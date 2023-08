Ruská stopa opět v Česku: Jak šéfredaktor Sputniku využíval anonymní účty k šíření zmanipulovaného videa se Zelenským

15. 8. 2023

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva Praha 15. srpna 2023 – Zmanipulované video, jehož autor k záběrům z příjezdu prezidenta Zelenského na Pražský hrad přidal skandování „hanba“ a pískot, se na sítích rozšířilo mezi miliony lidí. Jako první ho rozšířil z anonymního účtu šéfredaktor české verze ruského propagandistického webu Sputnik. Projekt Demagog.cz vypátral jeho identitu a napojení na proruský kanál neČT24.

Nezávislý projekt Demagog.cz, spolupracující se společností Meta provozující sociální sítě Facebook a Instagram v České republice, zveřejňuje v rámci boje proti online dezinformacím výsledky pátrání po původu hojně sdíleného zmanipulovaného videa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Přišlo Telegramem

Upravené video se začalo šířit čtyři dny po setkání ukrajinského prezidenta s Petrem Pavlem. Jako první se objevilo na platformě Telegram, na které ho publikoval účet Alexej (@wienurowsky), a také na tiktoku. Video později převzala i řada uživatelů facebooku a twitteru, ale i ruské sociální sítě VKontakte.

„Právě velký počet sdílení v krátkém čase nás přiměl se na upravené video podívat podrobněji ihned poté, co jsme ho ve spolupráci s Facebookem označili na sítích jako nepravdivé a omezili tak jeho šíření. Výrazně nám to totiž připomnělo situaci z prezidentských voleb. Tenkrát jsme pátrali po původu upraveného videa, na kterém měl prezident Petr Pavel údajně vyzývat ke vstupu do války s Ruskem. I tehdy minimálně nepřímé indicie ukazovaly na ruskou zpravodajskou agenturu Sputnik,“ uvedl šéfeditor projektu Demagog.cz Jan Fridrichovský.

Sputnik na obzoru

Jméno Wienurowsky, které se u Alexejova profilu objevuje, je poměrně neobvyklé, a proto Demagog.cz pátral po dalších výskytech tohoto pseudonymu. Na facebooku existuje anonymní profil Ivan Wienurowsky, který zveřejňuje příspěvky v ruštině a v češtině. V některých komentářích pak Wienurowsky sdílel odkazy na web Sputniku a později na web neČT24 (pojmenovaný 42TČen).

Díky fotkám na jiném, na Wienurowského napojeném profilu a s pomocí technologie rozpoznávání tváře se projektu Demagog.cz podařilo zjistit, jak anonymní uživatel facebooku a telegramu Wienurovsky vypadá a že jde ve skutečnosti o Alexeje Saryčeva – šéfredaktora české verze ruského propagandistického webu Sputnik.

Úspěch na tiktoku

U Alexejova jména se při přihlášení do telegramu zobrazuje obrázek postavičky nazývané Pepe the Frog (česky Žabák Pepe). Z obrázku se postupně stal internetový mem používaný krajně pravicovou scénou k tvorbě ironického a často také nenávistného obsahu.

Podobně jako Alexej používá Pepea jako svou profilovou fotografii i tiktokový účet Pepekárna. Právě na něm se ve stejný den, kdy Alexej upravenou nahrávku zveřejnil, objevilo stejné upravené video s textem „Češi vypískali Zelenského a Pavla na Pražském hradě“. Na tiktoku mělo video nečekaně velký dosah – podle zmiňované platformy přesahuje počet zhlédnutí 2,6 milionu.

Upravené video se cca 30 minut po prvním zveřejnění na Alexejově telegramu objevilo i na facebooku, kde jej tým projektu Demagog.cz v rámci spolupráce se sociální sítí Facebook označil jako nepravdivé, a tím omezil jeho šíření. „Tiktok a telegram prozatím nemají české fact-checkové partnery pro kontrolu obsahu. Ruskému propagandistickému webu Sputnik a jeho šéfredaktorovi se tak přes oficiální blokace webu i nadále daří šířit na sítích s pomocí anonymních účtů nepravdivý obsah mezi miliony uživatelů.“ říká vedoucí projektu Demagog.cz Petr Gongala.

Demagog.cz je od května 2020 zapojen do sítě nezávislých fact-checkových partnerů, kteří pro společnost Meta ověřují pravdivost vybraného facebookového a instagramového obsahu.







