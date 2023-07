Stížnost

17. 7. 2023

Vážený soudní exekutore, pane magistře Homolo a další zainteresovaní z EÚ Brno město, Exekutorské komory a České pošty,



již více než deset let chodí na adresu bytového družstva Mariánská 401 na Praze 4 v četných a pravidelných periodách poštovní exekutorské obsílky na jména Zdeněk Bíza a Ingrid Bízová. Tito lidé tu více než 10 let nebydlí, nemají tu pobyt a nejsou ani u nikoho hlášeni, nevyskytují se.



Léta nám však zahlcují nástěnku výzvy od různých exekutorů, podobně jako dotazy od pošťáků. Zpočátku jsme se možná mohli zasmát, kdy konečně odesílatelům dojde, že zde ani jeden z adresátů mnoho let nežije, není členem družstva, nemá nájemní smlouvu ani jakýkoli z pobytů, ale už to začíná obtěžovat.



Je nepochopitelné, že na zdejší adrese byli i opakovaně na fyzických prohlídkách úředníci poboček EÚ, ale stav to nijak nezměnilo ???!!! I člověka jen průměrně obeznámeného s fungováním orgánů státní správy, sdílení databází nebo alespoň průměrně inteligentního na to, aby pochopil, že když se mu vrací obsílky, napadne, že další už neposílá!



Pracovníci EÚ Brno, to jste neobdrželi desítky avíz pošty o nezastižení adresáta?? To jsou vaši pracovníci ducha mdlého? Nebo tak nenasytní vidinou exekutorských provizí, že si tají (přeprodávají?) dlužníky s nedobytnými pohledávkami? Je to záměrná strategie, krytí? celou exekutorskou komorou, že nemáte systém, který by podobnou zpětnou vazbu reflektoval? Zahlcujete poštu a obtěžujete občany/obyvatele, kteří s tím nemají nic společného!!





Dejte si to laskavě dopořádku a již sem nic neposílejte ! Podobně by Česká pošta mohla být flexibilnější, a pakli se na nějaké adrese nějaká osoba mnoho let nevyskytuje, nemá na ní byt ani pobyt, cedulku na dveřích, zvonek ani ji v domě nikdo neviděl (většina lidí ani nezná), výzvy o nedoručení si může pošta skladovat u sebe nebo házet do koše. Nebo snad máme psát Rakušanovi či Blažkovi??







Miroslav Hyliš, místopředseda bytového družstva Mariánská 401

