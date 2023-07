Rozhovor Britských listů 614. Colours of Ostrava

22. 7. 2023

Bohumil Kartous se jako každoročně účastní festivalu Colours of Ostrava, především jeho diskusní složky Melting Pot. Jenže, marná sláva, v Ostravě, podobně jako nedávno na filmovém festivalu v Karlových Varech se sice mluví inteligentně, jenže jaký to má dopad, když Česko ovládají politici, kteří jsou idioti?





PS. Ohledně festivalu Colours of Ostrava se rozšířila zpráva, že při vstupu bylo blokováno několik lidí pro svůj vzhled LGBT+ a pro politické názory, vyjadřované např. na tričku. (V rozhovoru o tom mluvíme.) Bohumil Kartous by rád upozornil, že mladý novinář, který na tyto skutečnosti upozornil, o nich pouze referoval, nebyla to jeho vlastní zkušenost.



