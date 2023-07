Ruská agrese na Ukrajině: Šéf CIA na tajné návštěvě Kyjeva: americký generál předpovídá "velmi dlouhou" protiofenzívu

1. 7. 2023

čas čtení 8 minut

Foto: Generál Mark Milley



Generál Mark Milley říká, že by si nikdo neměl dělat iluze o obtížnosti ukrajinské ofenzívy



Ukrajinská protiofenzíva bude dlouhá a "velmi krvavá", tvrdí nejvyšší americký generál



Ukrajinská protiofenzíva bude velmi obtížná a dosažení úspěchů bude trvat dlouho a bude "velmi, velmi krvavá", varoval nejvyšší americký vojenský důstojník



Armádní generál Mark Milley řekl v Národním tiskovém klubu ve Washingtonu, že protiofenzíva "postupuje neustále, záměrně si razí cestu přes velmi obtížná minová pole ... 500 metrů denně, 1 000 metrů denně, 2 000 metrů denně, a tak podobně".



Agentura Reuters rovněž uvádí, že Ukrajina je opatrná při veřejném počítání zisků v protiofenzívě, kterou zahájila minulý měsíc s cílem získat zpět území okupované Ruskem. Prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden připustil, že to bylo.



Milley řekl, že není překvapen, že pokrok je pomalejší, než by někteří lidé a počítače mohli předpovídat.



Válka na papíře a skutečná válka se liší. Ve skutečné válce umírají skuteční lidé. Na frontových liniích jsou skuteční lidé a ve vozidlech jsou skuteční lidé. Skutečná těla jsou rozřezávána vysoce účinnými výbušninami.



Milley dodal:



Říkal jsem, že to bude trvat šest, osm, deset týdnů, že to bude velmi obtížné. Bude to velmi dlouhé a bude to velmi, velmi krvavé. A nikdo by si o tom neměl dělat žádné iluze.





Ukrajinská protiofenzíva bude velmi obtížná a dosažení úspěchů bude trvat dlouho a bude "velmi, velmi krvavá", varoval nejvyšší americký vojenský důstojníkArmádní generál Mark Milley řekl v Národním tiskovém klubu ve Washingtonu, že protiofenzíva "postupuje neustále, záměrně si razí cestu přes velmi obtížná minová pole ... 500 metrů denně, 1 000 metrů denně, 2 000 metrů denně, a tak podobně".Agentura Reuters rovněž uvádí, že Ukrajina je opatrná při veřejném počítání zisků v protiofenzívě, kterou zahájila minulý měsíc s cílem získat zpět území okupované Ruskem. Prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden připustil, že to bylo.Milley řekl, že není překvapen, že pokrok je pomalejší, než by někteří lidé a počítače mohli předpovídat.Válka na papíře a skutečná válka se liší. Ve skutečné válce umírají skuteční lidé. Na frontových liniích jsou skuteční lidé a ve vozidlech jsou skuteční lidé. Skutečná těla jsou rozřezávána vysoce účinnými výbušninami.Milley dodal:Říkal jsem, že to bude trvat šest, osm, deset týdnů, že to bude velmi obtížné. Bude to velmi dlouhé a bude to velmi, velmi krvavé. A nikdo by si o tom neměl dělat žádné iluze.

- Ukrajinské síly jsou "téměř jistě" přesunuty na východní břeh řeky Dněpr v jižní Chersonské oblasti, uvedlo britské ministerstvo obrany.



Ve své čtvrteční denní aktualizaci ministerstvo uvedlo, že od 27. června se na východním břehu zintenzivnily boje a že Rusko "s vysokou pravděpodobností přesunulo" prvky dněperské skupiny sil k "posílení sektoru Záporoží".



Boje v okolí čela mostu téměř jistě komplikují "záplavy, destrukce a zbytky bahna" ze zhroucení přehrady Nová Kachovka na začátku tohoto měsíce, dodalo ministerstvo.





- Japonské ministerstvo obrany podle agentury Reuters v pátek pozdě večer uvedlo, že v předchozích čtyřech dnech spatřilo ve vodách poblíž Tchaj-wanu a japonských ostrovů Okinawa dvě lodě ruského námořnictva, což následovalo po podobném oznámení Tchaj-wanu z tohoto týdne.



Tchajwanské ministerstvo obrany v úterý uvedlo, že u svého východního pobřeží spatřilo dvě ruské fregaty a vyslalo letadla a lodě, aby je sledovaly.



Japonská vláda minulý měsíc uvedla, že opakované ruské vojenské aktivity v blízkosti japonského území, včetně společných cvičení s čínskými silami, představují "vážné obavy" pro národní bezpečnost Japonska.



Japonsko a Tchaj-wan se připojily ke Spojeným státům a jejich spojencům a uvalily na Rusko rozsáhlé sankce po jeho loňské invazi na Ukrajinu.



Japonské ministerstvo uvedlo, že dvě fregaty třídy Stereguščy byly poprvé spatřeny v úterý ráno 70 km jihozápadně od nejzápadnějšího japonského ostrova Jonaguni v prefektuře Okinawa na Tchaj-wanu.



Plavidla proplouvala sem a tam vodami mezi Yonaguni a Tchaj-wanem, pohybovala se směrem na východ a naposledy byla spatřena v pátek ve vodách mezi ostrovy Miyako a Okinawa, uvedla agentura a dodala, že Japonsko vyslalo dvě plavidla, aby ruské lodě monitorovala.



Ruská tisková agentura Interfax v úterý informovala, že oddíl lodí ruské Tichomořské flotily vplul do jižních částí Filipínského moře, aby zde plnil úkoly v rámci dálkového námořního přechodu.





- Ředitel CIA William Burns po zmařené vzpouře v Rusku z minulého víkendu telefonoval šéfovi ruské špionáže Sergeji Naryškinovi, aby Kreml ujistil, že USA v ní nehrají žádnou roli, informovaly deníky New York Times a Wall Street Journal.



Burnsův telefonát s Naryškinem, šéfem ruské zahraniční zpravodajské služby SVR, se uskutečnil v průběhu týdne a byl to kontakt na nejvyšší úrovni mezi oběma vládami od pokusu o vzpouru, uvedla agentura Reuters podle WSJ.



Šéf ruských žoldnéřských jednotek Wagner Jevgenij Prigožin vedl minulý víkend ozbrojenou vzpouru, odsoudil ruské vojenské vedení a pohrozil "zničením" svých rivalů, pak ji náhle odvolal, když se jeho bojovníci přiblížili k Moskvě.



Joe Biden v pondělí prohlásil, že povstání je součástí boje uvnitř ruského systému a že USA ani jejich spojenci se na něm nepodílejí.





Samostatně Burns nedávno podnikl tajnou cestu na Ukrajinu a setkal se se svými zpravodajskými kolegy a Volodymyrem Zelenským, potvrdil agentuře France-Presse jeden z amerických představitelů. Ta uvedla, že podle tohoto úředníka vzpoura "nebyla tématem diskuse".





- Objevily se další informace o obětech pátečního ruského raketového útoku na vesnickou školu poblíž frontové linie v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny.



Podle agentury Reuters ukrajinská policie uvedla, že byly zabity dvě ženy a šest lidí bylo zraněno. Při úderu na vesnici Serhiivka zemřela 56letá učitelka základní školy a 44letá hlavní účetní, uvedla policie.



V budově se nacházelo pouze dvanáct zaměstnanců, uvedla prokuratura. V ukrajinských školách v pátek neprobíhalo vyučování.



Ukrajinská národní policie uvedla ve svém prohlášení:



Ruské jednotky přímým zásahem zničily školu, ve které se nacházeli civilisté.



Prokuratura Doněcké oblasti uvedla, že čtyři muži ve věku 54 až 69 let a dvě ženy ve věku 24 a 34 let byli zraněni a převezeni do nemocnice a že zahájila vyšetřování útoku.





- Šéf CIA tajně navštívil Ukrajinu, potvrdil americký představitel



Ředitel CIA William Burns nedávno odcestoval na Ukrajinu a setkal se s kolegy z rozvědky a Volodymyrem Zelenským, potvrdil v pátek agentuře France-Presse americký představitel.



O této cestě, která se uskutečnila uprostřed ukrajinské protiofenzívy, nebylo v té době informováno.



Během své cesty Burns potvrdil "závazek USA sdílet zpravodajské informace a pomáhat Ukrajině bránit se ruské agresi", citovala agentura amerického představitele.



Podle deníku Washington Post, který o návštěvě informoval jako první, se ukrajinští představitelé podělili o plány, jak do konce roku získat zpět území okupované Ruskem a zahájit jednání o příměří.



Burns "přijel na Ukrajinu tak, jak to pravidelně dělá od začátku nedávné ruské agrese před více než rokem", uvedl americký představitel. List The Post uvedl, že k návštěvě došlo v červnu.



Cesta se podle úředníka uskutečnila před 24hodinovou vzpourou vedenou šéfem skupiny Wagner Jevgenijem Prigožinem.



Vzpoura, která je všeobecně považována za největší hrozbu pro kremelskou autoritu za poslední desetiletí, "nebyla předmětem diskuse", dodal úředník.



- Ukrajinské protiofenzivní plány brzdí nedostatek odpovídající palebné síly, od moderních stíhaček až po dělostřeleckou munici, uvedl v rozhovoru zveřejněném v pátek vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zálužnyj.



- Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že si je jistý, že ruské taktické jaderné zbraně rozmístěné v jeho zemi nebudou nikdy použity. Lukašenko a ruský prezident Vladimir Putin připustili, že některé taktické zbraně již do Běloruska dorazily a zbytek bude umístěn do konce roku. Lukašenko to řekl v pátek: "Jak postupujeme, jsme stále více přesvědčeni, že [zbraně] musí být umístěny zde, v Bělorusku, na spolehlivém místě."



- Podle zprávy ukrajinské státní televize Suspilne byl po ostřelování budovy školy v Doněcké oblasti zabit učitel a další zaměstnanec.



- Papež František prohlásil, že válka na Ukrajině nemá zjevnš konec, když jeho mírový vyslanec ukončil třídenní jednání v Moskvě.



- Rusko snižuje svou přítomnost v Záporožské jaderné elektrárně, tvrdí ukrajinské vojenské zpravodajství. Uvedlo, že mezi prvními, kteří opustili jadernou elektrárnu, byli tři zaměstnanci ruské státní jaderné firmy Rosatom, kteří "měli na starosti aktivity Rusů".



- Ukrajinská prokuratura obvinila ruského politika a dva podezřelé ukrajinské kolaboranty z válečných zločinů kvůli údajné deportaci desítek sirotků z dříve okupovaného jižního města Cherson, z nichž některým byl pouhý jeden rok, uvedla agentura Reuters.



- Podle několika zpráv, které se odvolávají na představitele Bidenovy administrativy, USA silně zvažují vyslání kazetové munice na Ukrajinu, aby posílily její protiofenzívu proti ruským silám.



- Ukrajina provedla cvičení reakce na jadernou katastrofu v blízkosti Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny, uvedli regionální představitelé.



0