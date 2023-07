Myšlení účetních v poslanecké sněmovně a sociální práce utápějící se v oborovém rokoku

11. 7. 2023 / Pavel Veleman

"Lidé věří všemu, co se jim hodí" (Ryszard Kapuściński, 2002)

Český stát řídí dlouhodobě parta "zdivočelých účetních" (Klaus, Kalousek, Babiš, Stanjura…), kteří kromě obsluhy svých a spřízněných skupinových zájmů, vytěsní vše důležité pro nás, občany.

Politika se stala politikařením postaveným na maloměšťáckých hodnotách tzv. straníků. Všichni jsme si na to zvykli (média, týmy politologů, většinová společnost).





Politická demokracii masových stran s tématy, které ty strany předkládají veřejnosti, to v ČR už neexistuje. Ze zvyku, ze strachu a z bezradnosti, co by nastalo, kdyby se sdělila tato jasná pravda - předstíráme, že demokracie stále existuje.





Například teď v horkých týdnech se lépe protlačí daňový balíček. Luxusní dovolená je pro většinu poslanců a poslankyň věc, přes kterou nejede vlak. Ano, až do těchto podob nám zastupitelská demokracie reprezentována pár desítkami stranických rodin v personálně vykostěných klubech, které si říkají politické strany, zdegenerovala.





Je to výsměchem všem občanům s mediánem vyplacené mzdy nebo platu - ze své osobní zkušenosti vím, že z těchto peněz nelze prakticky žít, lze jen přežívat.





Kolem třicátého v měsíci jsem si zvykl prakticky nejíst, prodávat věci, knihy na zaplacení bydlení, případně si půjčovat od kamarádek a kamarádů. To je můj život v posledním roce.





Nikdy v životě jsem toto nezažíval. Avšak v líbivých obalech účelovosti marketingových šamanů se ze lži ("Žijeme si velmi dobře!") - lehce stane pravda. …Třeba Lex Ukrajina je jasný společenský zločin, který kromě lichvářů a novodobých otrokářů bez svědomí - nepomůže vůbec nikomu.





Proč se nepodařilo prosadit úplně jasné věci - třeba, aby byla využita odbornost ukrajinských uprchlíků změnou rigidních předpisů ve zdravotnictví a dalších oborech? Kde jsme my, sociální pracovníci se svým sdělením a svou zkušeností? Proč nevyžadujeme po politicích, vzít na vědomí argument například sociologa Daniela Prokopa nebo pana Hůleho?





A tak se nejdůležitější postavou praxe stává úřední, ministerský fachidiot. Jeho úkolem je šířit lživé ekonomické neoliberální fantasmagorie, které nemají s současnou západní politikou prakticky nic společného.





Každému je přece jasné, že stejně jako stát není firma (Babiš ), tak stát není rodina (Fiala) a téma státního dluhu, přirovnaný k běžnému hospodaření makrorodiny, je největší politická lež současnosti a totální selhání současného mainstreamového mediálního prostoru, který tuto lež šíří již třicet let. A tak se pro udržovatele moci (neplést s politiky, natož státníky) se stává úřední fachidiot.





A já s hrůzou sleduji, že většina politické a úřední práce je jen stokrát opakovaný zvyk, cvik, naučená dovednost, stálý trénink a zdokonalování se v bravulnosti úkonu v co nejkratším čase splnit přání politické smečky. Žádná vize státu, žádné politické myšlení státníků o budoucnosti třeba funkčního sociálního systému. Zde je ideologicky zavřeno! Zbývá stát bez duše, bez podpory lidí, bez vize - prostě technický vehikl stále více smutného tábora zvaného ČR, kde dozorci stále škrtají a škrtají každou maličkost, která nám chudým - svět zpříjemňuje.





A sociální pracovníci na tuto hru naneštěstí tak rádi přistupují. Často směšně až infantilně se zesložitěním všech poměrně jasných věcí - dokázat naši oborovou důležitost a být vpuštěn ke dveřím lumpenburžoazie. A tak nás nezajímá škola kritické sociální práce a vytvoříme raději třeba "průmysl bydlení a zabydlování", který se tak podobá té technokratické podobě řešeni problemů politiky. Velký obdiv všem výjimkám na obcích a městských částech - přece jen se to někde mění!





Pochopil jsem, že k vnitřně pravdivé práci v sociální oblasti je nutné opustit zažité stereotypy, názory vlastní myšlenkové bubliny, rodiny, názory většiny známých. Nic nemít za předem dané, prostě zažít a prožít tuto práci opravdu osobně a přitom se nezničit. Za mne velká podobnost s herectvím - pakliže nechcete být celoživotní "šmírák (někomu to vyhovuje, někdo si neumí nic jiného představit), musíte ze sebe vydávat veliký, osobní prožitek a přitom se nenechat rolemi pohltit tak, že Vás osobnostně ničí.





Tady si opravdu nejde vystačit s neměnným diskursem, s mnohdy desetiletí vytvořenými argumenty (vždy podloženými tzv. jasnými fakty, čísly, racionalitou a zažitými stereotypy fachidiotismu). Je nutné se ptát na naše výsledky práce!





To naše oborové mlčení až fyzicky bolí…









