Počáteční fáze ukrajinské protiofenzívy "nesplňují očekávání", řekli západní představitelé CNN

23. 6. 2023

Ve svých počátečních fázích má ukrajinská protiofenzíva menší úspěch a ruské síly prokazují větší kompetentnost, než západní hodnocení očekávalo, řekli CNN dva západní představitelé a vysoký americký vojenský představitel, informuje Jim Sciutto. Ve svých počátečních fázích má ukrajinská protiofenzíva menší úspěch a ruské síly prokazují větší kompetentnost, než západní hodnocení očekávalo, řekli CNN dva západní představitelé a vysoký americký vojenský představitel,

Protiofenzíva "nesplňuje očekávání na žádné frontě," řekl jeden z představitelů.

Podle západních odhadů se ruské obranné linie ukazují jako dobře opevněné, což ukrajinským silám ztěžuje jejich prolomení. Kromě toho ruské síly úspěšně zablokovaly ukrajinské obrněné jednotky raketovými útoky a minami a efektivněji nasazovaly letecké síly.

Ukrajinské síly se ukazují jako "zranitelné" minovými poli a ruské síly jsou "kompetentní" v jejich obraně, řekl jeden ze západních představitelů.

Představitelé varovali, že protiofenzíva je stále v raných fázích – a že USA a jejich spojenci "zůstávají optimističtí", že ukrajinské síly budou schopny časem dosáhnout územních zisků. USA a jejich spojenci budou pravděpodobně čekat nejméně do července na úplnější hodnocení postupu protiofenzívy, která byla postupně zahájena v posledních několika týdnech a je považována za klíčovou pro určení toho, kdo nakonec vyhraje válku, která byla zahájena při loňské ruské invazi.

Kromě toho tito představitelé poznamenávají, že ukrajinské síly se samy přizpůsobují ruské taktice a obraně, včetně provádění dalších operací doprovodné pěchoty. V posledních dnech měly ukrajinské síly také větší úspěch při zaměřování a sestřelování ruských letadel.

Nakonec se protiofenzíva ukazuje jako "tvrdá jízda" pro Ukrajinu a Rusko, řekl jeden ze západních představitelů, přičemž obě strany utrpěly těžké ztráty.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu připustil, že pokrok byl "pomalejší, než si přál".

"Určitě bychom chtěli udělat větší kroky," přiznal Zelenskyj v rozhovoru pro BBC. "Ale ti, kdo bojují, zvítězí a těm, kteří klepou, budou dveře otevřeny."

Dlouho před protiofenzívou západní představitelé varovali, že síly bránící území si vždy udržují značné výhody, zejména vzhledem k týdnům, kdy se ruské síly musely zakopat a opevnit své obranné linie.

Několik činitelů řeklo CNN, že jako problém pro ukrajinské síly se ukazuje nepříznivé počasí.

"Počasí narušilo ofenzivní program, protože vozidla se potýkala s průjezdností. Ukrajinské oběti jsou těžké, i když ne tak hrozné, jak se je Rusové snaží vykreslit," řekl jeden z představitelů.

Po schůzce Obranné kontaktní skupiny v Bruselu minulý týden nejvyšší americký generál řekl, že Ukrajina dosahuje "stabilního pokroku", ale varoval, že musí jít o běh na dlouhou trať.

"Je to velmi obtížný boj, je to velmi násilný boj a pravděpodobně si vyžádá značné množství času a za vysokou cenu," řekl předseda sboru náčelníků štábů generál Mark Milley.

S odkazem na to, že Ukrajina v prvních dnech protiofenzívy ztratila obrněná vozidla, americký ministr obrany Lloyd Austin řekl: "Ukrajinci mají schopnost obnovit vybavení, které bylo poškozeno, opravit, kde je to možné, dostat toto vybavení zpět do boje."

"Budou i nadále existovat bojové škody," ale ukrajinské síly "mají stále velkou bojeschopnost, bojovou sílu," dodal Austin.

