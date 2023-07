O aroganci televizních celebrit: Další skandál v BBC

10. 7. 2023

Známý televizní moderátor z BBC byl suspendován kvůli explicitně sexuálním snímkům nezletilé dívky

Nejmenovaná televizní celebrita, která údajně dala mladé dívce 35 000 liber, které ta utratila za drogový návyk, byla rovněž nahlášena policii



Policisté se mají v pondělí sejít s BBC poté, co byl známý televizní moderátor suspendován kvůli obvinění, že platil mladistvé dívkce za sexuálně explicitní snímky.



BBC se snaží zvládnout rostoucí skandál, že známá celebrita zaplatila během tří let 35 000 liber mladé dívce, která peníze použila na financování svého návyku na crack.



Metropolitní policie potvrdila, že o incidentu jedná s BBC, ale oficiální obvinění neobdržela: "Budeme potřebovat další informace, než rozhodneme, jaké další kroky by měly následovat."



Média moderátora nejmenovala, přičemž zdroje deníku The Sun jako důvod neuvedení totožnosti uvedly stále přísnější britské zákony na ochranu soukromí. Loni britský Nejvyšší soud rozhodl, že ve většině případů by osoby vyšetřované oficiálními organizacemi neměly být jmenovány před vznesením obvinění, protože by to mohlo nespravedlivě poškodit jejich pověst.



Dívka, které bylo údajně 17 let, když začala s moderátorem komunkovat, prý posílala zaměstnanci BBC explicitní snímky a vystupovala ve videorozhovorech s ním.



Ačkoli věk legálního souhlasu k sexu je v Anglii a Walesu 16 let, minimální věk, od kterého je možné posílat explicitní sexuální fotografie, je 18 let.



Matka dívky si na údajné jednání moderátora stěžovala BBC v polovině května, ale moderátor zůstal ve vysílání, dokud se minulý týden se svým příběhem neobrátila na bulvární deník Sun. Novinám řekla, že viděla moderátora "svlečeného do spodního prádla při videohovoru" se svým dítětem, kterému je nyní 20 let. "Viním tohoto muže z BBC, že zničil život mého dítěte," řekla. "Vzal mi nevinnost mého dítěte a předal peníze na crack, který může mé dítě zabít."



Dodala: "Nikdy jsme nechtěli vyšetřování. Chtěli jsme jen, aby mu BBC řekla, aby toho nechal. Zpočátku nám šéf ochranky dal telefonní číslo, které neexistovalo."



Moderátor zůstal ve vysílání až do minulého týdne, kdy se novináři z deníku Sun obrátili na BBC s žádostí o vyjádření. Specializované oddělení Metropolitní policie, které se zabývá vysoce postavenými osobami, bylo o obviněních informováno v pátek, přičemž další rozhovory BBC s policií se mají uskutečnit tento týden.



Již nyní se objevují otázky, zda BBC jednala dostatečně rychle, aby moderátora suspendovala. Jeden ze zdrojů BBC naznačil, že původní stížnost matky byla "znepokojivá", ale tvrzení, která předložila deníku Sun, byla podstatnější a vyvolala rozsáhlé vyšetřování. Není známo, zda dívka při vyšetřování spolupracuje.



Jednou z klíčových právních otázek je, zda dívka poslala moderátoru BBC nějaké snímky, když jí bylo 17 let, což by mohlo znamenat vlastnění snímků sexuálního zneužívání dětí, což je závažný trestný čin, za který hrozí minimálně šest měsíců vězení. Pokud si explicitní fotografie vyměnili až po dovršení 18 let dívky, je možné, že k porušení zákona nedošlo.



Korporace uvedla v neděli: "BBC bere veškerá obvinění vážně a má zavedeny důkladné interní postupy, které taková obvinění aktivně řeší. Jedná se o složité a rychle se vyvíjející okolnosti a BBC pracuje co nejrychleji na zjištění faktů, aby mohla řádně informovat o dalších vhodných krocích.



Je důležité, aby se tyto záležitosti řešily spravedlivě a pečlivě. Dali jsme jasně najevo, že pokud se - v jakémkoli okamžiku - objeví nové informace nebo nám budou poskytnuty, bude se na ně náležitě reagovat a budou aktivně sledovány."



Matka deníku Sun řekla, že se obrátila na tisk, protože měla pocit, že BBC v souvislosti s jejími obviněními nejedná dostatečně rychle: "Moje dítě řeklo, že jí došly peníze, a pak najednou mělo tuhle hotovost. Je mi jasné, že BBC s tímto mužem mezi naší stížností z 19. května a červnem nemluvila, protože si myslela, že je příliš důležitý."



Generální ředitel BBC Tim Davie zaslal zaměstnancům e-mail o tomto obvinění a potvrdil, že korporace poprvé obdržela stížnost téměř před dvěma měsíci. Uvedl, že ve čtvrtek byla korporaci předložena nová obvinění odlišného charakteru, což vedlo k pozastavení činnosti moderátora: "Podle zákona mají jednotlivci právo na přiměřené očekávání soukromí, což tuto situaci komplikuje."



Odsoudil také falešná obvinění vůči různým dalším významným moderátorům BBC, která se rozšířila na sociálních sítích.



Davie uvedl: "Chci také jasně říci, že zcela odsuzuji nepodložené pomluvy, které se šíří na internetu o některých našich moderátorech. Jsme v kontaktu s rodinou, na kterou se zprávy v médiích odvolávají."







Suspendování jednoho z moderátorů š okovalo zaměstnance BBC. Vedoucí pracovníci se od zveřejnění této zprávy pravidelně scházejí, aby zjistili, jak se s krizí vypořádat, aas ředitelem BBC už jednala britská ministryně kultury.

"Vzhledem k povaze obvinění je důležité, aby BBC nyní dostala prostor k provedení vyšetřování, zjištění faktů a přijetí příslušných opatření. Budu o tom informována," uvedla v neděli.







