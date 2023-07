"Stalo se to nesnesitelným." Texaské zaměstnance trápí extrémní vedra

1. 7. 2023

čas čtení 6 minut





Mnoho zaměstnanců v Texasu nemá žádnou ochranu proti horku a pracuje na intenzivním a dlouhodobém slunci, které způsobuje onemocnění z horka

Navzdory vlně veder texaský republikánský guvernér Greg Abbott nedávno podepsal státní zákon, který ruší místní městské vyhlášky přijaté městy Austin a Dallas, které vyžadují desetiminutové přestávky na pití vody pro stavební dělníky každé čtyři hodiny.



Minulý týden, kdy Texas spalovala vedra, přišla Gloria Machuca do práce v McDonald's v Houstonu a zjistila, že klimatizace nefunguje. Teplota uvnitř restaurace byla podobná teplotě venku - nejméně 32 stupňů Celsia. Bylo 7.30 ráno.



Ten den se teplota měla zvýšit o dalších 10 stupňů, ale už teď Machucu z velkého horka pálily oči. Spolu s pěti kolegyněmi odešla z práce.



Třetí týden rekordních veder vyhlásil v USA výstrahu před vedry pro nejméně 40 milionů lidí a v řadě texaských měst panují nebývalá vedra. Minulý týden, kdy Texas spalovala vedra, přišla Gloria Machuca do práce v McDonald's v Houstonu a zjistila, že klimatizace nefunguje. Teplota uvnitř restaurace byla podobná teplotě venku - nejméně 32 stupňů Celsia. Bylo 7.30 ráno.Ten den se teplota měla zvýšit o dalších 10 stupňů, ale už teď Machucu z velkého horka pálily oči. Spolu s pěti kolegyněmi odešla z práce.Třetí týden rekordních veder vyhlásil v USA výstrahu před vedry pro nejméně 40 milionů lidí a v řadě texaských měst panují nebývalá vedra.



Mnoho pracovníků v Texasu a na jihu USA v současné době nemá při práci venku žádnou ochranu proti teplu, jsou vystaveni slunci a intenzivnímu, dlouhotrvajícímu horku.



"Když jsem přišla, bylo opravdu strašné horko. Rozhodla jsem se, že musím stávkovat. Řekla jsem to svým spolupracovníkům, protože je tady strašné horko a věděla jsem, že jim všem je také strašné horko," řekla Machuca. "Když nebudeme pracovat, oni nevydělají peníze. Vydělávají na našem potu a to není fér," dodala. "Je načase, aby si nás skutečně vážili."



Společnost Marsam Management, která provozuje prodejnu McDonald's v Houstonu, uvedla ve svém prohlášení: "Jakmile jsme se dozvěděli, že jedna z našich tří klimatizačních jednotek selhala, okamžitě jsme do kuchyně přinesli přenosné chladiče vzduchu a ventilátory, zatímco technici prováděli opravu, která byla dokončena ještě téhož dne."



Zaměstnanci však 27. června znovu vstoupili do stávky, aby požadovali trvalou nápravu problémů s klimatizací, a kvůli stejným problémům - špatně fungující klimatizaci - odešli zaměstnanci i z druhé provozovny McDonald's v Houstonu.



"Už jsem to horko nemohla vydržet. Uvnitř bylo příliš velké horko a já jsem si řekla, že musím něco udělat, protože nás neposlouchají," řekla Marina Luria Ramírezová, pracovnice druhé provozovny McDonald's, která odešla. "Je to skoro, jako by vás dusili, je to tak strašný pocit. A jsou chvíle, kdy mám pocit, že omdlím, a snažím se napít vody, ale někdy máme tak sucho v ústech, že ani voda nezabírá. Zkoušíme všechno možné, abychom se vzpamatovali, ale je to opravdu fyzicky vyčerpávající a zoufalý zážitek."



Pro některé to byla osudová zkušenost. Minulý týden zkolaboval a zemřel 66letý Eugene Gates, pracovník pošty v Texasu, který omdlel při rozvozu pošty.



Shromažďování údajů o úmrtích v důsledku horka je obtížné, ale podle údajů Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci o úmrtích pracovníků zemřelo v roce 2022 v Texasu nejméně pět pracovníků v důsledku vystavení horku. V jednom případě byla na 24letého pracovníka terénních úprav, který měl příznaky úpalu, přivolána policie poté, co začal být bojovný. Omdlel a později zemřel v nemocnici v důsledku těžkého úpalu.



Navzdory vlně veder texaský republikánský guvernér Greg Abbott nedávno podepsal státní zákon, který ruší místní městské vyhlášky přijaté městy Austin a Dallas, které vyžadují desetiminutové přestávky na vodu pro stavební dělníky každé čtyři hodiny.



"Tyto přestávky opravdu potřebujeme. Tato země roste a hýbe se, protože jsme venku, a pokud nebudeme chodit do práce, nebudou se stavět budovy a domy, takže je třeba zvýšit povědomí o tom, co se s dělníky děje. My jsme ti, kteří jsou venku a opravdu se odvažují pracovat v těchto extrémních podmínkách." řekla Karla Perezová, stavební dělnice z Dallasu v Texasu. "Bylo dost těžké pracovat venku v této vlně veder. Stalo se to nesnesitelným."



Perezová vysvětlila, že ve stavebnictví pracují dělníci buď venku, kde jsou přímo vystaveni horku, nebo v rozestavěných domech, kde není klimatizace.



"Chce se vám zvracet, točí se vám hlava, máte průjem, začnou se vám třást nohy a ... přestávku si můžete udělat jen na 10 nebo 15 minut. Hodně se potíme, začínáme být dehydratovaní a vždycky musíme pít buď nějakou vodu, nebo něco studeného, abychom mohli pokračovat v práci," dodala Perezová. "Osobně jsem to zažila a také jsem viděla několik spolupracovníků, kteří prošli nemocí z horka, a je to situace, která vás přivádí k zoufalství. Začnete se hodně potit. Někdy se vám udělá fyzicky špatně, je vám na zvracení, točí se vám hlava, máte průjem, začnou se vám třást nohy a je to opravdu hrozná situace, protože když se tak začnete cítit, můžete si dát přestávku jen na 10 nebo 15 minut a pak musíte pracovat dál, protože jen velmi zřídka se najdou šéfové, kteří vám řeknou: Dobře, máte tyto příznaky, takže byste asi měl jít domů nebo byste měl jít na vyšetření."



Daniela Hernandezová, státní legislativní koordinátorka organizace Workers Defense Project, která se zabývá právy zaměstnanců v Texasu, vysvětlila, že Abbottův návrh zákona zruší vyhlášky o ochraně před teplem v Austinu a Dallasu.



Poznamenala, že návrh zákona HB4673 předložený v texaském zákonodárném sboru, který by vytvořil radu pro vypracování vůbec prvních státních norem pro prevenci nemocí z horka, se nikdy nedostal k projednání.





"Stavební dělníci v obou těchto městech si uvědomili, že mají právo na přestávku na odpočinek. Sledovali, jak jejich kolegové omdlévají v důsledku nemoci z horka, někteří z nich ji dokonce sami zažívali. Uvědomili si, že to nejsou bezpečné podmínky pro práci, a bojovali a obhajovali právě svá práva na desetiminutovou přestávku na odpočinek každé čtyři hodiny, a to byl celý důvod, proč tyto vyhlášky vznikly," řekl Hernandez. "Velmi se obáváme, že po zrušení těchto nařízení bude více pracovníků trpět nemocemi z horka a potenciálně umírat."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0