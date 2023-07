"Lidé se musí naštvat": meteorolog pojmenoval americké vlny veder po ropných a plynárenských gigantech

21. 7. 2023





Guy Walton pokřtil dvě předchozí vlny veder z letošního léta jmény Amoco a BP ve snaze pojmenovat a zostudit firmy vyrábějící fosilní paliva

Letní vlny veder byly tak kruté, že inspirovaly i vlastní jména. V Evropě se jsou pojmenovány nočními můrami z řecké mytologie, ale jeden meteorolog v USA zvolil ostřejší přístup - pojmenoval vlny veder po ropných a plynárenských společnostech, které zhoršily klimatickou krizi.



Vlnu veder, která v posledních týdnech sužuje velkou část jihozápadu USA a přispěla k rekordní sérii dnů s teplotou nad 43C ve Phoenixu, pojmenoval Guy Walton, bývalý meteorolog Weather Channel, Heatwave Chevron.



Walton, který nyní vede blog o počasí a píše také řadu dětských knih, které nazývá "Harry Potter se setkává s klimatickou krizí", již pokřtil dvě předchozí vlny veder z letošního léta Amoco a BP podle dvou dalších ropných společností.

Podle Waltona je překřtění vln veder na přímou vinu společností, jako je Chevron, "pojmenováním a zostuzením", a chce, aby meteorologové a média jasněji vyjadřovali souvislosti mezi extrémními vedry a spalováním fosilních paliv, které způsobilo klimatickou krizi.



"Snažím se být broukem v uchu svých krajanů, aby vzali to, co dělám, a běželi s tím," řekl. "Uvědomuji si, že to, co dělám, je kontroverzní a korporátní média se tomu budou chtít vyhnout, ale lidi je třeba vyburcovat. Pokud to vyvolá zděšení, budiž."



Walton vypracoval vlastní kritéria pro pojmenování vln veder v USA, která jsou založena na délce trvání a extrémnosti, na stupnici od jedné do pěti, podobně jako u hurikánů. Vlna veder Chevron je klasifikována čtyřkou a je "historická", řekl Walton. Meteorolog uvedl, že má pro nadcházející vlny veder seznam 20 ropných a plynárenských společností - včetně Exxonu a Shellu - a pokud mu dojdou jména, obrátí se na uhelné společnosti.



"Je to trochu jazykolam, ale není to zábavné téma, chci zintenzivnit způsob, jakým veřejnost o těchto hrozbách přemýšlí," řekl Walton, který již dříve pojmenoval vlny veder po dracích (vlna veder v Evropě, která loni zavinila 60 000 úmrtí, byla pojmenována Šmak, podle protivníka z románu J. R. R. Tolkiena Hobit).



"Bylo by skvělé, kdyby média začala vlny veder pojmenovávat," dodal.



Přestože extrémní vedra jsou nejsmrtelnějším meteorologickým jevem v USA a mnoha dalších zemích, neexistuje žádný standardizovaný systém pojmenování vln veder, na rozdíl od hurikánů, které jsou běžně pojmenovávány po lidech - atlantické bouře letos dostanou přezdívky jako Emily, Cindy a Sean.



Světová meteorologická organizace, která sdružuje 121 vlád, uvedla, že nemá v plánu tento status quo měnit, a poukázala na neexistenci dohodnuté definice vln veder a na vnímané nebezpečí, že by názvy "odváděly" pozornost veřejnosti a médií od důležitých informací o tom, jak se s přívalem nebezpečných veder vypořádat.



Vlna rekordních veder však některé kruhy přiměla k přehodnocení. Loni začaly úřady ve španělské Seville vlny veder pojmenovávat - jedna z nich, nazvaná Zoe, dosáhla teploty 43 °C - a letos v létě se italské internetové stránky o počasí obrátily k mytologickým postavám, aby pojmenovaly některá z nejprudších veder, která kdy kontinent zažil.



Dvě velké vlny veder, které zasáhly jižní Evropu a jejichž teploty dosahovaly až 48,8 °C, byly pojmenovány Cerberus, zuřivý tříhlavý pes patřící Hádovi, a Charon, převozník Háda, řeckého podsvětí. Tato jména zaujala některá média a vyvolala mezi meteorology volání po změně.



"V pojmenování vln veder vidím přínos, aby je lidé lépe pochopili a zapamatovali si je," řekl Chris Gloninger, který dlouho pracoval jako televizní meteorolog v USA, než odešel poté, co mu bylo vyhrožováno smrtí za to, že se ve vysílání zmínil o změně klimatu.



"Měl bych ale obavu, aby se nepojmenovávaly podle ropných společností," dodal. "Už teď je to tak zpolitizované téma a lidem, kteří se ke změně klimatu staví odmítavě, by to dodalo další munici. Obával bych se, že by to lidi odradilo."



Někteří bojovníci za klima však vidí v přímém spojení ropných společností se stupňujícími se klimatickými katastrofami, které se v současnosti odehrávají po celém světě, přínos. "Myslím, že je to skvělý nápad," řekla Margaret Klein Salamonová, psycholožka a výkonná ředitelka Fondu pro klimatickou nouzi.



"Jakýkoli druh extrémního počasí by měl být pojmenován po společnostech vyrábějících fosilní paliva. Je to skvělý způsob, jak obejít mlčení a popírání ze strany médií a dostat zprávu k veřejnosti. Nacházíme se v klimatické nouzi a na vině je průmysl fosilních paliv."





Společnost Chevron nereagovala na žádost o vyjádření k pojmenování po vlně veder, která se podle Waltona nyní přesouvá na východ. "Jsem si jistý, že to bude mít na svědomí asi 100 úmrtí, ještě to chvíli potrvá," řekl.







Podrobnosti v angličtině ZDE

