevřen upuštění od akčního plánu členství pro Kyjiv, ale tato myšlenka stále čelí překážkám u ostatních členů aliance. Prezident Joe Biden je otevřen upuštění od akčního plánu členství pro Kyjiv, ale tato myšlenka stále čelí překážkám u ostatních členů aliance.

Podpora pro usnadnění cesty Ukrajiny k členství v NATO v alianci roste, což zvyšuje pravděpodobnost, že se návrh stane oficiálním během velkého setkání příští měsíc, napsali Alexander Ward a Lili Bayer.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg soukromě navrhl, aby spojenci souhlasili s tím, že Ukrajina by mohla vstoupit do NATO po válce, aniž by dodržovala akční plán členství (MAP), což je série vojenských a demokratických reforem, které musí kandidátská země provést před přistoupením.

Odstranění překážky v podobě MAP urychluje snahu Ukrajiny stát se spojencem, ale neposkytuje žádný časový harmonogram ani záruky, že Kyjiv nakonec získá jednomyslný souhlas se svým členstvím.

Tento postup nesplňuje přání Ukrajiny připojit se hned, ale přibližuje se k tomu, aby se nakonec splnilo. Prezident Joe Biden je tomuto plánu "otevřený" a řekl to Stoltenbergovi během jejich úterní diskuse ve Washingtonu. Jako nejdůležitější člen NATO jdou USA cestou upuštění od požadavku MAP během červencového summitu aliance ve Vilniusu.

"Pokud je to to, co Amerika opravdu, opravdu, opravdu chce, obvykle to mohou dostat přes čáru," řekl úředník ze země NATO, který, stejně jako sedm dalších představitelů NATO a členských států, s nimiž POLITICO hovořil, požadoval anonymitu, aby mohl diskutovat o citlivých interních úvahách. "Tato myšlenka předložená Stoltenbergem by snad měla být v rámci aliance konsensuální," řekl další spojenecký představitel.

Představitel NATO dále poznamenal, že "se zdá, že v alianci existuje prostor pro přistání" pro tento návrh.

Impuls k usnadnění cesty členství Ukrajiny začal sílit v květnu, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že Kyjiv potřebuje bezpečnostní záruky a náznaky, že by jednoho dne mohl vstoupit do NATO. "Pokud chceme udržitelný mír a chceme být důvěryhodní vůči Ukrajině, musíme ji zahrnout do bezpečnostní architektury," řekl během konference na Slovensku.

Jeho poznámky jasně ukázaly, že Francie, historicky odolná vůči krokům, které narušily vztahy s Ruskem, je otevřenější kdysi rozdělujícím možnostem.

Vysoce postavený diplomat z východní Evropy v pátek řekl, že návrh na odstranění potřeby MAP, "pokud bude navržen, je dobrý. Podpořili bychom jej." Německý ministr obrany Boris Pistorius byl také optimistický. "Množí se náznaky, že se na tom všichni shodnou," řekl v pátek novinářům a dodal: "Byl bych tomu otevřený."

Diplomat ze severní Evropy mezitím zdůraznil, že odstranění MAP "by mohlo být" jednou z několika součástí politického balíčku nabídnutého Ukrajině ve Vilniusu, spolu s "pravděpodobnými bilaterálními bezpečnostními zárukami", ale že "diskuse se budou vyvíjet příští týden".

Má to však svá úskalí.

Východoevropští členové chtějí, aby Ukrajina měla jasnou, bezprostřední poválečnou cestu ke členství. Někteří Jihoevropané se však obávají, že odstranění bariéry MAP by dále rozhněvalo Rusko, potenciálně eskalovalo válku a ztížilo obnovení vztahů s Moskvou po válce.

Řada spojenců ze střední a východní části Evropy bude pravděpodobně tlačit na ještě důraznější politické gesto vůči Ukrajině před Vilniusem. "Je to jeden důležitý krok v procesu, ale ne jediný," řekl v pátek jeden vysoký středoevropský diplomat.

Je tu také problém Maďarska a Turecka, které jsou "nespokojené" s tím, že Ukrajina postupuje po cestě členství, řekl první představitel země NATO. "Tak jednoduché to ve Vilniusu nebude".

Přesto řada představitelů naznačuje, že aliance je obecně otevřena tomuto přístupu. Vysoce postavený diplomat ze západní Evropy řekl, že "doufají", že odstranění MAP bude stačit pro ostatní spojence. Washington, řekl diplomat, si je "vědom výzev vládnutí" a to "by mělo všechny uklidnit".

Jiný představitel ze země NATO řekl: "Existuje pro to podpora, ale stále se o tom diskutuje."

Označil šance na konsenzus ohledně odstranění MAP za "pravděpodobné" po Bidenově otevřenosti vůči plánu a řekl, že "v zásadě více zemí podporuje aktivnější linii vůči Ukrajině, než administrativa původně očekávala."

Někteří odborníci si nejsou jisti, co odstranění překážky MAP pro Ukrajinu prakticky znamená.

"Je to užitečné pouze tehdy, pokud existuje závazek a časový plán pro alternativu: okamžité členství v NATO po skončení bojů. Jinak to jen odstraní hypotetickou překážku budoucnosti, ke které se ještě nikdo nezavázal," uvedla Liana Fixová z Rady pro zahraniční vztahy.

Josh Shiffrinson z Cato Institute také tvrdí, že to činí současnou situaci na Ukrajině nebezpečnější.

"Oslabujeme důvody Ruska k ukončení současné války a dáváme mu silné pobídky k tomu, aby se zapojilo do preventivní války, pokud to vypadá, že NATO urychluje členství Ukrajiny po současném konfliktu," řekl.

Ale představitelé USA a spojenců NATO říkají, že rozhovory o členství začnou až poté, co válka Ukrajiny s Ruskem skončí. V tomto bodě lze posoudit ukrajinskou suverenitu a složení vlády v Kyjivě. Země by stále musela zahájit seriózní demokratické reformy, včetně zbavení Ukrajiny korupce, která sužuje její vládu po celá desetiletí.

Stoltenberg v pátek zopakoval svůj postoj, že "všichni spojenci souhlasí s tím, že se Ukrajina stane členem NATO".

"Nebudeme diskutovat o pozvání na summitu ve Vilniusu, ale o tom, jak můžeme přiblížit Ukrajinu k NATO," řekl šéf aliance, "a jsem přesvědčen, že najdeme dobré řešení."

