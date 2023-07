Zatímco svět sleduje protiofenzívu, střízlivé držení se reality je nejmocnější zbraní Ukrajiny

4. 7. 2023

Letošní červen měl být celý o velké ukrajinské protiofenzívě, píše Francis Farell. Letošní červen měl být celý o velké ukrajinské protiofenzívě,

Po měsících čekání, desítkách veřejných prohlášení rozhořčených ukrajinských představitelů nucených k mlčení a ještě větším počtu analýz odborníků a komentátorů v médiích konečně nastal okamžik, kdy ukrajinští vojáci na svých Leopardech a Bradleích měli prorazit ruské linie a vztyčit státní vlajku v osvobozeném Melitopolu.

Za měsíc se to nestalo. V prvním týdnu protiofenzívy se na jižní frontové linii podařilo obsadit záplavu vesnic, ale ukrajinské síly tam stále zůstávají asi 10 kilometrů od připravených ruských opevněných obranných linií.

Zatímco pozornost světa byla odvedena zničením přehrady Kachovka a absurdní Wagnerovou vzpourou v Rusku, ukrajinští představitelé hlásí pravidelné postupné pokroky, zejména kolem Bachmutu.

Jedná se však o omezené útočné operace, kdy se zákopy berou jeden po druhém, postupuje se kilometr po kilometru, kladou záludné otázky ohledně ruské obranné frontové linie, ale neblíží se žádnému strategickému průlomu.

S tolika očekáváními, která se kolem protiofenzívy vytvořila, se její první měsíc nevyhnutelně setkal s prvními interpretacemi výsledků - a téměř každý cítil potřebu se připojit.

Rusko samozřejmě v prvních týdnech prohlásilo protiofenzívu za neúspěšnou a ukázalo zničené tanky Leopard a bojová vozidla pěchoty Bradley z neúspěšného ukrajinského útoku na úrovni roty u Orichivu z co nejvíce úhlů.

Washington se zdráhá veřejně komentovat první výsledky protiofenzívy, ale anonymně řečeno, jeho představitelé se zdají být zklamáni.

Operace "nesplňuje očekávání na žádné frontě," řekl CNN jeden nejmenovaný americký představitel, aniž by přesně zmínil, jaká očekávání mají od ofenzívy, která vždy přijde s tolika neznámými.

Mezitím Kyjiv, který si pravděpodobně neudělal žádnou laskavost tím, že sám podporoval humbuk kolem protiofenzívy, také vyslal smíšené zprávy.

"Někteří lidé věří, že je to hollywoodský film a očekávají výsledky. Není," řekl Zelenskyj 21. června. Druhý den prezident řekl téměř opak; že rychlý pokrok z loňského podzimu se bude i tentokrát nevyhnutelně opakovat.

Prozatím, aniž bychom znali podrobné údaje o úbytku nebo výdajích na munici, lze s jistotou učinit pouze jeden závěr: Ukrajinská protiofenzíva zaznamenala omezený úspěch, ale dokud nebude nasazena většina jejích rezervních sil, je prostě příliš brzy na to ji posoudit.

Válka je brutální a nepředvídatelná a málokdy se vyvíjí celou dobu nebo dokonce většinu času jedním směrem. Při pohledu na to, jak se věci dosud vyvíjely, by se ukrajinské velení stále mohlo rozhodnout, že zavázat se k útoku "všechno nebo nic" je prostě příliš riskantní, a i kdyby se k němu odhodlalo, je docela možné, že by mohlo selhat.

Pro ty, kteří jsou právem zainteresováni na této válce a osudu nezávislé Ukrajiny, je prvořadé zvládat očekávání a zůstat v kontaktu s realitou.

Raná fáze ruské války proti Ukrajině byla definována ruskou neschopností na bojišti, protože obrovské kolony obrněných vozidel uvízly a byly hromadně přepadeny protitankovými četami a dělostřelectvem.

Ale ještě více to bylo veřejné odpojení Moskvy od reality v terénu, které bylo nejpřesvědčivější.

Ruští vojáci se v ukrajinských městech, která obsadili, nesetkali s květinami. Ruský ústup z Kyjiva a severní Ukrajiny na začátku dubna 2022, který Kreml popsal jako takzvané "gesto dobré vůle", byl katastrofální porážkou, která připravila půdu pro další ukrajinská vítězství později.

Ukrajinské letectvo, o kterém ruské ministerstvo obrany falešně tvrdilo, že bylo eliminováno v prvních dnech totální invaze, stále pracuje na obloze nad frontovou linií, i o 16 měsíců později. Systém salvových raketometů HIMARS, jichž Rusko údajně zničilo více, než kdy bylo Ukrajině dodáno, stále každý den vyřazuje cíle vysoké hodnoty.

Proruští blogeři v Rusku i na Západě byli právem zesměšňováni za své "kopium" a produkovali absurdně pozitivní hodnocení, když Ukrajina ve své podzimní protiofenzívě získala zpět části území.

Cirkus ruského klamu, shrnutý často opakovanou větou ukrajinského vojáka "Máme to štěstí, že jsou tak zas*aně hloupí", je dobrou zábavou pro příznivce Ukrajiny, kteří sledují válku.

Ale teď, když se Ukrajina pouští do jedné z objektivně nejobtížnějších vojenských operací v moderních dějinách, kdy jde proti liniím opevněných, zaminovaných a dobře obsazených obranných linií bez vzdušné převahy, se člověk musí vyhnout tomu, aby spadl do stejné pasti.

Příklady toho lze vidět nejen v twitterovém tlachání ukrajinských příznivců v zahraničí, ale i doma, kde se propast ve vnímání války mezi civilisty a vojáky pomalu rozšiřuje.

"Kdy uvidíme Ofenzivní gardu v akci? Co se stalo se 47. brigádou?" zeptal se 30. června jeden ze sledujících na Instagramu ukrajinského vojáka s odkazem na jednotku zapojenou do neúspěšného útoku s Leopardy a Bradleyi poblíž Orichivu.

"Civilisté musí o 47. brigádě a protiofenzívě obecně mlčet," odpověděl voják veřejně. "Umíš to lépe? Znáš to lépe? Tak pojď a udělej to."

Svým pomalým a opatrným přístupem k protiofenzívě je ukrajinské velení dobrým příkladem střízlivých rozhodnutí založených na realitě.

To samozřejmě není překvapením. Neexistuje nikdo, pro koho by protiofenzíva byla v sázce více než pro ukrajinskou armádu, zatíženou nadějemi a očekáváními národa a svobodného světa a životy tisíců vlastních lidí v sázce.

"Nejvyšší ukrajinský generál Valerij Zalužnyj chce granáty, letadla a trpělivost," zní titulek vzácného rozhovoru, který v červnu poskytl vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil deníku Washington Post.

"Není to show, na kterou by se díval celý svět a sázel na ni," řekl Zalužnyj v rozhovoru. "Každý den je každý metr vykupován krví."

Do budoucna se nad ukrajinskou protiofenzívou vznášejí tři klíčové paradoxy, které je těžké popřít.

Za prvé, Ukrajina objektivně potřebuje úspěch v rozsáhlé protiofenzívě; je to jediný způsob, jak zajistit zemi svobodu, krátkodobě i dlouhodobě. Nicméně, jak ukázal jeho opatrný přístup, Kyjiv nevrhne většinu svých záloh na ruské linie, pokud vyhodnotí pravděpodobnost úspěchu jako velmi nízkou.

Za druhé, šance Ukrajiny přejít do ofenzívy, nyní i v budoucnu, závisí na podpoře Západu, a to jak v množství munice, tak v dodávkách nových zbraňových systémů, které by mohly změnit hru na bojišti. Navzdory tomu existuje ze strany Západu velký tlak na Ukrajinu, aby dosáhla úspěchu s tím, co již má, na čemž by mohl záviset rozsah budoucích dodávek.

A konečně, a to je nejdůležitější: Úspěšný ukrajinský průlom na jihu by mohl být rozhodující pro budoucnost války, a to z důvodů, o nichž se již tolik diskutovalo. Vítězství by dramaticky zvýšilo tlak na ruskou přítomnost na okupovaném Krymu, zatímco neúspěch by mohl předznamenat dlouhodobý vojenský pat, v němž je pro obě strany příliš obtížné prolomit linie té druhé.

Ale zároveň, ať už Ukrajina uspěje, nebo ne, celková rovnice zůstává stejná. Kyjiv musí rázně porazit ruskou armádu, aby osvobodil všechna svá okupovaná území a zabránil fašistickému státu, aby byl schopen dobývat suverénní státy, páchat rozsáhlé válečné zločiny a zachovat si beztrestnost. Partneři Kyjiva, pro něž je jejich vlastní budoucí bezpečnost do značné míry závislá na ukrajinském vítězství, musí dát Ukrajině to, co potřebuje, aby tuto práci dotáhla do konce.

Na začátku července je protiofenzíva stále ve fázi čekání. Zatímco svět přihlíží, stojí za to připomenout, že každodenní změny na mapě neodrážejí to, jak vypadají boje na zemi.

Ve svém projevu čtyři dny poté, co ukrajinské síly osvobodily Izjum během ohromující protiofenzívy v Charkivské oblasti, mi vysoký důstojník mobilní vojenské nemocnice řekl, že v jednom okamžiku operace bylo jen jeho týmem ošetřeno více než 150 zraněných vojáků za den. Důstojník odmítl sdělit údaje o těch, kteří byli zabiti v boji.

Na začátku listopadu, týden před osvobozením Chersonu, jiný zdravotník uvedl podobná čísla, když popisoval útoky své brigády na frontovou linii koncem srpna.

Tato ofenzíva na jihu, i když byla klíčová pro odvedení ruských sil a pozornosti z Charkivské oblasti, v té době nikam nevedla.

Lidské ztráty a oběti pro budoucnost Ukrajiny však byly stejné. Než to skončí, bude jich mnohem víc.

