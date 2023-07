Jak britská vláda pokračuje v ničení svých univerzit

20. 7. 2023

Když byl v Británii premiérem "labourista" Tony Blair, zavedl v Anglii, ve Walesu a v Severním Irsku (ne ve Skotsku, které má nezávislé školství) univerzitní školné. Původně to bylo "jen" tisíc liber ročně, tedy asi 30 000 Kč. To během času narostlo na 9000 liber, tedy 270 000 Kč. Potíž je, že tato částka se už asi pět let nezvyšuje, takže její reálná hodnota poklesla až o padesát procent a většina britských univerzit, které britská vláda přestala řádně financovat z daní, má obrovský rozpočtový deficit. Absolutně spoléhají pro přežití na školné od zahraničních studentů, které je obscénně vysoké - 18 000 liber za rok. Jsou to většinou studenti z Číny a z Indie a další obscénností tedy je, jak na to nedávno poukázal komentátor Simon Jenkins,. že tyto země ze třetího světa za svých daní financují univerzity v Británii, v jedné z nejbohatších zemí světa - které své vlastní školy financovat z daní nechce. Dalším naprosto zničujícím dopadem zavedení školného na britských univerzitách je skutečnost, že navzdory všem řečem o "academic excellence" byly britské vysoké školy proměněny v byznys a jejich manažerům už vůbec nejde o znalosti a o vzdělání, ale čistě jen o prachy a nic jiného. Taky "rektoři" dostávají statisícové platy (v librách!).

Teď ale dochází k dalšímu útoku na britské univerzity. Toryovský premiér Rishi Sunak (doufejme, že jeho šílená vláda už končí) se nyní rozhodl zrušit ty univerzitní kurzy, které okamžitě nevedou k lukrativnímu zaměstnání nebo k postgraduálnímu studiu. Ano, samozřejmě jsou to především humanitní obory a obory, které studují chudší mladí Britové... Zvedla se na sociálních sítích vlna kritiky: "Samozřejmě, konzervativci chtějí Brity připravit o vzdělání, protože pravici volí jen nevzdělaní tupci." Mimochodem, pravicový britský tisk to potvrdil, protože běduje, že univerzitní vzdělání vede lidi k tomu, aby volili levici... (JČ)

K nejnovějšímu britskému skandálu viz níže citace z kontextového komentáře sociologa Williama Daviese...



Ne, Rishi Sunaku, problémem nejsou "neúspěšné" studijní programy, ale neúspěšná vzdělávací politika



Spojené království má jedny z nejlepších zpoplatněných mostů na světě. Menšina zpoplatněných mostů však nepřináší řidičům dobré výsledky. Čísla ukazují, že téměř tři z deseti řidičů stále nedojeli do cíle do jedné hodiny od přejezdu zpoplatněného mostu. Vláda proti těmto podvodným zpoplatněným mostům zakročí a sníží počet řidičů, které přes tyto mosty budou smět přejet.









Nejnovější oznámení se odlišuje přesným cílem: ne instituce, ale jednotlivé kurzy. Všichni sice můžeme hádat, které druhy kurzů by toryovští poslanci rádi zrušili, ale klíčové je, jak se zde neoliberální ekonomie snoubí s kulturní agendou pravicových médií.



Z ekonomického hlediska vláda stupňuje úsilí o kontrolu "výsledků" jednotlivých oborů a kurzů na trhu práce. Jak Institut pro fiskální studie, tak ekonomický autor Philip Augar byli ochotni propůjčit této agendě punc vědecké serióznosti tím, že vládě poskytli analýzy, které potřebovala k útoku na humanitní obory.



Ale právě z hlediska kultury dává Sunakovo prohlášení největší smysl. Vše, co vychází z této skomírající vlády, je nyní zoufalým volebním kalkulem - snahou přesvědčit pár tisíc důchodců v okrajových volebních obvodech, aby jí podpořili, provokací, jejímž cílem je donutit labouristy ke spojenectví s "levicovými liberály". Tento nový "zásah" může být jen další tiskovou zprávou, jejímž cílem je vytyčit kulturní bojové linie. Ale pokud tomu tak není, co bude přesvědčivějším potvrzením toho, že marketizace univerzit selhala, než to, že vláda začne určovat, kolik studentů smí navštěvovat daný univerzitní obor?



Kdyby nějaký ministr učinil podobné prohlášení, člověk by si myslel, že se zbláznil. Ale politika vysokého školství je v posledních letech natolik zatížena chybnou ekonomickou a kulturní argumentací, že sotva zaregistrujeme celou absurditu prohlášení Rishiho Sunaka z tohoto týdne, že jeho vláda potlačí "neúspěšné" vysokoškolské programy.Sunakova logika je bezútěšná a před Cameronovou vládou by zněla směšně a nihilisticky. Studenti a daňoví poplatníci očekávají "dobrou návratnost významné finanční investice do vysokoškolského vzdělávání", říká nám vláda. Problém je v tom, že některé kurzy nedokážou přinést "dobré výsledky", a proto vláda plánuje omezit počet studentů, které tyto kurzy budou smět přijímat."Dobrý výsledek" znamená, že student dokončil studium a do 15 měsíců nastoupil do zaměstnání nebo postgraduálního studia. Když se tento stav nenaplní, je to zřejmě přímý důsledek toho, co se dotyčný učil na univerzitě.Kritici již poukázali na to, že omezení počtu studentů v kurzu bude působit jako ukazatel toho, že kurz je špatný, ačkoli právě o to pravděpodobně jde. Jiní namítali, že tato politika sníží přístup k vysokoškolskému vzdělání studentům z již tak znevýhodněného prostředí. V třídně založené společnosti, jako je ta britská, má na budoucí příjem a zaměstnání klíčový vliv rodinné zázemí. Vysokoškolské vzdělání může tento vliv potlačit, ale nezlikviduje ho. Univerzity, které mají dobré výsledky v rozšiřování přístupu ke studentům z nižších vrstev, tak nevyhnutelně riskují horší "výsledky", řečeno Sunakovou terminologií.Širší ideologický problém spočívá v tom, že pro politiky všech stran v éře po Thatcherové nese vzdělávací systém břemeno udržování iluze beztřídní společnosti. Kdykoli se objeví nepohodlný důkaz, že třídní rozělení má stále v Británii velkou váhu, obviňují z toho univerzity, že ho nezlikvidovaly.Myšlenka, že úkolem univerzity je "dodávat" určité "výsledky" na trhu práce "investorům" jako nějaký druh oslavované renty, je tak hloupá, že její geneze vyžaduje určitou rekonstrukci. Ekonomové již několik desetiletí používají pojem "lidský kapitál", aby pochopili, jak výdaje na vzdělání a odbornou přípravu přinášejí ekonomické výhody. Když Blairova vláda v roce 1998 zavedla poplatky za studium na vysokých školách ve výši 1 000 liber ročně (v roce 2006 byly ztrojnásobeny), bylo to částečně zdůvodněno tím, že absolventi v průměru vydělávají více než ti, kteří nestudovali na univerzitě, a měli by tedy do systému finančně přispívat. (Pozn. JČ. Tuto argumentaci označil před časem spisovatel Ivan Klíma v rozhovoru se mnou za "absolutně fašistickou".)Ale mimo oblast ekonomické metafory málokdo vážně tvrdil, že vysokoškolské vzdělávání je trhem nebo že školné je finanční investicí před reformami v roce 2010, které zahrnovaly ztrojnásobení poplatků na 9 000 liber ročně. Od roku 2010 se však v Anglii a Walesu vystřídala řada snah o vytvoření konkurenčního trhu vysokoškolského vzdělávání, přičemž každá z nich se snažila napravit selhání předchozí reformy. Jelikož se tento trh opakovaně nechoval tak, jak jeho tvůrci doufali, byla vláda vtahována do stále marnějších snah o jeho disciplinování a nápravu. (Pozn. JČ.Ve Skotsku studenti za pregraduální studium neplatí nic. Totéž do brexitu platilo i pro studenty z Česka.)Prvním zklamáním bylo zjištění, že při volbě výše školného si všechny univerzity zvolily maximální výši, což znamenalo, že nevznikla cenová konkurence. V naději, že se podaří nastartovat konkurenci jiným způsobem, byl v roce 2015 zrušen strop omezující počet studentů každé univerzity. To vedlo k masivnímu nadměrnému náboru ze strany univerzit toužících po příjmech v horní polovině žebříčku, k finanční nejistotě těch, které se nacházejí v dolní části, a v obou případech k negativním zkušenostem studentů.V roce 2018 Národní statistický úřad prohlásil, že nesplacené studentské půjčky nelze zcela udržet mimo veřejnou rozvahu, což do značné míry podkopává fiskální logiku politiky z roku 2010. Od té doby se vláda začala znatelně více zajímat o počty studentů na vysokých školách a o míru splácení jejich dluhů.