"Jsou ve vzduchu, v pitné vodě, v prachu, v potravinách..." Jak snížit vaše vystavení mikroplastům?

11. 7. 2023

Žádný kout planety není bez miniaturních úlomků plastů

Neviditelná smítka erodovaného plastu z dávno zapomenutých zubních kartáčků, obalů od bonbónů a hraček jsou všude. Jsou v našich koších na prádlo, v Mariánském příkopu i v lidském krevním oběhu. Mikročástice plastů mohou být dostatečně malé na to, aby pronikly biologickými bariérami, jako jsou střeva, kůže a tkáň placenty. Všichni jsme nyní částečně plastoví - ale jak moc bychom se měli obávat a existuje nějaký způsob, jak minimalizovat naše vystavení plastům? Neviditelná smítka erodovaného plastu z dávno zapomenutých zubních kartáčků, obalů od bonbónů a hraček jsou všude. Jsou v našich koších na prádlo, v Mariánském příkopu i v lidském krevním oběhu. Mikročástice plastů mohou být dostatečně malé na to, aby pronikly biologickými bariérami, jako jsou střeva, kůže a tkáň placenty. Všichni jsme nyní částečně plastoví - ale jak moc bychom se měli obávat a existuje nějaký způsob, jak minimalizovat naše vystavení plastům?





Stephanie Wrightová, environmentální toxikoložka z Imperial College v Londýně, říká, že v současné době ještě neznáme škodlivé účinky mikroplastů kvůli nedostatku epidemiologických a humánních údajů, ale "řekla bych, že snížení expozice částicím obecně (včetně mikroplastů) bude pravděpodobně prospěšné". Vyhýbat se těmto látkám je však náročné, vzhledem k tomu, že se nacházejí "ve vzduchu, v pitné vodě, v prachu a v potravinách".



Potraviny a nápoje uzavřené v plastu byly dlouho spojovány s čistotou, nezávadností a ochranou před kontaminací, ale nyní víme, že jedny z nejvyšších expozic mikroplastům, říká Wright, "pravděpodobně pocházejí ze zpracovaných a balených potravin a nápojů". Vylučování plastů se zvyšuje, když jsou obaly vystaveny teplu. "Z horké vody v plastových kelímcích a nádobách na jídlo s sebou se také uvolňují mikro- a nanočástice, v některých případech biliony na litr, i když není známo, zda se jedná o skutečné plastové částice."



Wrightová říká, že pro snížení expozice mikroplastům "bych začala tím, že bych neohřívala nic v plastu nebo nekonzumovala horkou tekutinu, která přišla do kontaktu s plastem". To zahrnuje mikrovlnné ohřívání potravin nebo výrobků připravených k ohřevu, jako je rýže vařená v sáčku, a "nylon pro potravinářské účely používaný pro balení potravin, jako vložky do pečicích forem v restauracích a komerčních kuchyních a v pomalých sporácích v kuchyních domácností".



Pokud jde o vodu, dávejte přednost vodě z kohoutku před balenou: "Některé balené vody - včetně skleněných lahví - obsahují tisíce částic mikroplastů na litr." A v ideálním případě by ji brala filtrovanou. Když se o filtrování zmíním Marku Taylorovi, hlavnímu ekologovi Úřadu pro ochranu životního prostředí v australském státě Victoria, upozorní mě, že domácí filtry na vodu jsou obvykle také plastové: "Nakonec se rozloží do té vody, kterou pijete."



"Myslím, že se můžeme kvůli všem těmto věcem stresovat a příliš se na ně soustředit," říká Taylor. "Skutečnost je taková, že lidé žijí déle než kdykoli předtím. Někteří lidé Někteří lidé z 8 miliard obyvatel planety budou samozřejmě postiženi a mohou zemřít v důsledku expozice mikroplastům." Cestou vpřed je podle něj "vyvážení rizika mikroplastů versus praktická opatření a délka života".



Poté, co rozsáhle studoval vystavení mikroplastům v domácnostech - což je místo, kde podle Taylora absorbujeme nejvíce plastového znečištění -, ví, že je nemožné se těmto věcem vyhnout, a proto nemá smysl dělat si starosti kvůli každému kousku plastu, který potkáme. Místo toho říká, že "se můžeme zaměřit na minimalizaci nepodstatného používání".



Na jednom konci stupnice se nachází plastová srdeční chlopeň, která je nezbytná. Zatímco ovoce zatavené v plastu je zbytečné. "Můžete se zamyslet nad nábytkem a oblečením, které si pořizujete, a kupovat více přírodních látek," říká Taylor. "Místo polyesterového koberce byste mohli mít koberec vlněný." Přírodní vlákna jsou často dražší, ale možnost z druhé ruky existuje vždycky, a pokud to nemůžete změnit, netrapte se tím. "Můžete přemýšlet o koupi přírodního oblečení - sice produkuje mikrovlákna, ale nejsou to mikroplasty a rozloží se. Pokud máte děti, potřebujete mít plastové lžičky a talíře?" ptá se.



Na osobní úrovni říká, že se rozhoduje na základě zbytečného vystavení plastům, ale také jako akt spotřebitelského protestu - "každý malý čin má význam". Často je těžké zjistit složení plastových výrobků - nejsou opatřeny seznamem složek jako potraviny -, ale vzpomíná si, že když hledal nový řemínek k hodinkám, zjistil, že jeden z nich obsahuje perfluoroalkylové a polyfluoroalkylové látky (PFAS). "Řekl jsem si: tak tohle si nekoupím. Je to spojováno s rakovinou varlat a ledvin, nízkou porodní váhou novorozenců a prostě se spoustou věcí." PFAS patří k mnoha běžně používaným chemickým látkám v plastech, které jsou endokrinními disruptory, jež podle některých vědců mohou za celosvětově klesající počet spermií.



Aktivně se vyhýbá nákupu potravin, jako je ovoce a zelenina zabalená v plastu nebo ozdobená "těmi hloupými malými potravinovými nálepkami". Jeho domácnost používá v kuchyni místo plastů sklo. "Nosím převážně, ale ne výhradně, oblečení z přírodních vláken, protože moje pracovní bunda je z polyesteru. Ale dávám přednost buď bavlně, nebo vlně." Přiznává však, že "mám dřevěnou podlahu s lakem, o kterém vím, že se odlupuje".



Udržování čistoty v domácnosti je něco, co může pro snížení expozice udělat každý. "Koberce, záclony, pohovka, většina z nich pravděpodobně není vyrobena z úplně přírodních tkanin, které se rozkládaji a jejich vlákna se hromadí," říká. Všechen ten prach a chmýří, které se jako chuchvalce choulí pod pohovkou nebo se třpytí ve slunečních paprscích poté, co vycpete polštář, to bude obsahovat plastová vlákna. Proto je vysavač důležitější než jen to, abyste se starali o domácnost.





Říká: "Je zcela zřejmé, že ať už se jedná o mikroplasty nebo stopové kovy, jako je olovo, zinek, kadmium a arsen, které se dostávají do domácnosti, pravidelné luxování je skutečně účinné při snižování emisí plastů. Pokud neleuxujete, prach se remobilizuje a, dodává Taylor, "usazuje se v otevřených nádobách s vodou, na ovoci, na rukou lidí, na kuchyňském náčiní".



Doporučuje - pokud si to můžete dovolit - robotické vysavače, "které jezdí po podlaze a prostě se postarají o to nejhorší, když jste v práci. Nebo nejlépe, pokud máte tvrdou podlahu, mokré vytírání". U koberců má vysávání navíc tu výhodu, že zachytí volná vlákna, která se brzy uvolňují každodenním opotřebením.



Malcolm Hudson, docent environmentálních věd na Southamptonské univerzitě, si velmi přeje, abychom nepropadali panice z našeho současného vystavení mikroplastům. Místo toho by byl raději, kdybychom tuto energii věnovali tomu, abychom zabránili hromadění dalších plastů na planetě. Při současném tempu produkce bude do roku 2050 v přírodě rozptýleno více než 10 miliard tun špatně zpracovaného plastového odpadu.



Teď rozhodně nepanikaří. "Sedím doma ve své kanceláři a pravděpodobně vdechuju nějaká plastová vlákna z oblečení, které mám na sobě, a z koberce na schodech hned vedle mé kanceláře," říká. "A pravděpodobně jsem spolkl nějaký plast v obědě, což je sice znepokojivá představa, ale pravděpodobně mi to nijak zvlášť neškodí," říká. V tuto chvíli pochybuje, že snaha omezit vystavení plastům teď jeho zdraví příliš změní.



"Vyvinuli jsme se tak, abychom se vypořádali s vdechováním a požíváním nečistot," říká. "Proto máme složité dýchací systémy a nejrůznější záchytná zařízení, která zabraňují pronikání částic do plic. Proto máme imunitní systém, který je nastaven tak, aby se vypořádal s malými cizími tělesy. Proto máme trávicí systém, který nepropustí větší nečistoty do našeho systému - prostě jím projdou."



Ale za dalších několik desetiletí, "pokud bude životní prostředí stále více znečištěné, myslím, že tu máme potenciálně škodlivý problém". Částečně je to způsobeno obrovským objemem mikroplastů, které se do té doby nahromadí, a víme, že čím větší je expozice, tím větší je riziko. "Před několika lety proběhla studie, která ukázala, že lidé pracující v textilních továrnách v Bangladéši byli vystaveni velmi vysokým hladinám mikroplastových vláken ve vzduchu a skutečně onemocněli respiračními chorobami."



Dalším důvodem, proč zdravotní rizika s časem porostou, je to, že čím jsou částice starší, tím mohou být toxičtější. Mohou se v nich nacházet patogenní mikroby a přebírat další znečišťující látky, jako jsou těžké kovy. "A pak," říká Hudson, "když takový mikroplast spolknete, spolknete i malou dávku další škodlivé chemické látky." Mezi tyto chemické látky patří "polyaromatické uhlovodíky, změkčovadla, jako je fenol A, která se používají například v nábytku a obalech, těžké kovy jako měď, vanad, rtuť, olovo. Sedimenty kontaminované kadmiem jsou již spojovány s plasty."



Mezitím se vždy doporučuje vyhýbat se dopravně zatíženým silnicím, kde jsou mikroplasty součástí toxické polévky znečištění, i když Hudson soudí, že vedle emisí z aut a částic z pneumatik jsou pravděpodobně tou nejmenší starostí. Plasty se odlepují od dopravního značení na povrchu silnic a uvolůňují se z brzd, říká Hudson, "které jsou vyrobené z kompozitních syntetických polymerů".



Je však těžké a časově náročné prokázat vliv jednotlivých znečišťujících látek na zdraví. "Ve studii by bylo opravdu obtížné izolovat vliv mikroplastů oproti všem ostatním znečišťujícím látkám, jako je například znečištění ovzduší," říká Taylor. Ale než aby seděl se založenýma rukama a říkal, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že škodí lidem, říká, že by raději "uplatnil princip předběžné opatrnosti: v historii environmentální toxikologie se obvykle potvrdily počáteční obavy. Zvolme tedy přístup, který minimalizuje - nemyslím si, že můžeme eliminovat - riziko."



Zdroj v angličtině

