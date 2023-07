Rusko ztrácí politickou exkluzivitu v arménsko-ázerbájdžánském konfliktu

Vzhledem k rostoucí aktivitě USA a EU na Kavkaze Rusko ztrácí exkluzivitu, kterou mívalo v rozhovorech o možném arménsko-ázerbájdžánské urovnání, tvrdí přední ruský expert na Kavkaz Sergej Markedonov. Vzhledem k rostoucí aktivitě USA a EU na Kavkaze Rusko ztrácí exkluzivitu, kterou mívalo v rozhovorech o možném arménsko-ázerbájdžánské urovnání,

Většina lidí byla tak zaměřena na summit NATO ve Vilniusu, že nevěnovali pozornost jiným událostem, které by ji vyžadovaly. Mezi nimi je i to, co se děje na jižním Kavkaze ohledně Karabachu.

Jeden z důvodů, proč v poslední době tento problém mnozí ignorovali, plyne z toho, že po dlouhou dobu viděli řešení arménsko-ázerbájdžánského konfliktu jako "beznadějné". Proto si tito lidé myslí, že Moskva nemusí dělat nic, aby udržela status quo, který po desetiletí pracoval v její prospěch.

Jenže dlouhý rozhovor s Armenem Grigorjanem, tajemníkem arménské bezpečnosti pro Hlas Ameriky z 11. července naznačuje, že taková důvěra může být namístě, že situace kolem Karabachu je v pohybu a Rusko je stále více opomíjeno a tím ztrácí svůj vliv.

Ve svém rozhovoru Grigorjan uvádí čtyři klíčové body: Za prvé, rozhovory mezi Alijevem a Pašinjanem by se mohlo odehrát mnohem dříve, než si kdokoliv myslí, za druhé, ruský mírový kontingent v Karabachu nesplnil očekávání; za třetí, " problém karabašských Arménů není o území, ale o občanských právech" v rámci Ázerbájdžánu; a za čtvrté, vztahy Arménie s USA jsou obzvláště důležité a musí být posilovány všemi možnými způsoby.

To vše naznačuje, že rámcová dohoda zprostředkovaná Západem je blíž než kdy předtím a že bude něčím, co budou moci Jerevan i Baku "prodat" na domácím trhu. Podle Markedonova to pro Rusko "není moc dobrá zpráva". Moskva může obviňovat Armény, ale v poslední době Rusko nevěnovalo pozornost tomuto problému.

Rusové si to musí uvědomit, že Moskva ztrácí svou politickou exkluzivitu vůči arménsko-ázerbájdžánskému vypořádání každým dnem. Rámcová dohoda organizovaná USA a EU bohužel tento trend ještě zesílí. Moskva si musí uvědomit, že má konkurenty.

Zdroj v ruštině: ZDE

