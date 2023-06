Prigožinův puč v kontextu afrických diktatur

26. 6. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 7 minut

Tak jako v dnešním Rusku, také v řadě afrických diktatur bývá armáda v zásadě jedinou institucí, do níž se vůbec pořádně investuje. To však neznamená, že by samovládce armádě důvěřoval.