Donald Trump a 18 dalších osob obviněno v Georgii z pokusu o zvrácení voleb v roce 2020

15. 8. 2023

čas čtení 5 minut



Exprezident je obviněným ve čtvrtém trestním řízení. Obžaloba ho v 41 bodech viní z plánování zločinného podniku



Donald Trump a někteří jeho nejbližší důvěrníci byli obviněni z vydírání prováděného v rámci svých státních funkcí a spiknutí zvrátit Trumpovu porážku ve volbách 2020 v Georgii. Touto obžalobou se bývalý americký prezident stává obviněným z trestného činu již ve čtvrtém případu během své kampaně za znovuzískání prezidentského úřadu. Donald Trump a někteří jeho nejbližší důvěrníci byli obviněni z vydírání prováděného v rámci svých státních funkcí a spiknutí zvrátit Trumpovu porážku ve volbách 2020 v Georgii. Touto obžalobou se bývalý americký prezident stává obviněným z trestného činu již ve čtvrtém případu během své kampaně za znovuzískání prezidentského úřadu.





Rozsáhlá obžaloba o 41 bodech, kterou v pondělí pozdě večer vynesla velká státní porota v Atlantě, viní samotného Trumpa ve 13 bodech a obviňuje ho z organizování zločinného podniku.



Kromě Trumpa obvinili žalobci z úřadu okresního prokurátora Fultonu Faniho Willise dalších 18 obžalovaných, včetně jeho bývalého personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse a také jeho právníků pro volby 2020 Rudyho Giulianiho, Sidneyho Powella, Jenny Ellisové a Kennetha Chesebra.



Obvinění znamenají pro Trumpa okamžik značného právního nebezpečí, protože přicházejí na státní úrovni a případné odsouzení by Trump nemohl zrušit prostřednictvím opatření, jako je například udělení milosti samému sobě nebo jmenování sympatizujícího generálního prokurátora, pokud by byl v roce 2024 znovu zvolen prezidentem.



V prohlášení po zveřejnění obžaloby Trumpův právní tým uvedl, že "události, které se dnes odehrály, byly šokující a absurdní, počínaje únikem domnělého a předčasného obvinění předtím, než svědci vypovídali nebo než se velká porota poradila, a konče tím, že okresní prokurátor nebyl schopen podat žádné vysvětlení".



V posledních měsících okresní prokuratura zjistila četná porušení obecných a státních volebních zákonů ze strany Trumpa a republikánských činitelů, kteří se snažili zvrátit volby v roce 2020, od nátlaku na státní úředníky přes organizování falešných volebních listin až po narušení hlasovacích zařízení.





Prokurátoři od počátku zkoumali, zda existuje prostor pro konstrukci obvinění z vydírání, a najali odborníky na vydírání a na korupci z organizace Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) v Georgii.





Trumpovi právníci se proti tomuto incidentu ohradili a v prohlášení uvedli: "Úřad okresního státního zástupce ve Fultonu opět ukázal, že nemá žádný respekt k integritě procesu velké poroty. Nešlo o pouhou administrativní chybu.





"Návrh obžaloby by měl být pouze v rukou okresního státního zastupitelství. Přesto se nějakým způsobem dostala do kanceláře a bylo jí přiděleno číslo případu a soudce ještě předtím, než se velká porota vůbec poradila. To je příznačné pro všudypřítomná a do očí bijící porušení ústavy."







Podrobnosti v angličtině ZDE

1

526

Anthony Michael Kreis, profesor práva na Georgijské státní univerzitě, poznamenal, že Rico je oblíbeným nástrojem okresního prokurátora v okrese Fulton, a odkázal na soudní proces s atlantskými veřejnými školami z roku 2014, kdy se učitelé a úředníci spolčili, aby podváděli při standardizovaných testech."Myslím, že pokusy zfalšovat volby v roce 2020 jsou tomu velmi podobné, kde je prostě mnoho pohyblivých částí a mnoho různých aktérů," řekl."Ti všichni nemusí mít nutně stejnou míru informací jako všichni ostatní. Všichni se nesejdou a neřeknou si: 'Pojďme udělat tuhle nezákonnou věc', ale vědí, že jsou součástí mašinérie, která dělá něco, co by neměl," vysvětlil Kreis.Úřad okresního prokurátora strávil více než dva roky vyšetřováním Trumpových snah o zvrácení výsledků voleb v Georgii v roce 2020 a ustavil zvláštní velkou porotu, která usnadnila vynucování důkazů od nepoddajných svědků.Zvláštní velká porota v rámci Trumpova vyšetřování vyslýchala důkazy zhruba sedm měsíců a doporučila obžalovat více než desítku lidí včetně samotného bývalého prezidenta, což její předsedkyně důrazně naznačila v rozhovorech pro několik zpravodajských agentur.Trumpův právní tým minulý měsíc usiloval o zneplatnění práce zvláštní velké poroty a o diskvalifikaci Willisové z řízení, ale nejvyšší soud státu Georgia návrh zamítl s tím, že Trump nemá "ani fakta, ani zákony nezbytné k tomu, aby nařídil diskvalifikaci paní Willisové".Když žalobci v Trumpově případu nakonec předložili důkazy na pondělním a úterním zasedání velké poroty, proběhl proces rychleji, než se předpokládalo, a nejméně dvěma svědkům, kteří měli vypovídat v úterý, se předvolání posunulo o den.K urychlenému předvedení před velkou porotu došlo poté, co soudní úředník zřejmě omylem zveřejnil neúplnou spisovou zprávu, v níž byla uvedena řada obvinění proti Trumpovi, těsně po poledni, přestože měli vypovídat ještě další svědci.