Británie: Ústředí Konzervativní strany rozeslalo pravicovým novinám pomlouvačný materiál o jedné právničce

10. 8. 2023

čas čtení 3 minuty

Profesní britské organizace právníků Law Society a Bar Council (Advokátní rada) jsou vážně znepokojeny informacemi zaslanými pravicovým novinám, v nichž je Jacqueline McKenzieová označována za "levicovou právničku"



Law Society a Bar Council se ohradily proti tomu, co vedení britské Konzervativní strany udělalo právničce zabývající se imigrací poté, co se stala předmětem materiálu zaslaného pravicovým novinám.



Jacqueline McKenzieová, vedoucí imigračního oddělení právní společnosti Leigh Day a partnerka firmy, uvedla, že centrála Konzervativní strany zaslala deníkům Daily Telegraph, Daily Mail, Sun a Daily Express informace, která byly nevěcné a jejichž cílem bylo vybičovat vůči ní nevoli ve veřejnosti.



V mimořádném společném prohlášení Nick Vineall KC, předseda Rady advokátních komor, a Lubna Shuja, předsedkyně Právnické společnosti, odsoudili chování toryů, kteří rozeslali dokument s názvem "Odhaleno: vysoká labouristická poradkyně je levicová právnička blokující deportace uprchlíků do Rwandy".







Uvedli, že právnická obec je vážně znepokojena zacházením s McKenzieovou, a dodali: "Političtí představitelé vědí, že právníci zastupují své klienty v právním rámci, který vytváří parlament, a ústředí Konzervativní strany]by se mělo vážně zamyslet nad tím, co se v tomto případě stalo.



"Jazyk a jednání, které nespravedlivě podkopávají důvěru v nezávislost právnických profesí a potenciálně ohrožují bezpečnost právníků, v konečném důsledku podkopávají důvěru v celý náš justiční systém a právní stát."



McKenzieová, která popsala rozeslaný materiál jako "podložený rasismem a misogynií", uvedla, že ignoroval skutečnost, že 90 % svého času strávila prací pro osoby postižené skandálem Windrush (jde o přistěhovalce z Karibiku pozvané do Británie v padesátých a šedesátých letech, které britské ministerstvo vnitra začalo v minulých letech diskriminovat a deportovat). Její práce zahrnovala i členství v nezávislé poradní skupině, která vypracovala přehled zkušeností ze skandálu Windrush. Skupina zřídil konzervativní ministr spravedlnosti Sajid Javid.



McKenzieová uvedla, že v důsledku "zlověstného" e-mailu musela přijmout bezpečnostní rady a opatření.



Vineall a Shuja zdůraznili: "Žádný právník by neměl být kritizován nebo se stát předmětem cílené kampaně za to, že dělá svou práci. Každý má právo na právní zastoupení a základní zásadou OSN je, že právníci by neměli být ztotožňováni s kauzami svých klientů v důsledku jejich zastupování.



"Proto, jak jsme již opakovaně uvedli, je nesprávné označovat právníky za "levicové" nebo "aktivistické" pouze na základě kauz, které jménem svých klientů obhajují.



"Právníci, kteří zastupují své klienty, nejenže nedělají nic špatného, ale dělají přesně to, co mají dělat, když se podílejí na zajištění dodržování zásad právního státu.



"McKenzieová dělala přesně to, co jako imigrační advokátka dělat má, a jednala v nejlepším zájmu svých klientů v mezích zákona."



Podrobnosti v angličtině ZDE



