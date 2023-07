Ruská agrese na Ukrajině: Dva mrtví na kerčském mostě na Krym

17. 7. 2023

- Na krymském mostě zahynuli dva lidé z ruské Belgorodské oblasti, matka a otec, a jejich dcera byla zraněna, uvedl gubernátor regionu na Telegramu.



"Všichni jsme viděli na internetu video poškozeného auta s bělogrodskou poznávací značkou," napsal Vjačeslav Gladkov.



"Dívka byla zraněná, středně těžce zraněná... Nejtěžší je, že zemřeli její rodiče, táta a máma."

Ruský kanál Šedá zóna, hojně sledovaný kanál na Telegramu napojený na žoldnéřskou skupinu Wagner, podle agentury Reuters informoval, že na mostě došlo ke dvěma úderům v 03:04 (0004 GMT) a 03:20 hodin.



Ruský nezávislý internetový deník The Insider dnes zveřejnil video, které ukazuje škody způsobené na mostě.



Jeden úsek vozovky se prohnul. V obou směrech je provoz vozidel zastaven. Záběry byly pořízeny ze sousedního železničního mostu, který je nepoškozený, a odvysílal je prokremelský kanál Krym 24.

- Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla následující, aniž by poskytla důkazy, které by tato tvrzení potvrdily:



Dnešní útok na krymský most provedl kyjevský režim. Tento režim je teroristický a má všechny znaky mezinárodní organizované zločinecké skupiny.



Rozhodnutí přijímají ukrajinští úředníci a armáda za přímé účasti amerických a britských zpravodajských služeb a politiků. USA a Velká Británie řídí teroristickou státní strukturu.



- Jeden z vysoce postavených ruských politiků prohlásil, že Rusko by ve světle útoku na most nemělo obnovit dohodu o dodávkách obilí do Černého moře.



Sergej Mironov, vůdce strany Spravedlivé Rusko v ruském parlamentu, podle agentury Reuters rovněž uvedl, že Moskva by měla odpovědět zničením ukrajinské infrastruktury.



"To je to, co musíme udělat, a ne diskutovat o dohodě o obilí, která pomáhá kyjevským vládcům a jejich západním pánům namastit si kapsy. Po dalším teroristickém útoku nemůže být žádná dohoda o obilí," uvedl na Telegramu.



Rusko před rokem souhlasilo s podpisem černomořské dohody o obilí, která Ukrajině umožnila navzdory válce obnovit přepravu potravin z jižních přístavů. Opakovaně však vyjádřilo pochybnosti, zda bude souhlasit s prodloužením této dohody, která dnes vyprší. "Všichni jsme viděli na internetu video poškozeného auta s bělogrodskou poznávací značkou," napsal Vjačeslav Gladkov.Sergej Mironov, vůdce strany Spravedlivé Rusko v ruském parlamentu, podle agentury Reuters rovněž uvedl, že Moskva by měla odpovědět zničením ukrajinské infrastruktury."To je to, co musíme udělat, a ne diskutovat o dohodě o obilí, která pomáhá kyjevským vládcům a jejich západním pánům namastit si kapsy. Po dalším teroristickém útoku nemůže být žádná dohoda o obilí," uvedl na Telegramu.Rusko před rokem souhlasilo s podpisem černomořské dohody o obilí, která Ukrajině umožnila navzdory válce obnovit přepravu potravin z jižních přístavů. Opakovaně však vyjádřilo pochybnosti, zda bude souhlasit s prodloužením této dohody, která dnes vyprší.

Státní média uvádějí, že ruský protiteroristický výbor uvedl, že ukrajinské "speciální jednotky" zaútočily na Krymský most v noci pomocí bezpilotních letounů na vodní hladině.



- Nejméně dvě další ukrajinská média citovala nejmenované zdroje, které uvedly, že za incidentem stojí ukrajinská domácí bezpečnostní agentura a námořnictvo.



Ukrajinská veřejnoprávní televize Suspilne a médium Ukrajinska pravda uvedly jen málo podrobností o operaci, na které se podle nich podílela ukrajinská bezpečnostní služba a námořnictvo, ale Suspilne citovala své zdroje, podle nichž byl most napaden pomocí podvodních dronů, uvedla agentura Reuters.



Suspilne citoval mluvčího námořnictva, který uvedl, že žádné takové informace nemá, a vyzval vysílací společnost, aby vyčkala na oficiální oznámení.



- Ruskem dosazený šéf krymského parlamentu prohlásil, že za incidentem na krymském mostě, při němž předtím zahynuli dva lidé, stojí Ukrajina, uvedla státní tisková agentura RIA.



Vladimir Konstantinov se nechal slyšet, že most napadl podle jeho slov "teroristický režim Ukrajiny" a že železniční část mostu nebyla poškozena. V komentářích zveřejněných ruskými médii tvrdil, že Ukrajina se dopustila "nového zločinu" tím, že zaútočila na "civilní" objekt.





Mezitím BBC uvedla, že zdroj z ukrajinské bezpečnostní služby jí sdělil, že útok byl "speciální operací námořních sil ozbrojených sil Ukrajiny a bezpečnostní služby Ukrajiny".



"Na most bylo zaútočeno pomocí hladinových bezpilotních letounů. Bylo obtížné se k mostu dostat, ale nakonec se to podařilo," tvrdí zdroj.



Ukrajinský web censor.net s odvoláním na zdroje z bezpečnostní služby rovněž uvádí, že za útokem stojí ukrajinská domácí bezpečnostní agentura. Uvádí také, že šéf organizace Vasyl Maljuk dříve prohlásil, že most je legitimním cílem.





- Co přesně se s mostem stalo, se možná ještě nějakou dobu nedozvíme. Podle agentury Reuters obvinilo Rusko z útoku na most loni v říjnu Ukrajinu, která se však k němu přiznala jen nepřímo o několik měsíců později.



Dnes Serhij Bratčuk, mluvčí ukrajinské vojenské správy v Oděse, zveřejnil na svém účtu na Telegramu fotografii, na které je zřejmě vidět část mostu rozbitá. Nebylo však bezprostředně jasné, zda to souvisí s nějakým útokem.





- Ruské ministerstvo dopravy uvedlo, že na mostě blíže ke Krymskému poloostrovu došlo k poškození silnice, ale pilíře poškozeny nebyly. Neuvedlo, co bylo příčinou poškození.



V posledních týdnech se na příjezdu k mostu denně tvořily kilometrové zácpy, protože Rusové odjížděli na dovolenou.



Dnes ráno se zácpa táhla kilometry, než policie odklonila vozidla od mostu. Na účtech sociálních médií bylo vidět, jak se na mostě a jeho vjezdu tvoří kolony aut.







Přísně střežené silniční a železniční spojení patří mezi nejdůležitější a nejprestižnější infrastrukturní projekty Kremlu a je jediným pozemním spojením, které vede přímo z Ruska na okupovaný Krym.



Auta směřující na most byla v pondělí brzy ráno zastavena poté, co šéf Ruskem kontrolované správy na Krymu Sergej Aksjonov prohlásil, že na 145. pilíři mostu nastala "mimořádná situace".





- Rusko trpí nedostatkem "protibaterijních radarů", které jsou klíčové pro to, aby velitelé mohli "rychle lokalizovat nepřátelské dělostřelecké linie", uvedlo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské informaci o konfliktu.







"Přežití ruských pozemních sil závisí na efektivním odhalení ukrajinského dělostřelectva a úderu proti němu," dodalo MO.



"Poté, co byl generálmajor Ivan Popov propuštěn z funkce velitele 58. ruské kombinované armády (58 CAA) na Ukrajině, prohlásil, že jednou z jeho klíčových stížností bylo nedostatečné zajištění protibaterie," napsalo ministerstvo.





- Náměstkyně ministra obrany Hanna Maliar uvedla, že ukrajinské síly v uplynulém týdnu znovu dobyly celkem sedm kilometrů čtverečních v okolí města Bachmut, které ruské síly obsadily v květnu.



"Na jižním křídle kolem Bachmutu jsme v uplynulém týdnu postupovali každý den," napsala na Telegramu.



Celkem ukrajinské síly během protiofenzívy osvobodily 31 kilometrů čtverečních v oblasti Bachmutu, dodala.



- Incident může být provokací ze strany Moskvy, uvedla mluvčí jižního vojenského velení Ukrajiny Natalia Humeniuková a prohlásila, že podobné akce jsou "typickým způsobem řešení problémů ze strany orgánů Krymu a agresorské země".



Vlaková doprava přes most má být obnovena do 9 hodin místního času, uvedl Ruskem dosazený guvernér Krymu Sergej Aksjonov, zatímco další informace budou poskytnuty ohledně trajektové dopravy na Kubáň v Krasnodaru.



Aksjonov rovněž uvedl, že orgány činné v trestním řízení poskytnou další informace o příčinách "incidentu" do 9 hodin ráno



Devatenáctikilometrový most přes Kerčský průliv je jediným přímým spojením mezi dopravní sítí Ruska a Krymským poloostrovem, který Moskva v roce 2014 anektovala od Ukrajiny



Skládá se z oddělené silniční a železniční komunikace, obojí podepřené betonovými pilíři, které v místě, kde lodě proplouvají mezi Černým a menším Azovským mořem, ustupují širšímu rozpětí drženému ocelovými oblouky.



Most má zásadní význam pro dodávky pohonných hmot, potravin a dalších produktů na Krym, kde je přístav Sevastopol historickou domovskou základnou ruské černomořské flotily. Stal se také hlavní zásobovací trasou pro ruské síly poté, co Moskva loni napadla Ukrajinu.





- Pokračující oslabování podpory ruského vojenského vedení mezi polními veliteli bude mít za následek problémy s morálkou na celém bojišti.







Další polemiky o nekázni a změnách ve velení se pravděpodobně budou stále více dostávat k širšímu domácímu publiku, protože ruská ultranacionalistická komunita milblogerů bude tento vývoj nadále pozorně sledovat a zesilovat.



Neschopnost Kremlu apelovat na tyto velitele a jejich personál a zároveň neschopnost plně podpořit [ministra obrany Sergeje] Šojgua a [náčelníka generálního štábu Valerije] Gerasimova může stále více podkopávat cíl Kremlu být vnímán jako efektivní manažer války na Ukrajině.



ISW uvádí, že prezident Vladimir Putin důsledně podkopává ruské MO a dělá z něj "obětního beránka" všech ruských vojenských neúspěchů, což ztěžuje ministru obrany Sergeji Šojguovi a náčelníkovi generálního štábu Valeriji Gerasimovovi působit na podřízené svou autoritou:



Šojguovi a Gerasimovovi v jejich snaze potlačit nekázeň a zavést plnou kontrolu nad ruskou armádou na Ukrajině pravděpodobně brání chronické ignorování ruské velitelské hierarchie ze strany Kremlu.



Putin po celou dobu války důsledně obcházel nebo ignoroval zavedený řetězec velení v naději, že si zajistí rychlé úspěchy na bojišti, čímž degradoval Šojguovu a Gerasimovovu autoritu ...





Putin také ustanovil ruské ministerstvo obětního beránka za všechny ruské vojenské neúspěchy, což Šojguovi a Gerasimovovi přineslo pověst nekompetentních a neúspěšných vojáků, kterou už pravděpodobně nenapraví.



- Moskevské ministerstvo obrany začalo "odvolávat velitele z některých bojově nejefektivnějších jednotek ruské armády" a "zdá se, že toto úsilí urychluje", uvedl Institut pro studium války ve své nejnovější analýze konfliktu.



Zatýkání a propouštění, včetně generálmajora Ivana Popova, se zdá být "spojeno s případy nekázně", uvádí americký thinktank.



Popov se flagrantně pokusil obejít náčelníka ruského generálního štábu a celkového velitele divadla armádního generála Valerije Gerasimova a přednést své stížnosti ohledně fronty v západní Záporoží přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.



ISW rovněž uvádí, že "nekázeň velitelů se zřejmě přenáší i na některé jejich vojáky" a že "sílící dynamika nekázně mezi ruskými veliteli na Ukrajině může přimět další velitele k otevřenějšímu odporu vůči ruskému vojenskému vedení".









