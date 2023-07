Španělské volby: Pravice vede, ultrapravice propadla. Povolební vyjednávání mohou trvat měsíce

čas čtení 1 minuta

S více než 95 % sečtených hlasů vyhrála španělská konzervativní Lidová strana parlamentní volby se 136 křesly. Výsledek však zdaleka neznamená naprostou většinu a naznačuje, že situace si vyžádá týdny – ne-li měsíce – vyjednávání, během nichž se teprve vyjasní, zda se příští španělská vláda přikloní napravo nebo nalevo.

Socialisté si vedli lépe, než předpovídaly průzkumy, a získali 122 křesel. Výsledkem je mírný zisk oproti 120 křeslům, které získala ve volbách v listopadu 2019.

Nové levicové hnutí Sumar získalo 31 křesel.

Krajně pravicová strana Vox utrpěla jedny z největších ztrát, když počet jejích křesel v parlamentu klesl z 52 na 33.

Zatímco průzkumy veřejného mínění naznačovaly, že počet křesel Voxu klesne, naznačovaly také, že tento pokles bude kompenzován rolí strany jako kingmakera po volbách.

Koalice lidovců a Voxu by měla 169 křesel – což znamená, že by potřebovala získat hrstku hlasů od jiných stran, aby si zajistila 176 křesel potřebných pro většinu v třistapadesátičlenném parlamentu. Je to náročný úkol, vzhledem k tomu, že většina regionálních stran vyjádřila váhání nad uzavíráním dohod, které by mohly Voxu usnadnit cestu k moci.

Socialisté a Sumar by měli dohromady 153 křesel, což by znamenalo, že by se mohli pokusit uzavřít dohody s menšími regionálními stranami. To by však vyžadovalo napjatá jednání - což znamená, že Španělsku hrozí, že ho opět čekají nové volby.

Zdroj v angličtině: ZDE

