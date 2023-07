Chybná morální logika týkající se zaslání kazetové munice na Ukrajinu

13. 7. 2023

Z hlediska brutální logiky války se může zdát, že kazetová munice má pro pomalu probíhající ukrajinskou protiofenzívu proti opevněným ruským jednotkám solidní smysl. Dělostřelecký granát ráže 155 mm se 72 pancéřovými pumami, které zabíjejí vojáky, může zasáhnout cíl vzdálený 20 kilometrů a rozptýlit pumy na rozsáhlém území. V pátek Bidenova administrativa oznámila, že tyto zbraně začne dodávat na Ukrajinu, a to i přes námitky organizací na ochranu lidských práv a klíčových spojenců. Prezident Biden uvedl, že Spojené státy budou kazetovou munici dodávat ze svých zásob, dokud dodavatelé nedoženou nedostatek konvenčních dělostřeleckých granátů, které jsou klíčovou zbraní ve statické válce na východě a jihu Ukrajiny, píše redakční rada New York Times.

Vzhledem k tomu, že Ukrajina spotřebovává běžné dělostřelecké granáty obrovským tempem (jen Spojené státy poslaly na Ukrajinu více než dva miliony nábojů), mohla by kazetová munice, jíž mají Spojené státy bohaté zásoby, poskytnout ukrajinským silám výhodu při vytlačování Rusů z jejich zákopů a opevnění podél 620 km dlouhé fronty. Kromě toho Rusko stejně jako Ukrajina používá vlastní kazetovou munici od samého počátku války a ukrajinští představitelé naléhavě žádají o další.

To je chybná a znepokojivá logika. Tváří v tvář všeobecnému celosvětovému odsouzení kazetové munice a nebezpečí, které představuje pro civilisty ještě dlouho po skončení bojů, se nejedná o zbraň, kterou by měla šířit země s mocí a vlivem Spojených států.

Jakkoli může být použití jakékoli dostupné zbraně na ochranu vlasti přesvědčivé, státy v mezinárodním řádu založeném na pravidlech se stále více snaží vymezit červenou linii proti použití zbraní hromadného ničení nebo zbraní, které představují vážné a trvalé riziko pro nebojující osoby. Kazetová munice jednoznačně spadá do druhé kategorie.

Důvodem je, že ne všechny bomby vybuchují tak, jak mají, a tisíce malých nevybuchlých granátů mohou ležet na zemi roky, dokonce desetiletí, než je někdo - často dítě, které na zemi zahlédne pestrobarevnou věcičku velikosti baterie - omylem odpálí. Uvádí se, že po zbraních, které dnes používají Rusko a Ukrajina, zůstává ležet až 40 procent nábojů, které budou pro obyvatele Ukrajiny hrozbou bez ohledu na výsledek tohoto konfliktu.



Toto nebezpečí podnítilo v roce 2008 přijetí Úmluvy o kazetové munici. K dnešnímu dni se 123 zemí - včetně mnoha amerických spojenců - dohodlo, že nikdy nebudou kazetovou munici používat, vyrábět ani skladovat.

Nikoli však Rusko, Ukrajina nebo Spojené státy, které kazetovou munici používaly v Iráku a Afghánistánu. Spojené státy se ve skutečnosti aktivně postavily proti této smlouvě.

Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan při obhajobě rozhodnutí dodat zbraně Ukrajině argumentoval tím, že Ukrajina nebude munici používat na cizím území, ale ve své vlastní zemi.

Ve skutečnosti je riziko značné. Kazetová munice používaná ukrajinskými i ruskými silami vedla podle zprávy organizace Human Rights Watch údajně k nejméně desítkám úmrtí a vážných zranění civilistů. Zpráva konkrétně uvádí, že ukrajinské raketové útoky kazetovou municí na Ruskem kontrolované oblasti v okolí města Izium v roce 2022 "způsobily mnoho obětí mezi ukrajinskými civilisty".

Zatímco je na rozhodnutí Ukrajiny, jaké zbraně použije ke své obraně, je na Americe, aby rozhodla, jaké zbraně dodá. Na počátku konfliktu se Spojené státy bránily zasílání moderních zbraní z obavy, že by tím podnítily širší válku a ruskou odvetu. Ale jak se boje protahovaly a Ukrajina dokazovala, že je stále schopnější se Rusku postavit, byla překročena hranice za hranicí a Washington a jeho spojenci souhlasili s poskytnutím sofistikovaných zbraní, jako je systém protivzdušné obrany Patriot, raketomet dlouhého doletu HIMARS, tank Abrams a brzy i stíhačka F-16.

Oprávněně se diskutuje o tom, zda se nejedná o plíživý postup, který poznamenal konflikty ve Vietnamu nebo Afghánistánu. Vysílání kazetové munice na Ukrajinu se rovná jasné eskalaci konfliktu, který se již stal příliš brutálním a ničivým.

Hlavní obranou Pentagonu proti těmto zákazům je, že míra poruchovosti amerických zbraní - tedy počet bomb, které nevybuchnou a zůstanou na bojišti - klesla na 2,35 %, zatímco u ruských zbraní se odhaduje na 40 %. V roce 2008 Pentagon stanovil limit kazetové munice na jedno procento a Kongres od té doby zakázal používání, výrobu nebo transfer zbraní nad tuto míru. I průměrná míra 2,35 procenta může být zavádějící. New York Times nedávno uvedl, že mezi kazetovou municí může být i starší typ, o němž je známo, že má poruchovost 14 a více procent. To by mohlo způsobit, že země bude poseta nevybuchlými bombami.

Bílý dům obešel Kongres tím, že se odvolal na ustanovení zákona o zahraniční pomoci, které prezidentovi umožňuje nerespektovat omezení vývozu zbraní, pokud pomoc považuje za životně důležitý zájem národní bezpečnosti. Několik členů Kongresu vývoz těchto zbraní odsoudilo a k ročnímu návrhu zákona o obraně přidá pozměňovací návrh, který by zakázal vývoz téměř veškeré kazetové munice.

Tento výbor důsledně podporuje dodávky zbraní Ukrajině ze strany Spojených států a jejich spojenců. Ukrajina bojuje proti útočníkovi, který je připraven použít všechny druhy zbraní, včetně nevybíravého ostřelování civilních cílů. Potřebuje a zaslouží si pomoc.

Poskytování zbraní, které většina světa oprávněně odsuzuje, je však špatné. Spojené státy moudře začaly upouštět od používání kazetové munice. Pokud by nyní nebraly v úvahu dlouhodobé důsledky těchto zbraní, podkopaly by jeden ze základních důvodů podpory Ukrajiny: obranu norem, které zajišťují mír a stabilitu v Evropě, norem, které Rusko tak hrubě porušilo.

Déšť pum může Ukrajině krátkodobě poskytnout vojenskou výhodu, ale nebyla by rozhodující a nepřevážila by škody v podobě utrpení civilistů na Ukrajině, a to nyní a pravděpodobně i po celé další generace.

