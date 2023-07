Děsivá vlna veder v Evropě - proti klimatické krizi neděláme nic

17. 7. 2023

Moderátor Channel 4 News

Na kanárském ostrově La Palma zuří lesní požár, který se vymkl kontrole, zatímco úřady spěchaly skrze plameny evakuovat asi 4000 lidí.



Špamělka

Viděla jsem už mnoho požárů, ale žádný nebyl takový jako tento. Je to strašné. Hrozné.

Moderátor Channel 4 News

V noci jsou silnice ještě děsivější. Starosta říká, že mají za sebou podprůměrné srážky a nyní čelí v Evropě vlně spalujících veder, což je kombinace, která způsobuje apokalyptickou kulisu odrážející se na celém kontinentu. Teploty v neděli v Řecku, Itálii a Španělsku dosáhly maximálně hodně přes 30 stupňů Celsia a na Kypru přes 40 stupňů. Akropole v Aténách byla o víkendu dočasně uzavřena, aby ochránila turisty před žhavým sluncem, zatímco italské úřady vydaly pro 15 měst včetně Říma a Florencie varování před extrémním zdravotním rizikem kvůli úmornému vedru.



Údaje hovoří samy za sebe. Teploty na evropském kontinentu vykazují dlouhodobý trend oteplování ročních průměrů, zejména od 90. let 20. století, a čím více se blížíme současnosti, tím větší je horko. Všech deset nejteplejších let v Evropě bylo zaznamenáno od roku 2000. Přičemž pět nejteplejších let nastalo od roku 2014. Evropané nejsou sami. Američané se potýkají s vlnou veder táhnoucí se od cípu. Floridy až po západní pobřeží. Téměř třetina obyvatel USA, tedy přibližně 110 milionů lidí, zůstává pod výstrahou a varováním před vedry.





Obchodník





Můj obchod je v současné době pod vodou.





Moderátor Channel 4 News





Naše měnící se klima způsobuje extrémy na obou koncích, Mississippi zažívá přívalové deště a následné záplavy. Čím vyšší teplota, tím větší množství vody absorbuje atmosféra, tím silnější je pak liják. Krátký, prudký a ničivý. Stačí se podívat do Jižní Koreje. Rovněž dějiště přívalových dešťů, bleskových povodní a sesuvů půdy, které způsobily smrt nejméně 37 lidí.





Z tohoto zaplaveného tunelu vytáhli dělníci 9 těl poté, v něm uvízla vozidla. Stále pátrají po pohřešovaných, podle předpovědi má do úterý napršet dalších 12 palců srážek.





Zatímco se úřady po celém světě právě teď uchylují k záchranným pracím, druhou otázkou je dlouhodobé zmírňování následků. Zvláštní vyslanec USA pro změnu klimatu John Kerry dnes přijel do Pekingu, aby se setkal se svým čínským protějškem, s největším světovým znečišťovatelem fosilními palivy, který se poprvé po roce zapojil do dialogu o klimatu. Zatímco Čína vykazuje v některých oblastech pokrok, například ve využívání solární energie a elektromobilů, spotřeba uhlí stále stoupá. A přestože se administrativa Joea Bidena ohání svým zeleným programem, doma se stále musí potýkat se skeptickou opozicí.





John Kerry





Proč si myslíte, že 195 zemí světa? Jsou to předsedové vlád. Jsou to -





Republikán









John Kerry









Republikán





Upřímně řečeno, ne všichni vědci s vámi souhlasí.





John Kerry





98 % všech vědců -





Ve světě vědy nejde o souhlas. Není to o konsensu. To víte.





Tento názor může být těžko pochopitelný vzhledem k takovýmto scénám, kdy stále více lidí ve stále více zemích zažívá extrémní počasí. A nezapomeňte, že úředníci varují, že příští týden se v Evropě ještě více oteplí, což může znamenat nejteplejší teploty, jaké kdy byly na tomto kontinentu

zaznamenány.





No, a teď se ke mně připojí profesorka Emily Shuckburghová, klimatoložka a ředitelka výzkumné jednotky Cambridge Zero Cambridgeské univerzity, jejímž cílem je nabídnout odpovědi na klimatickou krizi. Takže Emily, pojďme se zabývat tím, co se děje teď, protože teď probíhá El Nino, že ano, které tak trochu zvyšuje teplotu mořské hladiny? To ale není všechno, čím lze vysvětlit tyto extrémní teploty v Evropě, že?





Dr. Emily Shuckburghová





Ne, chci říct, že El Nino je globálně důležité, ale je to přirozený cyklus, který vytváří teplejší a chladnější teploty v každých několika letech. Ale to, co vidíme, jsou skutečně důsledky změny klimatu, které se projevují. Zejména jsme svědky těchto extrémních teplot v Evropě. A jak říkáte, předpovídá se, že budou ještě extrémnější. V nadcházejících dnech a opravdu od pólu k pólu vidíme účinky klimatických změn. Když se podíváte do Grónska na severu, vidíme extrémní tání v Grónsku až po Antarktidu, kde je rekordně nízká úroveň mořského ledu. Dochází ke změně klimatu. Je tady a teď.





Moderátor Channel 4 News





Ano. A jsou to extrémní záplavy v Asii. Extrémní vedra také v USA i v Evropě v docela apokalyptických scénách. Tak nějak si na to zvykáme ? Vidíte pro nás nějaké východisko?

Dr. Emily Shuckburghová





No, na jedné straně, víte, já jsem klimatoložka a se svými kolegy varujeme přesně před těmito druhy hrozeb klimatických změn už 30 let. A pak je v mnoha ohledech z pohledu klimatologa doslova srdcervoucí vidět, k jakým dopadům nyní dochází a jak jsou ovlivňovány životy lidí. Ale co můžeme dělat?





No, víme, co dělat. Víme, že jediným způsobem, jak zabránit tomu, aby se situace stále zhoršovala a jak se neustále posouvala do apokalyptické budoucnosti, je snížit emise, a dobrá zpráva je, že víme, jak to udělat. Máme k dispozici technologie na univerzitách, jako je ta moje v Cambridge.





Vyvíjíme nové technologie baterií, které budou hnát kupředu čistší energetickou budoucnost, a spolupracujeme se zemědělskou komunitou, která se zabývá tím, jak můžeme jinak hospodařit na naší půdě, abychom snižovali emise z našeho zemědělství, a to plošně.





Řešení máme a nyní je musíme realizovat. Zavést politiky, které podpoří rozšíření těchto řešení v celosvětovém měřítku. A také zavést financování. Jedním z velkých problémů, které se v současné době v souvislosti se změnou klimatu objevují, je nedostatečná reakce rozvinutých zemí na poskytování finančních prostředků rozvojovým zemím, které by je podpořily v ochraně před změnou klimatu a zároveň jim pomohly přejít k čistší budoucnosti.







Moderátor Channel 4 News







Ale zdá se, že existuje jakýsi syndrom zaseknuté gramofonové desky, že? Zdá se, že se tato diskuse točí pořád dokola, a zrovna tento týden tu máme Čínu a USA, dva největší světové znečišťovatele, které opět vedou jakési předběžné rozhovory o klimatu. Kdy se podle vás skutečně sejdou a ukáží nějaké společné vedení?







Dr. Emily Shuckburghová





Zaseknutá deska, je to přesně tak. Opravdu to vypadá jako zaseknutá deska. Víte, mám pocit, že den co den, týden co týden, rok co rok říkám to samé a jediné, co se děje, je, že svět je smrtící, dostává se do stále horší situace. Je to tak frustrující a všichni bychom z toho měli být opravdu frustrovaní, protože jak říkám, řešení existují, víme, co je třeba udělat, a jen se to neděje takovým tempem, jak je třeba.







Moderátor Channel 4 News







Ale s ohledem na to, že Čína a USA, zejména Čína staví nové uhelné elektrárny, víte, projeví krátce to vůdčí postavení?







Dr. Emily Shuckburghová





Kdo ví, že? Chci říct, že existují aspekty, ve kterých Čína postupuje, pokud jde o některé z těch technologií, fotovoltaika, solární panely, elektromobily. Čína vede, takže v některých řešeních, ano, slyšeli jste tu politickou situaci ve Spojených státech, kde neuvěřitelně stále existují skupiny, které popírají samotná fakta o klimatických změnách. Takže, víte, jsme tváří v tvář tomu všemu. Co můžeme udělat buď jako jednotlivci, nebo jako Spojené království? Můžeme ukázat vůdčí roli, můžeme se pokusit zjistit, jak to můžeme a musíme udělat, protože jde o globální problém. A vyžaduje globální řešení.







