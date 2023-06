Pompejský nález fresky možná zobrazuje 2000 let starou formu pizzy

28. 6. 2023

Na starověké fresce je ovoce, které vypadá jako ananas - ačkoli se téměř jistě jedná o něco jiného



Mezi ruinami starověkých Pompejí byla nalezena pozoruhodná freska zátiší, kde je jídlo připomínající pizzu, ačkoli se zdá, že pokrmu chybí dvě základní ingredience - rajčata a mozzarella - a obsahuje předmět, který podezřele připomíná ananas.



Freska stará 2 000 let se objevila při vykopávkách v oblasti Regio IX archeologického parku v Pompejích, které leží nedaleko Neapole, rodiště pizzy. Malba se nacházela na stěně v domě, který byl pravděpodobně chodbou domu, v jehož přístavbě byla pekárna.





Zdá se, že freska zobrazuje kulatý chléb focaccia na stříbrném podnosu, který slouží jako podstavec pro různé ovoce, včetně granátového jablka a možná i datlí.



Zdá se však, že "ananas" na talíři je pravděpodobně něco úplně jiného, protože prvním Evropanem, který se s tímto ovocem setkal, byl Kryštof Kolumbus na Guadeloupu v roce 1493.



Odborníci tvrdí, že chléb je ochucený kořením nebo moretumem, bylinkovou sýrovou pomazánkou, kterou jedli staří Římané. Vedle chleba je pohár s vínem, sušené ovoce, datle, granátové jablko a věnec ze žlutého arbutu.



Předpokládá se, že zátiší bylo inspirováno řeckým pohostinským rituálem xenia, a tak tác představoval dary, které byly nabízeny hostům v rámci tradice sahající až do helénistického období. Takové obrazy byly rozšířené v domácnostech starověkých Pompejí a nedalekého Herkulanea, které byly obě zničeny výbuchem Vesuvu v roce 79 n. l.



Je však neobvyklé najít takovou fresku, která by obsahovala vyobrazení focaccia.



Gabriel Zuchtriegel, ředitel archeologického parku v Pompejích, uvedl, že freska zřejmě odráží kontrast mezi "skromným a prostým jídlem" a "luxusem stříbrných podnosů a rafinovaností uměleckých a literárních zobrazení".



"Jak v této souvislosti nemyslet na pizzu, která se také zrodila jako 'chudý' pokrm jižní Itálie, který nyní dobyl svět a podává se i v superhvězdičkových restauracích," řekl.



Neapol je domovem margherity, tradiční pizzy, která se skládá z jednoduché směsi rajčat, mozzarelly, čerstvé bazalky a extra panenského olivového oleje, a představa, že se tento pokrm doplňuje ovocem, mnoho Italů rozzuřila.



Nikoliv však Gina Sorbillu, majitele jedné z nejstarších pizzerií v Neapoli. Ten je přesvědčen, že obraz na pompejské fresce je ve skutečnosti pizza. "Už ve starověkých Pompejích jsme věděli, že existovaly formy plochého chleba, který se vyráběl z obilí, vody, soli a možná i piva jako kypřícího prostředku," řekl. "Pak ji mohli doplnit zeleninou nebo rybou... byla to starověká forma pizzy."



Dodal, že ovoce mohlo být ve starověkém Římě považováno spíše za hlavní jídlo. Pokud jde o ovoce na pizze v moderní době, řekl: "Můžete použít ovoce, například fíky nebo jahody, pokud se jedná o sladkou pizzu."



Na otázku, zda freska vyřešila spor o ananas na pizze, však Sorbillo odpověděl rezolutně: "Ne."



"Chutě jsou chutě," dodal. "Děláme tradiční pizzu a ananas bychom nikdy nepoužili."



Erupce Vesuvu zabila podle odhadů 2 000 lidí. Trosky Pompejí byly objeveny v 16. století, první vykopávky začaly v roce 1748.



V únoru začaly vykopávky na Insula 10 v Regio IX, městské čtvrti, kde se nacházel shluk domů, dílen a pekárna. Kosterní pozůstatky tří obětí, dvou žen a dítěte, byly nalezeny v květnu v pekárně, kde pravděpodobně ty osoby hledaly úkryt. Byly také objeveny fresky na stěnách, na jedné z nich byl vyobrazen mýtický výjev Apollóna a Dafné, na druhé Poseidona a Amymony.



V polovině května byly v jiné části naleziště nalezeny ostatky dalších dvou obětí, pravděpodobně dvou mužů ve věku kolem 50 let. Předpokládá se, že muže zabilo zemětřesení, které provázelo erupci Vesuvu. Předpokládá se, že jeden z nich zvedl ruku ve snaze ochránit se před padající zdí. Nedaleko byly nalezeny korálky z náhrdelníku a šest mincí, z nichž dvě pocházely z poloviny 2. století př. n. l..



Italský ministr kultury Gennaro Sangiuliano řekl, že Pompeje "nepřestávají udivovat". "Je to truhla pokladů, která stále odhaluje nové poklady," dodal.

