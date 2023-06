Nynější zkrácení života Britů souvisí s nedostatečnými investicemi do britského zdravotnictví - studie

27. 6. 2023

čas čtení 5 minut

Foto: Logo britského státního zdravotnictví (NHS, National Health Service)



Analýza nadace King's Fund zjistila, že Britové umírají na nejzávažnější smrtelné nemoci častěji než lidé v mnoha jiných bohatších zemích



Střízlivá studie odhaluje stále větší selhání britského zdravotnictví a jeho politické zanedbávání





Studie zjistila, že Britové umírají na rakovinu a srdeční choroby dříve než lidé v mnoha jiných bohatých zemích, částečně kvůli nedostatku lůžek, personálu a skenerů v britském státním zdravotnictví



Podle zprávy zdravotnického think-tanku King's Fund má Spojené království v boji s největšími smrtelnými chorobami "výrazně horší výsledky", částečně proto, že britské státní zdravotnictví je oslabeno dlouholetým nedostatkem investic. Podle počtu úmrtí, kterým se lze vyhnout v důsledku nemocí a zranění, a podle úmrtí, kterým by se dalo předejít, kdyby se pacientům dostalo lepší nebo rychlejší léčby, si vede britské státní zdravotnictví "špatně".



Střízlivá zjištění přicházejí deset dní před oslavami 75. výročí založení britského státního zdravotnictví poválečnou labouristickou vládou 5. července 1948.





King's Fund označuje nedostatek lékařů a zdravotních sester v britském státní zdravotnictví za jeden z hlavních důvodů, proč se zdravotnictví potýká s problémy podle mnoha kritérií použitých v analýze thinktanku. V

Zpráva o 118 stranách porovnává zdroje, které má britské státní zdravotnictví ve Spojeném království k dispozici, a její výkonnost se zdravotnickými systémy v zemích jako Francie, Německo, Švédsko, Japonsko, Singapur a USA. Mezi její hlavní závěry patří, že ve Spojeném království:





Michelle Mitchellová, výkonná ředitelka britské organizace Cancer Research UK, vyzvala ministry, aby kouření přestalo, zvýšil se počet screeningových vyšetření na rakovinu a odstranily se mezery v personálu, který se zabývá rakovinou, aby se zlepšila diagnostika a přežití.





- Očekávaná délka života je druhá nejhorší z 19 zkoumaných zeměmí.- Lidé, kteří prodělají infarkt nebo mrtvici, mají větší pravděpodobnost, že v důsledku toho zemřou, než v téměř všech ostatních zkoumaných zemích, a to i do 30 dnů od přijetí do nemocnice.Míra přežití u mnoha nejčastěji se vyskytujících druhů rakoviny, včetně rakoviny prsu, tlustého střeva, děložního čípku, konečníku, plic a žaludku, je "podprůměrná".Přístup k zubní péči britské státní zdravotnictví je v některých oblastech "znepokojivě omezený".CT a MRI přístrojů je méně než v ostatních zkoumaných zemích a počet nemocničních lůžek je druhý nejmenší, což je způsobeno historicky nedostatečnými investicemi do kapitálových výdajů."Britské státní zdravotnictví ... zaostává za svými mezinárodními příbuznými v některých klíčových ukazatelích dobrého systému zdravotní péče. V žádném případě nejsme tam, kde bychom měli být," uvedl Siva Anandaciva, autor zprávy a hlavní analytik King's Fund.Anandaciva odmítl tvrzení ministrů z posledních let, že za rostoucí problematičnost britského státního zdravotnictví a za neschopnost poskytovat neodkladnou péči může z velké části covid-19. Dodal, že dopad pandemie pouze "umocnil důsledky více než desetiletého omezování investic do personálu, vybavení a širších služeb, které nás udržují v dobrém stavu".Zpráva, která vychází z údajů shromážděných orgány, jako je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Úřad pro národní statistiku, rovněž zjistila, že "lidé ve Spojeném království jsou hluboce nespokojeni se současným stavem zdravotnických služeb". Navzdory potížím britského státního zdravotnictví však podpora jeho základních principů - jako systému financovaného z peněz daňových poplatníků, který je dostupný všem a bezplatný v místě použití - zůstává silná, přičemž chuť k radikální reformě je malá.Zpráva také zdůrazňuje skutečnost, že v Británii, na rozdíl od některých jiných zemí, lidé nemusí za přístup ke zdravotní péči platit, ačkoli dlouhé čekací doby nutí stále více lidí, aby tak učinili. Zpráva rovněž chválí britské státní zdravotnictví za jeho efektivitu, nízkou spotřebu antibiotik druhé volby a léčbu cukrovky.Dr. Sonya Babu-Narayanová, zástupkyně ředitele British Heart Foundation, uvedla, že špatné výsledky Británie v oblasti kardiovaskulárního zdraví jsou důsledkem "smrtící kombinace pandemie covidu-19, extrémního a trvalého tlaku na již tak přetížené zdravotnictví, nedostatku personálu a prostoru britského státního zdravotnictví, hluboce zakořeněných nerovností v oblasti zdraví a špatného zdravotního stavu obyvatelstva".