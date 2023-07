Ruský generál tvrdí, že byl propuštěn za to, že řekl pravdu o problémech na Ukrajině

14. 7. 2023

Foto: Generálmajor Ivan Popov, zdroj ruské ministerstvo obrany



Ruský generál prohlásil, že byl propuštěn z funkce velitele poté, co řekl moskevskému vojenskému vedení "pravdu" o neutěšené situaci na frontě na Ukrajině, zatímco v ruské armádě roste napětí po krátké vzpouře skupiny Wagner.



Generálmajor Ivan Popov, který velel 58. kombinované armádě, jež bojuje na frontě na Ukrajině poblíž Záporoží, v hlasové zprávě uvedl, že byl propuštěn poté, co upozornil na problémy na bojišti, včetně nedostatku kontrabaterijní palby, jakož i na úmrtí a zranění, která armáda utrpěla v důsledku ukrajinských útoků.

Popovův emotivní projev zveřejnil ve středu pozdě večer Andrej Guruljov, generálplukovník ve výslužbě a poslanec ruské Dumy.



Nebylo jasné, kdy Popov vzkaz nahrál, ani kdo byl jeho adresátem.



Aniž by je jmenoval, Popov zřejmě napadl šéfa armády Valerije Gerasimova a ministra obrany Sergeje Šojgua, dva nejmocnější vojáky v zemi, a obvinil je, že vrážejí zemi nůž do zad.



"Jak dnes řeklo mnoho velitelů pluků a divizí, naše armáda nebyla poražena na frontě, ale náš nejvyšší velitel nás udeřil do zad, čímž zrádně setnul armádu v nejtěžším období," řekl Popov.



Popov dodal, že stál před volbou svých nadřízených "mlčet a být zbabělec, nebo to říct tak, jak to je... Kvůli tomu ve mně nejspíš nadřízení vycítili nějaké nebezpečí a okamžitě, během jednoho dne, dali dohromady rozkaz ministrovi obrany a zbavili se mě".



Otevřená kritika vojenského vedení ze strany vysokého ruského velitele je vzácná a nabourá pocit jednoty, který se Kreml po neúspěšné vzpouře šéfa Wagnera Jevgenije Prigožina snaží budit.



Zatímco Prigožin již několik měsíců otevřeně uráží Putinovy nejvyšší vojenské představitele, vysocí příslušníci řadové ruské armády se podobné kritiky zdržují.



Mezi ruskými vojenskými blogery kolují zvěsti, že Kreml odstavil na vedlejší kolej Gerasimova, ruského velitele a veterána, jehož rezignace byla jedním z hlavních Prigožinových požadavků během jeho vzpoury.



Soudě podle záběrů, které Moskva zveřejnila tento týden a které ukazují Gerasimova a Šojgua při práci, však Putin své dva nejvlivnější vojáky na jejich pozicích ponechal.



Někteří vysocí ruští představitelé ve čtvrtek zřejmě vyjádřili Popovovi sympatie.



Generální tajemník ruské vládnoucí strany Jednotné Rusko Andrej Turčak v komentáři k Popovovým výrokům uvedl, že generálovo "svědomí je čisté".



"Rusko může být na takové generály hrdé," dodal Turčak.



Zákonodárce však Guruljova, který jako první zveřejnil zvukový záznam, odsoudil za "vytváření politického divadla".



Popovova prohlášení přicházejí uprostřed rostoucí nejistoty v ruské armádě.



Ve středu vysoký ruský představitel uvedl, že Sergej Surovikin, špičkový generál, který se od Wagnerovy vzpoury neobjevil na veřejnosti, "odpočívá".



Andrej Kartapolov, šéf výboru pro obranu Státní dumy, ve středu ruskému reportérovi řekl, že "momentálně není k dispozici".



Surovikin, o němž je známo, že má blízký vztah k Prigožinovi, byl podle médií vyslýchán bezpečnostními složkami na neznámém místě kvůli svým vazbám na tohoto válečníka.



Britské ministerstvo obrany naznačilo, že Surovikin byl "po vzpouře odsunut na vedlejší kolej", a jako důkaz uvedlo "zvýšený veřejný profil" jeho zástupce Viktora Afzalova.



Ministerstvo uvedlo, že 10. července byl Afzalov natočen, jak instruuje Gerasimova v televizním vystoupení, což bylo Afzalovovo první vystoupení s Gerasimovem, přestože ve funkci působil čtyři roky.



"Afzalovovo zvýšené veřejné působení, zatímco Surovikinovo místo pobytu zůstává nejasné, dodává další váhu hypotéze, že Surovikin byl po vzpouře odsunut na vedlejší kolej," napsalo ministerstvo.



Wagnerova vzpoura skončila uzavřením dohody, která Prigožinovi a jeho žoldákům nabídla amnestii spolu s povolením přestěhovat se do Běloruska. Místo Prigožinova současného pobytu však není známo. Údaje o sledování letu jeho soukromého letadla naznačují, že několikrát letěl mezi Moskvou a Petrohradem, kde ho místní zpravodajské agentury zaznamenaly.



Ve středu také Moskva potvrdila, že generál Oleg Cokov, zástupce velitele ruského jižního vojenského okruhu, byl na začátku týdne zabit na Ukrajině při raketovém útoku na město Berďansk okupované na jihu země.



Cokov je druhým ruským generálem, který byl zabit od zahájení ukrajinské protiofenzívy. Celkem se předpokládá, že od invaze Moskvy na Ukrajinu bylo zabito více než deset ruských generálů.





Rusko mezitím zahájilo třetí den po sobě noční údery drony a raketami na Kyjiv a další ukrajinské regiony.





