Potřebujeme pravdivý obraz čínských výdajů na zbrojení

17. 7. 2023

Po celá desetiletí Čína skrývala svůj skutečný obranný rozpočet ve skořápkové hře oddělených úřadů rozdělených na stranu, armádu a stát, napsal Anthony W. Holmes. Po celá desetiletí Čína skrývala svůj skutečný obranný rozpočet ve skořápkové hře oddělených úřadů rozdělených na stranu, armádu a stát,

Na začátku června představila mezistranická skupina senátorů S.1791, Čínský zákon o transparentnosti výdajů na obranu. Návrh zákona by vyžadoval, aby ředitel Obranné zpravodajské agentury (DIA) předložil Kongresu veřejnou zprávu o skutečném čínském obranném rozpočtu.

Jak Čína mlží

To je důležité, protože prakticky nikdo nevěří číslům, která Peking zveřejňuje. Kromě toho, že Peking jednoduše odmítá zveřejňovat realistická čísla, po desetiletí skrýval svůj skutečný obranný rozpočet za skořápkovou hru oddělených autorit rozdělených mezi stranu, armádu a stát.

Tato diverzifikace umožňuje, aby funkce, u nichž by člověk rozumně očekával, že budou zachyceny v čínském obranném rozpočtu, byly místo toho považovány za civilní, jako vymáhání práva nebo řízení rybolovu v Jihočínském moři – a seznam pokračuje. Systém může způsobit, že pozorovatelé přehlédnou nebo podcení vojenský výzkum a vývoj, testování, hodnocení a zásobování; provoz a údržba; logistiku; a národně-obranné vstupy rozsáhlé sbírky čínských státních podniků.

Návrh zákona nařizuje široké metodiky pro zohlednění a překonání této překážky. Vyzývá také k vyloučení výhod veteránů z tabulkového výpočtu srovnatelných vojenských nákladů. To by zabránilo tomu, aby jedinečně vysoké náklady, které Spojené státy platí za péči o své důchodce a veterány, uměle nafukovaly americký obranný rozpočet ve srovnání s čínským.

Proč je to důležité?

Sdělovací prostředky i aktivistické organizace na obou stranách politického spektra mají sklon líně potvrzovat neúplná čínská čísla a prezentovat je v nominální hodnotě, aby získaly politické body. Často to vidíte v jedné větě jako "USA utrácejí více než dalších devět zemí dohromady" od konzervativní Nadace Petera G. Petersona nebo v prohlášení levicového Institutu pro politická studia, že Spojené státy představují "39 % světových vojenských výdajů".

Kriticky důležitý je oficiální, veřejně dostupný základ (podpořený utajovanou přílohou pro tvůrce politik). Někteří členové Kongresu a mluvící hlavy budou závěry zprávy bez dalšího ignorovat. Je to jejich právo. Mám však podezření, že většina členů obou stran, kteří spolupracovali s odborníky v DIA, pochopí, proč je tato zpráva nezbytná. Něco takového by mělo být každoročním požadavkem.

Překonání kritiky, domácí i zahraniční

Pokud zákon projde, je snadné předvídat kritiku, kterou proti němu Čína a další země vznesou.

Za prvé, DIA je součástí ministerstva obrany (DOD), kromě toho, že je součástí zpravodajské komunity. Kritici budou argumentovat, že DIA, jako oddělení zpravodajské analýzy ministerstva obrany, bude povzbuzována k tomu, aby prezentovala alarmistický nebo přinejmenším nafouknutý pohled na čínské výdaje na obranu, aby ospravedlnila větší obranné rozpočty. Kritici budou poukazovat na nyní slavné analýzy "raketové mezery" studené války a na přehnané hodnocení sovětské vojenské síly zpravodajskou komunitou.

To je rozhovor, který stojí za to vést, a naši zvolení představitelé by měli mít tuto šanci. Začínal jsem jako analytik na základní úrovni v DIA, kde jsem pracoval v sekci severovýchodní Asie. Věřím v metodiky DIA a profesionalitu jejích lidí.

Naštěstí má DIA již silnou možnost, jak předvídatelnou kritiku zmírnit. Zpravodajská komunita udržuje seznam prověřených akademických odborníků, kteří poskytují komentáře k produktům, jako jsou národní zpravodajské odhady a hodnocení zpravodajské komunity. Žádost o jejich komentář k metodice a závěrům DIA, zejména ve veřejné zprávě, by pomohla vybudovat důvěru.

Za druhé, zákon vyžaduje, aby DIA analyzovala čínský obranný rozpočet ve srovnání s americkým obranným rozpočtem. Na první pohled to dává smysl. Americké zpravodajské agentury se však obecně nedívají na domácí situaci podrobně. Jedině ty, které mají spojení s vymáháním práva, jako je FBI nebo Úřad pro zpravodajství a analýzy ministerstva financí. V rámci ministerstva obrany je Úřad pro hodnocení sítí pověřen porovnáváním schopností protivníka s našimi vlastními.

Za třetí, informovat o neprůhledných výdajích na obranu uzavřené společnosti, jako jsou Čína, Severní Korea nebo Rusko, je stejně tak umění jako věda. Hodnocení musí být založeno na řadě dobře promyšlených, artikulovaných a vážených proměnných. Rozumní lidé by se mohli neshodnout na tom, zda je konkrétní náklad legitimním výdajem na obranu, oproti výdajům na národní bezpečnost nebo zahraniční politiku. Pokud jsou definice uplatňovány jasně a rovnoměrně, neměl by to být hlavní analytický problém.

Zvýraznění transparence

Představuji si, že jedním z důvodů, proč zákon vyžaduje, aby zpráva o obranném rozpočtu ČLR byla srovnávána se Spojenými státy, je snaha jasně zdůraznit transparentnost USA.

Osobně se těším na rozhořčenou reakci Číny. V minulosti, když DIA zveřejnila Kongresem vyžádané zprávy Kongresu o vojenském a bezpečnostním vývoji zahrnujícím Čínskou lidovou republiku, Peking reagoval zveřejněním svých vlastních "zpráv" o amerických vojenských výdajích a údajně vědeckých důkazů, že Spojené státy jsou zodpovědné za zvyšování napětí v Asii.

Senátní návrh zákona v současné době nemá žádný protějšek ve sněmovně, ale doufám, že získá doprovodný návrh zákona v dolní komoře. Vždy existuje šance, že by se návrh zákona mohl dostat do zákona o autorizaci zpravodajských služeb, což by také dávalo smysl. Bez ohledu na formu se jedná o důležitý návrh zákona obou politických stran, který má stanovit oficiální základ pro to, jak chápeme transformativní indo-pacifické bojiště. Již jsem kontaktoval svou vlastní zástupkyni a vyzval ji, aby podpořila legislativu ve Sněmovně reprezentantů.

Zdroj v angličtině: ZDE

