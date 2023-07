Itálie se potýká s teplotami přesahujícími 40 stupňů Celsia

15. 7. 2023

čas čtení 5 minut



Anticyklóna Caronte by mohla poslat teploměr až na 48 °C, vlna veder ve Středomoří sílí



Ještě ani neskončila prudká anticyklóna pojmenovaná po Cerberovi, tříhlavém nestvůrném psu, který se objevuje v Dantově Pekle, a už byli Italové varováni, že se blíží ještě silnější anticyklóna s názvem Caronte neboli Cháron, který byl v řecké mytologii převozníkem mrtvých.



Itálie se o víkendu potýkala s teplotami dosahujícími 38 °C, zatímco Caronte bude zemi sužovat od pondělí a ve středních a jižních oblastech bude rtuť teploměru přesahovat 40 °C, přičemž na ostrovech Sicílie a Sardinie může dosáhnout až 48 °C.



Massimo Borgia, který provozuje novinový stánek na náměstí Piazza Vittorio Emanuele II v římské čtvrti Esquilino, byl nucen prodávat noviny mimo stánek, protože uvnitř je příliš horko.



"Takové horko jsem ještě nezažil, to není normální," řekl. "V červnu jsme měli vydatné deště a pak najednou bylo 40 stupňů Celsia. Teď říkají, že příští týden to bude ještě horší."





Kevin Cosentino, který pracuje v nedalekém baru Gatsby, oblíbeném mezi obyvateli i turisty, řekl: "Je to tak: "To je hrozné. Kromě toho, že znervózňuje zákazníky, je těžké pracovat."



Teploty na Sicílii a Sardinii by se tento týden mohly přiblížit evropskému rekordu, který padl 11. srpna 2021, kdy bylo ve Floridii,v městě v sicilské provincii Syrakusy, zaznamenáno 48,8 °C.



Výzkum zjistil, že v loňském létě došlo k 61 672 úmrtím v důsledku horka, což je nejteplejší zaznamenané období v Evropě. Nejvyšší úmrtnost byla zaznamenána v Itálii, Řecku, Španělsku a Portugalsku. Minulý týden zemřel v Miláně na nemoc z horka pracovník silniční dopravy.



Mezi oblasti postižené vlnou veder patří Řím, Florencie a Bologna, přičemž podle předpovědí meteorologů by na Sicílii a Sardinii mohly teploty vystoupat až na 49 °C, což by bylo vůbec nejtepleji v Evropě.



Červený výstražný stupeň znamená, že horko může ohrozit i zdravé lidi, a italská vláda doporučila obyvatelům oblastí, na které se vztahuje výstraha, aby se mezi 11. a 18. hodinou vyhýbali přímému slunečnímu záření.



Varovala také lidi, aby věnovali zvláštní pozornost starším a zranitelným osobám.



V několika oblastech Řecka, Francie a Španělska rovněž panují extrémní teploty, v Řecku a Itálii se objevily zprávy o kolapsu turistů.



V posledních dnech dosahovaly teploty v Řecku 40 °C a více. Dobrovolníci rozdávali na turistických místech lahve s vodou a úřady v pátek v době největších veder přistoupily k neobvyklému kroku a na krátkou dobu uzavřely Akropoli v Aténách, aby návštěvníky ochránily před horkem.





Objevily se také obavy, že horko může v zemi vyvolat požáry, pro které řecká vláda oznámila pohotovostní plány.



Poprvé byl vydán zákaz práce ve stavebnictví a v dodavatelských službách v nejteplejších hodinách dne. Zaměstnanci ve veřejném i soukromém sektoru v Aténách byli vyzváni, aby pracovali na dálku.



Ve Španělsku Červený kříž vyzval lidi v blízkosti požárů, aby zůstali doma a zavřeli okna.



Intenzivní horko způsobila oblast vysokého tlaku, neoficiálně pojmenovaná Cerberus podle mnohohlavého psa z řecké mytologie, která přinesla horký vzduch z Afriky do Evropy.



Teplý vzduch, který obsahuje více vlhkosti než studený vzduch, může v některých oblastech způsobit horké a suché podmínky a v jiných zase přívalové deště a bleskové povodně.



Globální oteplování způsobuje, že tyto extrémy jsou silnější a častější, uvedl Alvaro Silva ze Světové meteorologické organizace. "Do roku 2050 může přibližně polovina evropské populace čelit v létě vysokému nebo velmi vysokému riziku tepelného stresu."



Očekává se, že vysoké teploty budou pokračovat i v příštím týdnu. Evropská kosmická agentura (ESA), která prostřednictvím svých satelitů monitoruje teplotu na pevnině a na moři, uvedla, že extrémní podmínky mohou nastat v Itálii, Španělsku, Francii, Německu a Polsku.



Také v dalších částech Evropy se očekává neobvykle horké počasí. V ČR už teploty přesáhly 38 stupňů Celsia. Vlny veder zažívají také některé části USA, Čína, severní Afrika a Japonsko.



Aby lidé zůstali v extrémních vedrech v bezpečí, doporučuje se jim pít vodu, nevystavovat se přímo slunci, nosit lehké oblečení, používat opalovací krém a vyhýbat se kávě a alkoholu, které dehydratují.







Zdroj v angličtině ZDE

